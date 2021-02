Les fans de la NFL se réunissent au centre-ville de Tampa, en Floride, avant le Super Bowl LV, le 30 janvier | Octavio Jones / Getty Images

Masques, éloignement, tests et capteurs de proximité: le livre de jeu Covid-19 de la NFL, expliqué.

Sous les épaulettes de chaque joueur sur le terrain à Tampa, en Floride, lors du Super Bowl LV dimanche, il y aura de petits gadgets blancs et rectangulaires. Ces appareils sont des capteurs de proximité, mesurant la proximité des joueurs avec d’autres et pour combien de temps.

Développées par Kinexon, les unités sur le terrain ne sont que quelques-uns des plus de 11000 appareils de ce type attachés aux ceintures et aux bracelets ou suspendus aux longes des joueurs et des membres du personnel de la Ligue nationale de football au cours de la dernière saison. Ils ont fourni aux officiels de la ligue des téraoctets de données et expliquent en partie pourquoi les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay font face.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, chaque ligue sportive professionnelle a dû trouver un moyen de faire face à la transmission généralisée de cette maladie mortelle. Ils ont utilisé différentes approches – comme la NBA, qui a repris sa saison 2020 dans une bulle, avec la dernière série de matchs et de séries éliminatoires à Disney World en Floride.

Étonnamment, de nombreuses ligues ont constaté que le risque de transmission d’un joueur à l’autre sur le terrain, le court ou la glace est assez faible, c’est pourquoi peu de joueurs portent des masques pendant les matchs.

L’approche de la NFL, néanmoins, une pour la bobine de point culminant.

Vers la fin de la saison régulière, la ligue a réussi à contenir le virus à moins de 10 cas positifs par semaine sur des milliers de membres du personnel. Ils ont accompli cela grâce à une combinaison de tests de masse, de recherche rigoureuse des contacts, d’isolement des cas suspects, de port de masque élevé et de distanciation sociale.

«Ils avaient une approche globale», a déclaré Davidson Hamer, professeur de santé mondiale et de médecine à la Boston University School of Public Health qui n’était pas impliqué dans la ligue. «Il semble qu’ils ont réussi toutes ces choses.»

Avec un tel succès que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié la semaine dernière une étude de cas sur la façon dont la NFL a réussi à y parvenir, en examinant la saison entre août et novembre 2020. Au cours de cette période, la NFL a trouvé 329 cas confirmés de Covid-19, un taux de positivité inférieur à 0,1%. Le taux de positivité du test Covid-19 pour l’ensemble des États-Unis est toujours d’environ 7%.

Les trackers de proximité ont certainement été utiles aux officiels de la ligue, et la NFL a également apporté ses immenses ressources financières pour résoudre le problème, mais ce qui distingue la NFL, c’est qu’elle a pu obtenir l’adhésion de ses joueurs, employés, entraîneurs, cuisiniers. , et les entraîneurs, le tout dans le but de frapper le gril tous les dimanches.

Cet engagement envers un objectif central peut s’avérer être le plus grand défi à reproduire pour quiconque essaie d’utiliser le livre de jeu de la NFL.

La stratégie Covid-19 de la NFL, expliquée

Au début de la saison, la NFL s’efforçait toujours de comprendre ce qui fonctionnait réellement pour contenir Covid-19. Les règles étaient quelque peu arbitraires et pas toujours suivies, et des équipes comme les Ravens de Baltimore et les Titans du Tennessee ont subi de grandes épidémies de Covid-19. Au fur et à mesure que la saison avançait, les équipes ont commencé à prendre la pandémie plus au sérieux et la NFL est passée à un ensemble de règles plus agressives pour contrôler la maladie alors que les responsables rassemblaient plus d’informations sur la façon dont le virus se propageait.



NFL La NFL avait un protocole étendu pour traiter Covid-19 parmi ses joueurs et son personnel.

Voici quelques-uns des joueurs puissants de la gamme de tactiques de la NFL dans ses 32 équipes.

Essai: La NFL a effectué plus d’un million de tests pour Covid-19, testant les joueurs quotidiennement et utilisant une combinaison de tests rapides au point de service ainsi que des tests de laboratoire qui ont donné des résultats en 24 heures.

Cette surveillance de la maladie a permis à la ligue de détecter rapidement les infections et de commencer des protocoles d’isolement avant que la personne infectée ne puisse transmettre le virus à plus de personnes.

Tracé: Les données des appareils Kinexon ont aidé les responsables de la ligue à suivre les traces des personnes infectées et à découvrir qui d’autre avait une forte probabilité d’être infecté en fonction de la proximité et de la durée des contacts. Les chercheurs ont constaté qu’il y avait plusieurs cas de transmission entre des personnes avec moins de 15 minutes d’exposition.

À l’inverse, la ligue n’a trouvé aucun cas de transmission sur le terrain pendant les matchs, même si les joueurs ne portaient pas de masque facial. Cela est probablement dû à leur mouvement et à leur ventilation disponibles sur le terrain. « Nous n’avons pas vu le virus franchir la ligne de mêlée », a déclaré Allen Sills, le médecin-chef de la NFL, lors de la conférence de presse de jeudi.



Zach Bolinger / Icon Sportswire via Getty Images Le dispositif de suivi Kinexon porté par les joueurs et le personnel de la NFL a aidé la ligue à retracer les contacts de ceux qui ont été testés positifs pour le virus qui cause Covid-19.

La ligue a constaté qu’après avoir mis en œuvre son protocole intensif, elle n’a trouvé aucun contact à haut risque pour 71% des cas retracés, montrant que les procédures rendaient beaucoup moins probable la propagation des infections.

