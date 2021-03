Comment la mutation de Covid-19 maintient les scientifiques éveillés la nuit

Chris Murray, un expert en maladies de l’Université de Washington dont les projections sur les infections et les décès au COVID-19 sont suivies de près dans le monde entier, change ses hypothèses sur le cours de la pandémie.

Murray avait jusqu’à récemment espéré que la découverte de plusieurs vaccins efficaces pourrait aider les pays à obtenir une immunité collective ou à éliminer presque la transmission par une combinaison d’inoculation et d’infection antérieure. Mais au cours du dernier mois, les données d’un essai de vaccin en Afrique du Sud ont montré non seulement qu’une variante de coronavirus à propagation rapide pouvait atténuer l’effet du vaccin, mais elle pourrait également échapper à l’immunité naturelle chez les personnes qui avaient déjà été infectées.

«Je ne pouvais pas dormir» après avoir vu les données, a déclaré à Reuters Murray, directeur de l’Institut de mesure et d’évaluation de la santé basé à Seattle. « Quand cela se finira-t-il? » se demanda-t-il en se référant à la pandémie. Il met actuellement à jour son modèle pour tenir compte de la capacité des variantes à échapper à l’immunité naturelle et prévoit de fournir de nouvelles projections dès cette semaine.

Un nouveau consensus émerge parmi les scientifiques, selon des entretiens de Reuters avec 18 spécialistes qui suivent de près la pandémie ou travaillent pour en limiter l’impact. Beaucoup ont décrit comment la percée à la fin de l’année dernière de deux vaccins avec une efficacité d’environ 95% contre le COVID-19 avait initialement suscité l’espoir que le virus pourrait être largement contenu, de la même manière que la rougeole.

Mais, disent-ils, les données des dernières semaines sur les nouvelles variantes d’Afrique du Sud et du Brésil ont sapé cet optimisme. Ils croient maintenant que le SRAS-CoV-2 ne restera pas seulement parmi nous en tant que virus endémique, continuant à circuler dans les communautés, mais causera probablement un fardeau important de maladies et de décès pour les années à venir.

En conséquence, ont déclaré les scientifiques, les gens pouvaient s’attendre à continuer à prendre des mesures telles que le port de masque de routine et à éviter les endroits bondés pendant les poussées de COVID-19, en particulier pour les personnes à haut risque.

Même après la vaccination, «je voudrais toujours porter un masque s’il y avait une variante», a déclaré le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président américain Joe Biden, dans une interview. «Tout ce dont vous avez besoin est un petit coup d’une variante (étincelle) une autre vague, et voilà votre prédiction» sur le moment où la vie revient à la normale.

Certains scientifiques, dont Murray, reconnaissent que les perspectives pourraient s’améliorer. Les nouveaux vaccins, qui ont été développés à une vitesse record, semblent encore prévenir les hospitalisations et les décès, même lorsque de nouvelles variantes sont à l’origine de l’infection. De nombreux développeurs de vaccins travaillent sur des injections de rappel et de nouvelles inoculations qui pourraient préserver un haut niveau d’efficacité contre les variantes. Et les scientifiques affirment qu’il reste encore beaucoup à apprendre sur la capacité du système immunitaire à combattre le virus.

Déjà, les taux d’infection au COVID-19 ont diminué dans de nombreux pays depuis le début de 2021, avec des réductions spectaculaires des maladies graves et des hospitalisations parmi les premiers groupes de personnes à être vaccinées.

Pire que la grippe

Murray a déclaré que si la variante sud-africaine, ou des mutants similaires, continuaient de se propager rapidement, le nombre de cas de COVID-19 entraînant une hospitalisation ou un décès cet hiver pourrait être quatre fois plus élevé que celui de la grippe. L’estimation approximative suppose un vaccin efficace à 65% administré à la moitié de la population d’un pays. Dans le pire des cas, cela pourrait représenter jusqu’à 200 000 décès aux États-Unis liés au COVID-19 au cours de la période hivernale, sur la base des estimations du gouvernement fédéral des décès annuels dus à la grippe.

Les prévisions actuelles de son institut, qui se terminent le 1er juin, supposent qu’il y aura 62 000 décès supplémentaires aux États-Unis et 690 000 décès dans le monde dus au COVID-19 à ce stade. Le modèle comprend des hypothèses sur les taux de vaccination ainsi que sur la transmissibilité des variantes sud-africaine et brésilienne.

Le changement de mentalité des scientifiques a influencé les déclarations gouvernementales plus prudentes quant à la fin de la pandémie. La Grande-Bretagne a déclaré la semaine dernière qu’elle s’attendait à une émergence lente de l’un des verrouillages les plus stricts au monde, malgré l’une des campagnes de vaccination les plus rapides.

