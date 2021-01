On l’appelait parfois le «millénaire milliardaire» et ses ambitions n’étaient pas moins grandes que son surnom.

Lin Qi, un magnat du jeu vidéo de 39 ans, avait dépensé une petite fortune pour acheter les droits d’un roman de science-fiction chinois intitulé «The Three-Body Problem». Récit d’une invasion extraterrestre qui mêlait les machinations cosmiques aux horreurs de la révolution culturelle chinoise, le livre était devenu un best-seller international improbable qui comptait Barack Obama parmi ses admirateurs.

M. Lin a vu des possibilités encore plus grandes. Il a imaginé une franchise mondiale de cinéma et de télévision basée sur le livre et ses deux suites qui approcheraient les niveaux de reconnaissance culturelle de «Star Wars». Il travaillait avec Netflix et les créateurs de la série télévisée «Game of Thrones» pour que cela se réalise.

Il ne verrait jamais cela arriver. M. Lin a été empoisonné en décembre, selon la police de Shanghai et les comptes rendus des médias d’État, et il est décédé le jour de Noël. Sa mort a ébranlé les mondes de la technologie et du jeu en Chine et a déclenché des spéculations furieuses sur qui l’a tué et pourquoi.