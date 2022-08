Comment la musculation peut vous aider à vivre plus longtemps

“La plupart des clients que je reçois s’entraînent pour une fonction réelle”, explique Linkul.

La chute est l’une de leurs plus grandes préoccupations, et pour cause : selon l’Organisation mondiale de la santé, c’est la deuxième cause de décès liés à des blessures non intentionnelles dans le monde entier, derrière les seuls accidents de la circulation.

Leur autre préoccupation majeure est la perte d’autonomie, souvent consécutive à une chute. « Ils veulent sentir qu’ils ne sont pas près d’utiliser une canne ou une marchette ou d’être coincés dans un fauteuil roulant », dit-il. “Plus nous nous entraînons, plus nous nous en éloignons.”

C’est là que l’entraînement en force offre ses avantages les plus uniques, selon une étude de 2019 des chercheurs de l’Université McMaster. L’exercice de résistance est “particulièrement efficace pour maintenir la mobilité chez les personnes âgées”, indique l’étude.

Formation pour la vie

L’exercice aérobique traditionnel offre également bon nombre des mêmes avantages, notamment une durée de vie plus longue et un risque moindre de maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète.

Mais inutile de choisir l’un ou l’autre. Comme une étude récente noté, la combinaison d’exercices aérobiques et de force conduit à un risque de décès précoce plus faible que l’un ou l’autre séparément.