Les prévisions du gouvernement américain d’un retour à un mode de vie plus normal ont été repoussées à plusieurs reprises, le plus récemment de la fin de l’été à Noël, puis jusqu’en mars 2022. Israël délivre des documents d’immunité «Green Pass» aux personnes qui se sont rétablies du COVID-19 ou qui l’ont été. vaccinés, leur permettant de retourner dans les hôtels ou les théâtres. Les documents ne sont valables que six mois car on ne sait pas combien de temps durera l’immunité.

«Que signifie avoir dépassé la phase d’urgence de cette pandémie?», A déclaré Stefan Baral, épidémiologiste à la Johns Hopkins School of Public Health. Alors que certains experts ont demandé si les pays pouvaient éradiquer complètement tout cas de COVID-19 grâce à des vaccins et à des verrouillages stricts, Baral considère que les objectifs sont plus modestes, mais toujours significatifs. «Dans mon esprit, c’est que les hôpitaux ne sont pas pleins, les unités de soins intensifs ne sont pas pleines et les gens ne passent pas tragiquement», a-t-il déclaré.

Whiplash scientifique

Depuis le début, le nouveau coronavirus a été une cible mouvante.

Au début de la pandémie, d’éminents scientifiques ont averti que le virus pourrait devenir endémique et «ne jamais disparaître», y compris le Dr Michael Ryan, chef du programme d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé.

Pourtant, ils avaient beaucoup à apprendre, notamment s’il serait possible de développer un vaccin contre le virus et à quelle vitesse il muterait. Serait-ce plus comme la rougeole, qui peut être maintenue presque entièrement à distance dans les communautés où les taux d’inoculation sont élevés, ou la grippe, qui infecte des millions de personnes chaque année dans le monde?

Pendant une grande partie de 2020, de nombreux scientifiques ont été surpris et rassurés que le coronavirus n’avait pas suffisamment changé pour devenir plus transmissible, voire mortel.

Une percée majeure a eu lieu en novembre. Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech SE ainsi que Moderna Inc ont déclaré que leurs vaccins étaient efficaces à environ 95% pour prévenir le COVID-19 dans les essais cliniques, un taux d’efficacité bien supérieur à celui de tout vaccin antigrippal.

Au moins quelques-uns des scientifiques interrogés par Reuters ont déclaré que même à la suite de ces résultats, ils ne s’attendaient pas à ce que les vaccins éliminent le virus. Mais beaucoup ont déclaré à Reuters que les données faisaient espérer au sein de la communauté scientifique qu’il serait possible d’éliminer virtuellement le COVID-19, si seulement le monde pouvait être vacciné assez rapidement.

«Nous nous sentions tous assez optimistes avant Noël avec ces premiers vaccins», a déclaré Azra Ghani, présidente en épidémiologie des maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres. «Nous ne nous attendions pas nécessairement à ce que des vaccins aussi efficaces soient possibles dans cette première génération.»

L’optimisme s’est avéré de courte durée. Fin décembre, le Royaume-Uni a mis en garde contre une nouvelle variante plus transmissible qui devenait rapidement la forme dominante du coronavirus dans le pays. À peu près au même moment, les chercheurs ont appris l’impact des variantes à propagation plus rapide en Afrique du Sud et au Brésil.

Phil Dormitzer, un scientifique de haut niveau chez Pfizer, a déclaré à Reuters en novembre que le succès du vaccin du fabricant américain de médicaments indiquait que le virus était «vulnérable à la vaccination» dans ce qu’il a appelé «une percée pour l’humanité». Début janvier, il a reconnu les variantes annoncées «un nouveau chapitre» dans lequel les entreprises devront constamment surveiller les mutations qui pourraient atténuer l’effet des vaccins.

Fin janvier, l’impact sur les vaccins est devenu encore plus clair. Les données des essais cliniques de Novavax ont montré que son vaccin était efficace à 89% dans un essai au Royaume-Uni, mais à seulement 50% pour prévenir le COVID-19 en Afrique du Sud. Cela a été suivi une semaine plus tard par des données montrant que le vaccin AstraZeneca PLC n’offrait qu’une protection limitée contre une maladie bénigne contre la variante sud-africaine.

Le changement d’avis le plus récent a été considérable, ont déclaré plusieurs scientifiques à Reuters. Shane Crotty, virologue à l’Institut La Jolla d’immunologie de San Diego, l’a qualifié de «coup de fouet scientifique»: en décembre, il avait cru qu’il était plausible de parvenir à une soi-disant «éradication fonctionnelle» du coronavirus, similaire à la rougeole.

Maintenant, « faire vacciner autant de personnes que possible est toujours la même réponse et la même voie à suivre que le 1er décembre ou le 1er janvier », a déclaré Crotty, « mais le résultat attendu n’est pas le même. »