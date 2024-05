Comment la migration annuelle des oiseaux pourrait propager la grippe aviaire

Six petites cartes montrent l’aire de répartition géographique annuelle du Canard colvert, de la Bernache du Canada, de la Sarcelle à ailes vertes, de la Sarcelle à ailes bleues, de l’Oie des neiges et du Pygargue à tête blanche. Le canard colvert se trouve de l’Alaska au nord du Mexique. La bernache du Canada se trouve de l’Alaska au sud des États-Unis. La Sarcelle à ailes vertes monte en Russie et au sud dans une grande partie du Mexique. La Sarcelle à ailes bleues se trouve dans la partie sud de l’Alaska jusqu’en Amérique du Sud. L’Oie des neiges migre en Russie et va aussi loin au sud que dans le centre du Mexique. La présence du pygargue à tête blanche s’étend de l’Alaska au sud des États-Unis.