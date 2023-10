Comment la ménopause affecte l’économie canadienne : nouveau rapport

Les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil et les douleurs articulaires sont quelques-uns des symptômes causés par la ménopause, qui, selon un tiers des femmes qui travaillent, ont eu un impact négatif sur leur performance au travail, selon une nouvelle étude de la Fondation canadienne de la ménopause (MFC).

Les données révèlent que les symptômes non gérés de la ménopause chez les travailleuses coûtent aux employeurs canadiens 237 millions de dollars en perte de productivité et coûtent aux femmes 3,3 milliards de dollars en perte de revenus chaque année, car cela peut les amener à travailler des heures réduites ou à quitter le marché du travail.

« Le manque de connaissances sur la ménopause est réel et a un impact négatif sur la santé des femmes, leur qualité de vie et leur travail », a déclaré Janet Ko, présidente et cofondatrice de MFC à CTVNews.ca.

« La ménopause est majoritairement perçue comme négative et l’image de la femme ménopausée n’est pas flatteuse. C’est parce que nous dévalorisons les femmes dans notre société à mesure qu’elles vieillissent. Cette réalité a contribué à faire taire les discussions et les informations sur quelque chose qui constitue une expérience universelle.

La ménopause survient généralement chez les femmes entre 45 et 55 ans et dure environ sept ans. Pour certains, cela peut durer jusqu’à 14 ans, ce qui coïncide généralement avec les années les plus actives.

Les données fournies par Deloitte mettent en évidence les impacts de la ménopause sur le lieu de travail, révélant qu’environ 540 000 journées de travail perdues peuvent être attribuées à la gestion des symptômes de la ménopause.

Par ailleurs, 87 pour cent des personnes interrogées estiment que les femmes qui travaillent ont besoin de plus de soutien à toutes les étapes de la vie, y compris à la ménopause. Et pourtant, le même pourcentage de femmes qui travaillent estiment que leur employeur ne leur apporte pas de soutien pour faire face à la ménopause.

AMÉLIORER LE LIEU DE TRAVAIL POUR LES FEMMES AU CANADA

Cela présente une opportunité pour les employeurs de créer des lieux de travail plus inclusifs pour la ménopause, selon le MFC.

Pour mieux soutenir les femmes et tirer le meilleur parti de leur emploi, Ko propose quelques suggestions aux employeurs de tout le pays.

« Les femmes possèdent les compétences, l’expérience et le leadership dont les employeurs ont besoin et ne peuvent pas se permettre de les perdre. Ce n’est pas un grand avantage pour un employeur de faire une grande différence », a déclaré Ko.

« De simples améliorations des politiques, des avantages sociaux et des communications existants sont un bon point de départ, tout comme l’examen des aménagements de base pour rendre l’environnement de travail optimal. »

Elle ajoute que les employeurs peuvent briser le tabou de la ménopause au travail en organisant des séances d’information, en créant un groupe de ressources pour les employés ou un groupe de soutien à la ménopause, en réexaminant les avantages sociaux pour inclure l’hormonothérapie de la ménopause, les options non hormonales et la physiothérapie du plancher pelvien, par exemple.

Par le biais de la campagne Menopause Works HereTM, le MFC appelle les employeurs de partout au Canada à agir pour mieux soutenir le bien-être des travailleuses ménopausées.

Jusqu’à présent, la Sun Life est la première entreprise à se joindre à la campagne.

L’Université Dalhousie passe également à l’action en créant un groupe de soutien sur la ménopause et en trouvant des moyens d’inclure la ménopause dans l’expérience des employés.

« Nous [Generation X] sera la dernière génération de femmes à ignorer la ménopause et à se concentrer sur la création d’un nouveau récit qui reconnaît les contributions des femmes dans la fleur de l’âge », a déclaré Ko.