Comment la mort de Mahsa Amini, 22 ans, a galvanisé les manifestants iraniens

Ce n’était pas un incident isolé de violence policière en Iran. Mais la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue la semaine dernière, a retenu l’attention du pays.

Amini visitait la capitale de Téhéran, venant de la province kurde dans le nord-ouest du pays, et de l’Iran soi-disant la police des mœurs l’a détenue, prétendument pour avoir porté le foulard obligatoire de manière inappropriée. Plusieurs heures après son entrée en garde à vue, elle était dans le coma. Elle est décédée deux jours plus tard. La police iranienne a affirmé qu’elle était décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral et d’un arrêt cardiaque, mais des témoins affirment qu’elle est décédée après avoir reçu des coups à la tête, et des photos choquantes diffusées en ligne d’Amini intubée dans un hôpital ont galvanisé la nation.

Depuis, les manifestants sont descendus dans les rues de plus de 50 villes à travers l’Iran. Les autorités auraient tué jusqu’à 36 personnes lors de manifestations. Le gouvernement a également restreint Internet, de sorte que l’image complète peut ne pas être disponible. Mais le nombre croissant d’arrestations de défenseurs des droits humains, de militants et de journalistes est particulièrement troublant.

Les manifestants ont régulièrement défié le gouvernement répressif au cours des dernières années, exprimant souvent des griefs économiques. Les femmes ont été au cœur de la politique de résistance iranienne depuis la révolution de 1979 et avant. Ce qui est différent dans ces manifestations, c’est la diversité des personnes dans les rues et la nature généralisée de la résistance iranienne, dans les villes grandes et petites.

Le gouvernement pourrait affronter le mouvement naissant. Ou la tragédie d’Amini pourrait s’avérer être l’Iranien Mohamed Bouazizi – le vendeur de rue tunisien qui s’est immolé en décembre 2010 et a aidé à catalyser les manifestations de masse à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord qui sont devenues le printemps arabe.

Dans tout le pays, des manifestants scandent « Femme, vie, liberté ». Ces mots ont résonné profondément parce qu’ils sont affirmatifs et unificateurs, déclare Kamran Matin, professeur à l’Université du Sussex. “Ce slogan triangulaire unit différents courants de mécontentement en Iran”, m’a-t-il dit. “Ce slogan a uni toutes les couches de la société iranienne qui ont une sorte de grief contre le gouvernement.”

Pourquoi les femmes iraniennes brûlent des foulards

En réponse à la mort d’Amini, les Iraniens exigent la fin des lois obligatoires sur le hijab et brûlent les foulards dans de puissantes manifestations de refus. À Téhéran, ils ont scandé : « Nous ne voulons pas de hijab forcé.

Cela est lié à la prétendue raison de la police pour détenir Amini, mais l’acte de protestation a plusieurs significations. Negar Mottahedeh, professeur d’études de genre et féministes à l’Université Duke, a comparé les images de femmes iraniennes brûlant leur foulard au brûlage de soutien-gorge des années 1960. Bra-burning signifiait plusieurs choses à la fois : une expression du féminisme et de la libération, mais aussi un rejet plus large de la guerre du Vietnam et du capitalisme. De même, les images des manifestations à travers l’Iran au cours de la semaine dernière s’opposent au port obligatoire du voile et à la police des mœurs, mais aussi à un État paranoïaque et contrôlant qui a cherché à contrôler le corps des femmes.

La soi-disant police de la moralité, une unité indépendante qui existe depuis 1979, n’applique pas seulement le port du foulard, mais une variété de réglementations, y compris les rassemblements mixtes et l’interdiction de boire de l’alcool. À la fin des années 1990, lorsque Mohammad Khatami était président, l’Iran a institué un certain nombre de réformes, mais son successeur, Mahmoud Ahmadinejad, les a annulées. Le président actuel, Ebrahim Raisi, un conservateur, a maintenu de telles restrictions et a encouragé les responsables à réprimer. Les autorités iraniennes prennent sur elles d’interpréter les codes, et leur application peut être arbitraire et violente.

Les chercheurs en droits de l’homme notent que la police des mœurs a eu recours plus fréquemment à la violence ces derniers mois.

Même si les manifestations n’entraînent pas immédiatement un changement transformateur, elles ont changé à jamais le débat sur le port obligatoire du hijab en Iran, déclare Tara Sepehri Far, chercheuse à Human Rights Watch. « Il n’y a pas de retour en arrière », m’a-t-elle dit. «Oui, la police peut prétendre que cela ne s’est jamais produit. Mais c’est arrivé. Les femmes ont enlevé leur foulard, ont marché dans la rue et le débat a avancé.

L’audace des femmes iraniennes face à un État policier a été l’une des dynamiques durables de la politique de rue du pays. « Dès le début de la révolution en 1979, les femmes étaient au premier plan. Ils marchaient côte à côte avec des hommes devant des chars et des canons, et ils cherchaient un autre type de gouvernement, un gouvernement anti-impérialiste et anticapitaliste », m’a dit Mottahedeh.

La révolution de 1979 a renversé un dictateur corrompu soutenu par les États-Unis et a rassemblé une opposition disparate, comprenant des groupes de gauche et des groupes islamiques. Mais la faction politique qui a pris le pouvoir après le succès de la révolution, qui règne toujours aujourd’hui, a commencé à mettre en œuvre des lois religieuses discriminatoires à l’égard des femmes.

