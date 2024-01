Comment la milice Houthi au Yémen est devenue un ennemi agile des États-Unis

Et les armes détruites sont bientôt remplacées par l’Iran, alors qu’un flot incessant de boutres transporte davantage d’armes vers le Yémen, affirment les responsables américains.

Même une opération commando américaine apparemment réussie le 11 janvier, qui a saisi un petit bateau transportant des composants de missiles balistiques et de missiles de croisière au Yémen, a eu un coût : le Pentagone a déclaré dimanche que l’état de deux Navy SEAL portés disparus au cours de l’opération avait un coût. été changé en mort après une recherche « exhaustive » de 10 jours. Des commandos de la marine, appuyés par des hélicoptères et des drones survolant le ciel, étaient montés à bord du petit bateau et avaient saisi des systèmes de propulsion et de guidage, des ogives nucléaires et d’autres objets.

On pense que les Houthis disposaient de sites d’assemblage et de fabrication souterrains avant même le début de la guerre civile au Yémen en 2014. Les milices se sont emparées de l’arsenal militaire du pays lorsqu’elles ont pris le contrôle de Sana, la capitale, il y a dix ans. Depuis lors, l’Iran a accumulé un arsenal diversifié et de plus en plus meurtrier de missiles de croisière et balistiques et de drones d’attaque unidirectionnels, la plupart fournis par l’Iran, selon des analystes militaires.

“La diversité de leur arsenal est époustouflante”, a déclaré Fabian Hinz, expert en missiles, drones et Moyen-Orient à l’Institut international d’études stratégiques de Londres.

Le Hezbollah, la milice libanaise soutenue par l’Iran, a également apporté son aide. Les hauts commandants houthis ont étudié auprès des formateurs du Hezbollah au Liban avant tout sur la manière de s’adapter, a déclaré Hisham Maqdashi, conseiller en défense auprès du gouvernement yéménite internationalement reconnu.