Pendant la ménopause, votre corps subit de nombreux changements. Ils incluent votre poids, votre forme corporelle et vos niveaux d’hormones. Mais la bonne nouvelle est qu’il existe des moyens de se sentir mieux pendant cette période.

Dans le webinaire WebMD «

Comment la ménopause affecte votre poids,

» Beverly Tchang, MD, a parlé de ces changements, y compris de leurs causes et des outils qui peuvent vous aider à vous sentir mieux. Elle est endocrinologue au Weill Cornell Medicine à New York, où elle est également directrice du programme de recherche en médecine de l’obésité. Elle est co-fondatrice de la Tri-state Obesity Society, une organisation à but non lucratif.

« La ménopause affecte réellement la qualité de vie de nombreuses personnes. Je vous exhorte à demander de l’aide à votre médecin pour gérer les symptômes et le poids », dit-elle.

« La ménopause est naturelle, mais elle n’a pas besoin d’être inconfortable. Vous n’avez pas besoin de souffrir.

Questions du sondage

Plus de 1 800 spectateurs du webinaire ont été interrogés sur leurs symptômes de ménopause.

La graisse du ventre était le principal symptôme pour 73 % des personnes interrogées.

Plus de 40 % ont déclaré qu’une alimentation saine soulageait les symptômes de la ménopause.

Pourquoi la ménopause affecte-t-elle votre poids ?

Vos niveaux d’œstrogène, de progestérone et de testostérone chutent pendant la ménopause. Cela peut affecter la forme de votre corps.

« La vérité est que la ménopause elle-même ne provoque pas de prise de poids, mais nous constatons de nombreux changements dans la composition corporelle », explique Tchang. « Cela fait référence à la façon dont la graisse, les muscles, l’eau et les os constituent votre corps. »

Le vieillissement pourrait en fait être la cause



gain de poids



pendant la ménopause, tandis que la ménopause modifie la composition de notre corps. Votre quantité de graisse peut augmenter avec le vieillissement et la ménopause, et en même temps, vous risquez de perdre de la masse musculaire. Pour cette raison, votre poids pourrait rester le même, mais votre forme pourrait changer.

Comment surmonter les changements de poids liés à la ménopause ?

Vous pouvez lutter contre l’inconfort de la ménopause grâce à



régime et exercice



. Si cela ne suffit pas, parlez à votre médecin de la perte de poids.



médicaments



.

Questions des spectateurs



Comment savoir si vous êtes ménopausée ?





La ménopause est-elle la même pour les femmes plus jeunes mises en ménopause chirurgicalement par ablation des ovaires ?





Combien de temps après la ménopause les symptômes tels que les bouffées de chaleur peuvent-ils persister ? Quand est-ce une bonne idée de les signaler à votre médecin ?