Mottahedeh souligne que bon nombre des initiatives du premier chef suprême du pays, feu l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, dans l’immédiat après-1979 visaient à contrôler le corps des femmes, leur carrière (les excluant d’être juges, par exemple) et leur apparence. À l’époque, certaines des premières révoltes contre le gouvernement révolutionnaire concernaient le droit à l’avortement, le droit au divorce et le droit pour une femme d’avoir son mot à dire sur qui allait être la deuxième épouse de son mari.

Malgré de sévères restrictions, les femmes ont continué à repousser. « Il est vraiment important de se concentrer sur la résistance et la résilience des femmes en Iran, et de ne pas les considérer comme des victimes », déclare Sussan Tahmasebi, directrice exécutive de l’organisation de défense des droits humains Femena. “Les femmes iraniennes – même si elles sont confrontées à de nombreuses lois discriminatoires, à la discrimination structurelle et juridique – elles ont toujours saisi toutes les opportunités pour faire avancer leur vie.”

Une carte montrant l’étendue des manifestations en Iran. Il est important de noter que les manifestations de 2017 et 2019 ont également eu lieu dans des villes du pays. La nouveauté de ces manifestations est qu’elles semblent avoir attiré des individus de différentes classes et groupes sociaux. #MahsaAmini pic.twitter.com/NxGY6YdHOR — Esfandyar Batmanghelidj (@yarbatman) 21 septembre 2022

Un autre élément important de la mobilisation en cours concerne l’identité kurde d’Amini. Au fil des ans, le gouvernement iranien a dépeint les militants kurdes comme des séparatistes cherchant à délégitimer l’État iranien. Mais maintenant, avec des manifestations si dispersées à travers le pays, l’importance de la minorité kurde dans les manifestations peut refléter le fait que les Iraniens deviennent plus sensibles aux injustices infligées aux minorités ethniques et sectaires du pays. Le caractère national des manifestations qui élèvent la vie d’une jeune femme kurde offre une reconnaissance cruciale de leur sort.

Matin, qui étudie la politique iranienne et kurde, a noté que le slogan « Femme, vie, liberté » provient du Kurdistan syrien. “Les Kurdes ont toujours ouvert la voie à la résistance contre ce que je décrirais, même en termes scientifiques, comme un État semi-fasciste”, a-t-il déclaré.

Quel avenir pour un Iran en révolte

Les manifestations surviennent à un moment où les conditions socio-économiques en Iran sont extrêmement précaires, avec une grande partie de la société iranienne appauvrie. Cela s’explique en partie par l’impact des sanctions américaines sur le programme nucléaire iranien, ainsi que par les conditions économiques mondiales plus larges et les retombées de la pandémie de Covid-19. Les difficultés économiques du pays risquent de persister sans un retour à l’accord sur le nucléaire iranien. Le président de l’époque, Donald Trump, a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord en 2018, et les obstacles à sa relance restent gelés malgré la diplomatie entre l’administration Biden, l’Iran et les puissances mondiales, laissant intactes des sanctions économiques intensives contre l’Iran. Et sans l’argent pour répondre aux griefs sous-jacents des Iraniens, l’État est susceptible de faire preuve de force pour dissuader les troubles sociaux.

Ali Vaez, analyste à l’International Crisis Group, a grandi en Iran et a été fasciné par les images de garçons et de filles luttant contre les forces gouvernementales. “Ce sont des scènes qui étaient inimaginables il y a 10 ans, il y a 20 ans”, m’a-t-il dit. « C’est une société que la République islamique n’est clairement plus en mesure de contrôler. Avec la répression, ils pourront peut-être gagner du temps, mais ils ne pourront pas s’attaquer aux moteurs sous-jacents de ces manifestations.

Il est impossible de savoir si les manifestations se poursuivront et se développeront, comme elles l’ont fait lors des manifestations économiques de 2017-2018 ou des manifestations massives du Mouvement vert de 2009, dirigées par un candidat à la présidence à l’époque. Une chose est certaine, c’est que les manifestations en Iran sont de plus en plus fréquentes, dit Vaez, ce qui montre le degré de mécontentement. “Nous avions l’habitude de voir ce genre d’explosion de colère publique une fois par décennie en Iran”, m’a-t-il dit. “Maintenant, ça devient tous les deux ans, en gros, et ça devient plus féroce, plus violent.”

Les manifestations semblent être un mouvement spontané. Mais une révolte sans chef est aussi par extension désorganisée. Cela peut rendre moins probable que le mouvement se développe au-delà d’un mouvement de rue en quelque chose qui puisse transformer la politique et la gouvernance iraniennes.

Deux forces persistantes font également obstacle au changement politique : un chef suprême gériatrique totalement opposé au changement, à la tête d’un régime prêt à déployer la force brutale contre son peuple. (Par coïncidence, les manifestations ont commencé le même jour que la nouvelle de la mauvaise santé du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, et que le président conservateur Ebrahim Raisi a quitté le pays pour l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.) Le mécontentement dans l’État et ses crise de légitimité s’est manifestée depuis le faible taux de participation à l’élection présidentielle remportée par Raisi l’année dernière.

Aujourd’hui, les autorités iraniennes arrêtent des militants, des organisateurs et des étudiants. “Ce qui me préoccupe, c’est l’escalade de la répression – ils vont vraiment essayer de forcer les protestations à s’éteindre”, a déclaré Sepehri Far.

Une réponse aussi brutale aux manifestations de masse exposera davantage la fragilité du gouvernement iranien. “Cela reflète l’incapacité totale d’un système politique à écouter sa propre population”, m’a dit Vaez. “Il y a donc un fossé clair entre l’État et la société dans le pays – cela ne fait aucun doute. Mais c’est un système qui a encore la volonté et une redoutable capacité de répression.