Comment la montée en flèche du coût des préparations pour nourrissons nuit aux familles qui peuvent le moins se le permettre

Les gens doivent payer plus pour le lait maternisé au Canada et cela exerce une pression sur les familles qui ne peuvent pas se permettre d’assumer ces augmentations de coûts.

Un éminent spécialiste de l’insécurité alimentaire infantile affirme qu’il s’agit d’un problème à long terme qui s’aggrave.

« Si vous êtes une famille à très faibles ressources, où vous comptez souvent sur les réponses alimentaires caritatives, alors ces bébés, je dirais, font partie des citoyens canadiens les plus en situation d’insécurité alimentaire », a déclaré Lesley Frank, une Canadienne titulaire d’une chaire de recherche sur l’alimentation, la santé et la justice sociale à l’Université Acadia de la Nouvelle-Écosse. « Parce qu’ils ne mangent que cette seule chose. »

Les données de l’Indice des prix à la consommation de Statistique Canada montrent que les prix des préparations pour nourrissons ont augmenté de 11,8 % en mars 2023 par rapport à l’année précédente. C’est plus élevé que le taux d’inflation.

Cette augmentation fait écho aux rapports de parents qui disent payer des prix de plus en plus élevés pour le lait maternisé dans diverses régions du pays, notamment le Canada atlantique, l’Ontario et le Nord canadien.

ÉCOUTEZ | Que faire si vous ne trouvez pas de lait maternisé : Matinée d’information – Moncton8:14Que faire si vous ne trouvez pas la préparation pour nourrissons dont vous avez besoin ? Jennifer Brady est directrice de l’École de nutrition et de diététique de l’Université Acadia.

« Vous devez nourrir votre bébé »

Alors que les préparations pour nourrissons peuvent coûter plus cher, les familles qui en ont besoin n’ont pas d’autre choix que de payer les prix plus élevés.

Opher Baron, professeur de gestion des opérations à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto, affirme que la formule est un exemple de demande inélastique, car même si le prix peut augmenter, la demande ne diminue pas en conséquence.

« Vous devez nourrir votre bébé et vous allez l’acheter », a déclaré Baron, notant que la demande inélastique est souvent associée à des produits comme le lait maternisé qui sont importants.

Frank, de l’Université Acadia, a déclaré que les familles qui ont du mal à payer des prix élevés pour le lait maternisé peuvent finir par devoir faire des choix qui peuvent avoir un impact sur leurs bébés ou leurs familles.

« Cela peut signifier que la formule pour le bébé devient une priorité et que personne d’autre ne mange beaucoup », a déclaré Frank, qui a parlé à CBC News du Royaume-Uni, où la hausse des prix des formules suscite également des inquiétudes.

Pendant ce temps, Bloomberg News rapporte que les prix des formules ont atteint un niveau record aux États-Unis le mois dernier.

Frank souligne que le coût élevé du lait maternisé et ce que cela signifie pour les familles est « une histoire de longue date au Canada ».

Radio CBC Coût de la vie a déjà signalé que les prix des préparations pour nourrissons ont généralement doublé tous les 10 à 15 ans au Canada.

De multiples défis

Mais pourquoi les Canadiens paient-ils plus pour ce produit essentiel maintenant?

Il existe un certain nombre de facteurs qui entravent la production de préparations pour nourrissons récemment, y compris les problèmes généraux de la chaîne d’approvisionnement qui sont apparus au cours de la pandémie. Le Canada faisait déjà face à une pénurie de préparations pour nourrissons, que l’industrie et les représentants du gouvernement ont signalé comme s’améliorant.

Michi Furuya Chang, vice-président principal des politiques publiques et des affaires réglementaires pour le groupe industriel Aliments, santé et produits de consommation du Canada, a déclaré qu’un autre facteur est la pénurie d’huile de tournesol, qui est souvent un ingrédient clé dans les formules.

L’Ukraine est l’un des principaux producteurs mondiaux d’huile de tournesol, mais la guerre en cours avec la Russie a perturbé l’approvisionnement.

Furuya Chang a déclaré que cela signifie que les fabricants ont dû ajuster leurs formulations et a noté que les fabricants ne contrôlent pas les prix que les détaillants facturent aux consommateurs.

REGARDER | Les parents au Canada ont du mal à trouver du lait maternisé : Les parents continuent de lutter pour trouver du lait maternisé pour leurs bébés Une pénurie de produits de spécialité a commencé au printemps, mais maintenant la formule régulière est également difficile à trouver. Une nouvelle mère veut des réponses et de l’aide.

Une poignée de fabricants d’aliments pour bébés que CBC a contactés ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Frank dit qu’il faut faire plus pour s’assurer que ceux qui ont besoin de lait maternisé puissent l’obtenir et note que les familles sont souvent les plus sollicitées financièrement lorsque les enfants sont très jeunes.

Alors qu’il y a certains outils fournis par le gouvernement comme l’Allocation canadienne pour enfants qui peuvent aider les familles confrontées au coût de la vie élevé, Frank a honte de voir des familles essayer de faire face à des prix élevés et de voir du lait maternisé enfermé dans certains magasins.

« C’est juste déchirant pour moi que ce soit ce qui se passe. »