Comment la Northern Illinois Food Bank à Genève aide les familles dans le besoin – Shaw Local

De l’extérieur, il ressemble à votre entrepôt standard.

Mais à l’intérieur du siège genevois de la banque alimentaire du nord de l’Illinois, des vacances festives sont rendues possibles pour les familles dans le besoin.

La banque alimentaire et ses bénévoles enverront environ 60 000 boîtes « Repas des fêtes » cette année. Les boîtes de 11,5 livres contiennent tout ce dont vous avez besoin pour des vacances savoureuses, y compris sept sachets de cacao, un sac de riz, de la sauce aux canneberges, un mélange de brownie, de la sauce à la dinde, un mélange de farce, des boîtes de maïs et de haricots verts, et plus encore.

Une boîte-repas des Fêtes à la Northern Illinois Food Bank à Genève (Brian Colline)

Bien sûr, aucune fête ne serait complète sans une dinde ou un jambon et un sac de pommes de terre. Les boîtes en auront également.

La banque alimentaire du nord de l’Illinois dessert un réseau de 900 garde-manger, soupes populaires, sites pour enfants et sites pour personnes âgées dans 13 comtés. Au total, l’organisation fournit environ 78 millions de repas par an, a déclaré Maeven Sipes, directeur de la philanthropie.

Chaque dollar donné aidera à fournir 8 $ d’épicerie par l’intermédiaire de la banque alimentaire, a déclaré Sipes.

Les clients des banques alimentaires, ou voisins comme on les appelle, ne reçoivent pas de nourriture directement du site genevois. Il est plutôt distribué sur des sites éloignés, y compris des marchés mobiles, où les voisins peuvent se déplacer et recevoir de la nourriture. Les voisins ont reçu 440 000 repas par mois sur les marchés mobiles cette année, en hausse de 40 % par rapport à l’année précédente.

“L’inflation frappe les familles”, a déclaré Sipes. « Lorsque la pandémie a commencé, de nombreuses prestations gouvernementales étaient disponibles. Et donc, au fur et à mesure que ceux-ci ont été supprimés, l’inflation a frappé.

“Donc, pour les voisins qui vivent d’un salaire à l’autre ou qui ont juste assez pour couvrir leurs dépenses, ils doivent tout à coup dépenser 20% de plus en nourriture et 50% de plus en essence”, a déclaré Sipes. “Ils n’ont pas ce coussin supplémentaire.”

Le bâtiment de 165 000 pieds carrés situé au 273 Dearborn Court à Genève a « changé la donne », a déclaré Gina Gramarosso, directrice principale de la philanthropie. “Nous avons pu distribuer beaucoup plus de nourriture parce que nous avions plus d’espace.”

La glacière de 10 443 pieds carrés, le congélateur de 10 443 pieds carrés et la plate-forme froide de 2 847 pieds carrés ont été particulièrement importants – au cas où vous vous demanderiez où toutes ces dindes sont conservées.

En plus de l’entrepôt principal à Genève, il existe des entrepôts de distribution à Joliet, Rockford et Lake Forest.

La banque alimentaire compte une armée de bénévoles dévoués, dont Ken et Gail Lindner de Hanover Park.

Lors d’une journée récente sur le site de Genève, alors que “Bad Moon Rising” passait en arrière-plan, le couple travaillait dur pour préparer les repas après l’école des enfants.

“Ils reçoivent généralement une boisson et une collation”, a déclaré Ken. Un paquet contenait du jus et un paquet de Fritos.

Les Lindner font du bénévolat depuis plus de 25 ans. Leurs trois enfants ont également été impliqués.

“Nous recherchions quelque chose que nous pourrions tous faire en famille”, a déclaré Ken Lindner. «Chaque heure que nous faisons de bénévolat est toujours appréciée et ils vous font toujours sentir les bienvenus. C’est juste un environnement formidable pour faire du bénévolat.

L’an dernier, les bénévoles ont donné plus de 130 000 heures, ce qui équivaut au travail de plus de 60 employés à temps plein.

Parmi les sites de distribution se trouve le parking de la station Fort Sheridan Metra à Highwood. Lors d’un récent vendredi froid, des voisins ont fait la queue avec des caddies, attendant de recevoir des produits d’épicerie.

Ils comprenaient Don Fleming, résident de Waukegan, qui travaillait de l’autre côté de la rue à Fort Sheridan.

“Nous vivons tous des moments assez difficiles en ce moment, et le coût de la vie est si élevé”, a-t-il déclaré. “L’inflation est également en hausse. Les prix du gaz sont en hausse. C’est donc vraiment un avantage pour les familles.

La bénévole Laurie Nelson de Skokie a déclaré que de nombreuses personnes venant chercher de la nourriture se présentent en uniforme de travail.

“Ils complètent ce qu’ils ne peuvent pas se permettre”, a-t-elle déclaré.

Un autre bénévole, John Ford de Deerfield, a dit qu’il a récemment pris sa retraite et qu’il veut redonner.

« J’ai été béni dans ma propre vie, dit-il.

