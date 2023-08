Comment la ménopause affecte votre poids

En ce qui concerne l’exercice, il n’y a rien qui cible une zone spécifique de graisse. C’est une question de santé globale, d’activité physique et d’activité cardiovasculaire, ainsi que d’avoir une bonne alimentation et d’augmenter votre masse musculaire pour stimuler votre métabolisme. Mais cela dépend en grande partie de votre biologie, de vos hormones et de votre génétique. C’est pourquoi certains régimes fonctionnent pour une personne, mais pas pour une autre. Il est important de parler à votre médecin pour voir s’il existe d’autres traitements médicaux qui pourraient être plus efficaces.

Pour les personnes de plus de 70 ans, il y a une tendance à perdre plus de masse musculaire. Mais vous avez besoin de cette masse musculaire pour vous protéger des maladies cardiovasculaires et de l’ostéoporose (faiblesse des os) et des chutes. Donc, nous ne voulons pas que les personnes âgées perdent trop de poids. C’est parce que lorsque vous perdez du poids, vous perdez une combinaison de graisse et de muscle. La seule façon de gérer cela est de vous assurer que vous faites de la musculation. C’est la clé pour préserver la masse musculaire et permettre la perte de graisse, plus qu’une simple perte de poids globale. Cela est vrai à tout âge.