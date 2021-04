La machine du gouvernement britannique est passée à l’action pour faciliter les arrangements formels après la mort du prince Philip, mais une période de deuil signifiera une pause politique majeure à Westminster et au-delà.

Toute campagne politique pour les élections locales écossaises, galloises et anglaises de mai a cessé, tandis que les ministres ne passeront plus sur les ondes et les annonces du gouvernement seront réduites.

Vendredi, Boris Johnson a présidé à la fois une réunion du cabinet et une réunion opérationnelle distincte pour les secrétaires d’État ayant un rôle à jouer dans la coordination des arrangements funéraires du duc d’Édimbourg.

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel et le secrétaire à la Défense Ben Wallace devaient y assister en raison de leurs rôles de supervision de la sécurité, tout comme les responsables opérationnels de la police et les représentants de la maison royale.

Les ministres ont été informés que leurs tournées de diffusion habituelles avaient été annulées, tandis que de nombreuses annonces et visites prévues avaient été suspendues pour le moment.

M. Johnson a conclu la réunion du cabinet en déclarant à ses ministres que «dans les prochains jours, le pays tout entier aurait une chance de réfléchir à sa vie, son travail et son héritage».

Les députés et les pairs auront la chance de rendre des hommages publics à Philip lundi. Le Parlement sera rappelé de sa pause de Pâques un jour plus tôt afin que les respects puissent être payés par les Communes, tandis que les pairs exprimeront également leurs condoléances aux Lords.

Qu’arrive-t-il aux élections de mai?

Après avoir appris la mort de Philip, M. Johnson et le dirigeant travailliste Keir Starmer se sont entretenus et ont accepté de suspendre la campagne pour les élections locales du 6 mai.

Tous les principaux partis politiques à travers la Grande-Bretagne ont maintenant convenu de suspendre leurs campagnes avant les votes couvrant les postes de conseil et de maire en Angleterre, le parlement écossais et le parlement gallois.

La pause fera effectivement avancer la période pré-électorale de «purdah» – au cours de laquelle les activités des fonctionnaires et des ministres sont réduites – à partir du jeudi 15 avril.

Les parlements écossais et gallois seront également rappelés lundi pour permettre aux députés et aux députés de rendre hommage à Philip.

Il n’est pas clair dans l’année si la campagne politique pour les élections – qui était en cours depuis deux semaines – reprendra à partir de mardi ou après les funérailles du duc.

Keir Starmer rend hommage au duc d’Édimbourg

Qu’arrive-t-il aux règles sur les coronavirus?

L’assouplissement prévu du verrouillage de l’Angleterre se déroulera lundi comme prévu. Cependant, M. Johnson aurait annulé sa pinte de fête pour marquer la réouverture des jardins de pub au début de la semaine prochaine.

Alors qu’aucune conférence de presse de Downing Street n’est prévue dans les prochains jours, des questions urgentes de santé publique seront communiquées si nécessaire.

Un message communiqué par le gouvernement était un appel au public en deuil de ne pas se rendre dans les résidences royales pour marquer leurs respects, au milieu des préoccupations concernant les rassemblements de masse.

« Nous soutenons la maison royale en demandant que des hommages floraux ne soient pas déposés dans les résidences royales pour le moment », a ajouté un porte-parole du Cabinet Office.

Des personnes en deuil rendent hommage à l’extérieur du palais de Buckingham (PENNSYLVANIE)

Combien de temps les choses pourraient-elles être différentes?

La reine est entrée dans une période de deuil, les funérailles du duc devant avoir lieu à la chapelle St George du château de Windsor huit jours après sa mort.

Étant donné que la reine n’exercera aucune fonction, les lois qui doivent recevoir la sanction royale des affaires de l’État ne lui seront pas soumises pour approbation.

Bien que la période de deuil affectera le ton de toute campagne électorale locale qui reprendra la semaine prochaine, les affaires normales du gouvernement et le va-et-vient politique devraient recommencer sérieusement après les funérailles du duc.

Il y aura cependant une nouvelle période officielle de deuil pour la famille royale pendant 30 jours après les funérailles à la chapelle St George.