Une telle collecte de données granulaires et basées sur la localisation était invasive et son analyse demandait beaucoup de travail, mais elle a permis à la NFL de mieux cibler son approche.

Isolement: Les personnes infectées devaient s’isoler pendant cinq jours et ont été testées pendant et après leurs périodes d’isolement.

Masque: La NFL a constaté très rapidement que le port de masques était un moyen important de limiter la propagation du virus. «Dans 100% des cas, une mauvaise conformité du masque faisait partie de la transmission», a déclaré Christina Mack, auteur principal du rapport du CDC et vice-présidente pour l’épidémiologie et les preuves cliniques chez IQVIA, une société d’analyse de données de santé, lors de la conférence de presse.

Cependant, amener à peu près tout le monde à porter des masques à tout moment était un défi de taille, mais les joueurs se sont adaptés en quelques semaines à les porter à presque tout moment, même au gymnase et pendant les entraînements. Les joueurs ont également eu un peu de pression des pairs. « Je pense que personne ne voulait être » ce type « », a déclaré Anthony Casolaro, le médecin de l’équipe de football de Washington, lors de la conférence de presse.

Couplé à la collecte de données, la NFL a pu déduire à quel moment les masques étaient les plus efficaces. Bien qu’il n’y ait pas eu de transmission sur le terrain, les risques d’exposition augmentaient au fur et à mesure que les personnes étaient en contact. C’est pourquoi les conseils de la NFL permettent aux joueurs d’être sans masque pendant le match, mais les font se masquer lorsqu’ils se serrent la main par la suite.

Réduire l’exposition: La ligue a également pris des mesures pour limiter les opportunités de propagation du virus. Les réunions étaient virtuelles. Les joueurs et le personnel ont été informés de ne pas faire de covoiturage et ont été répartis dans les bus. Les repas étaient fournis dans des sacs à emporter et n’étaient plus consommés ensemble. Les espaces intérieurs avaient des limites de capacité nettes.

Responsabilité: Il n’y avait pas seulement un plan complet et centralisé, mais des personnes ont été nommées responsables de son exécution. «Il était très clair comment faire avancer les choses, quand faire avancer les choses et qui allait les faire», a déclaré Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy à l’Université du Minnesota, lors de la conférence de presse. . «Je n’ai jamais rien vu d’aussi organisé, qui soit capable d’agir rapidement.»

La NFL a également pris des mesures pour punir les individus et les organisations qui ne respectaient pas les règles. Les Ravens et les Titans ont tous deux reçu des amendes pour avoir enfreint les règlements Covid-19 de la ligue.

Les leçons que nous pouvons et ne pouvons pas tirer de la NFL

Sills a déclaré que si la NFL investissait beaucoup dans les tests quotidiens et le traçage approfondi, ces éléments ne suffisaient pas à eux seuls pour contrôler Covid-19. «Ce ne sont pas les choses qui ont empêché la transmission parce que nous avions toutes ces choses en place et la transmission dans certains cas», at-il dit.

Les choses qui ont gagné la journée pour la ligue étaient des tactiques que tout le monde peut utiliser, comme porter des masques et éviter un contact étroit prolongé. «Ce sont des leçons et des stratégies qui peuvent être appliquées dans les organisations, quelles que soient leurs ressources», a déclaré Sills.

Tara Kirk Sell, professeure à la Johns Hopkins School of Public Health qui n’était pas impliquée dans la NFL, a déclaré que l’expérience de la ligue démontrait qu’il existe des alternatives à l’isolement et à l’ennui sans fin pendant la pandémie. «Je pense que cela nous montre que des approches vraiment réfléchies de Covid-19 peuvent vraiment nous permettre de faire certaines choses», a-t-elle déclaré.

Mais même les mesures de santé publique de base nécessitent du temps, des efforts et de l’argent. Les gens doivent également être prêts à suivre les règles lorsque personne ne regarde. «Nous ne pouvons pas tous avoir nos propres baby-sitters Covid», a déclaré Sell. Sans la mission et les ressources partagées d’une organisation comme la NFL, il est beaucoup plus difficile de mettre en place un système pour contenir Covid-19.

Les responsables de la NFL n’ont pas précisé combien d’argent et de personnel il fallait pour contenir l’épidémie parmi ses joueurs et son personnel.

Dans le même temps, il y a des indices sur ce qui aurait pu se passer si la NFL n’avait pas été aussi rigoureuse. La dernière saison de football universitaire, qui a vu plus de 100 matchs annulés et plus de 6000 joueurs infectés, pourrait en être un exemple. Bien qu’il y ait beaucoup plus d’équipes de football universitaire que d’équipes de la NFL, la pandémie a été beaucoup plus perturbatrice pour les athlètes universitaires, malgré les meilleurs efforts de nombreuses écoles pour contenir la propagation. «Ils n’avaient pas vraiment une approche unifiée», a déclaré Sell.

Pendant ce temps, les États-Unis dans leur ensemble ont été aux prises avec toutes les mesures les plus élémentaires pour contrôler Covid-19, avec des tests inégaux et retardés, une résistance au port de masque et souvent une distanciation sociale inadéquate. Sans parler du manque de données granulaires qui pourraient provenir de gadgets comme les capteurs de proximité ou encore le suivi des smartphones. Ainsi, les villes, les États, les entreprises et les écoles continueront probablement de trébucher sous le fardeau de nouveaux cas de maladie. Mais alors que des millions d’Américains se connectent pour regarder le grand match de dimanche, ils auront un aperçu de ce qui est possible s’ils devaient faire équipe, suivre les mêmes jeux et se lancer dans la zone d’extrémité de la pandémie.