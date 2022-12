Comment la neuromyélite optique a progressé pour moi

Plusieurs nouveaux médicaments sont approuvés par la FDA pour les NMO. Mais parce qu’ils ne sont souvent pas couverts par une assurance, de nombreux médecins commencent par des médicaments plus anciens.

Robles a été traitée pour sa névrite optique avec des stéroïdes IV pendant 3 jours à l’hôpital. Puis elle a commencé à prendre des stéroïdes oraux pendant quelques semaines. Une fois que son diagnostic a été confirmé et qu’elle a vu un neuroimmunologiste, elle a commencé à prendre un médicament appelé rituximab, qu’elle reçoit maintenant par voie intraveineuse tous les 6 mois.

Le principal moyen de diagnostiquer la maladie consiste à effectuer un test sanguin qui recherche des anticorps dirigés contre une protéine appelée aquaporine-4 (également appelée NMO-IgG). Lorsque la maladie a été diagnostiquée, les médecins traitent toutes les poussées et tentent ensuite d’empêcher que d’autres poussées ne se produisent.

Les nausées, les vomissements ou le hoquet incontrôlables comme celui de Robles sont des symptômes moins courants mais très spécifiques à cette maladie, explique Aaron Miller, MD, directeur médical du Corinne Goldsmith Dickinson Center for Multiple Sclerosis.

Probablement son plus grand symptôme maintenant est la fatigue.

Elle n’a que des nausées de temps en temps, et cela semble se déclencher, dit-elle, si elle est très fatiguée. Robles est facilement capable de le gérer avec des médicaments contre la nausée mais a rarement besoin de le prendre.

“Je remarque des différences de vision très minimes entre l’œil gauche affecté et l’œil droit, mais celles-ci semblent s’aggraver un peu si je suis vraiment fatiguée ou si j’ai chaud”, dit-elle.

Quelles sont les perspectives pour les personnes atteintes de NMO ?

Les personnes atteintes de NMO peuvent contrôler leurs symptômes et vivre pendant de nombreuses années. Mais il est très important d’être traité le plus rapidement possible, dit Miller.

“C’est une maladie imprévisible, et cela peut être une maladie très grave parce que c’est une maladie où les gens souffrent d’un handicap neurologique à cause de ces poussées”, explique Miller. “Donc, si vous avez une mauvaise poussée et que vous ne récupérez pas bien, vous pouvez vous retrouver avec un handicap neurologique important.”