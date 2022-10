Comment la meilleure reine de beauté du Myanmar est passée des concours à l’exil | Nouvelles du monde

Lorsque vous jetez un coup d’œil au flux Instagram de Han Lay, il peut être difficile de croire qu’elle risque une condamnation à mort dans son pays d’origine, le Myanmar.

Son flux capture sa vie de reine de beauté – pleine de tournages en studio et de dîners élaborés.

Mais la jeune femme de 23 ans n’est pas rentrée chez elle ni n’a vu sa famille depuis février dernier après que son discours de concours de beauté sur le coup d’État militaire ait balayé les réseaux sociaux.

Vivant maintenant au Canada, où elle dit qu’elle obtiendra la résidence permanente, elle a parlé à Sky News de sa vie en exil et du prix qu’elle a payé pour la liberté.

Après avoir prononcé son discours, Han Lay a déclaré qu’elle avait été menacée par l’armée.

“Ils ont essayé de me menacer, les gens de l’armée ont dit ‘ma fille, si tu reviens au Myanmar, tu seras définitivement en prison’… ils m’ont menacée sur les réseaux sociaux et se sont rendues chez ma famille”, a-t-elle déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:06

Han Lay vit en exil depuis que son discours au concours de beauté a fait la une des journaux mondiaux l’année dernière.



Elle a déclaré avoir été condamnée par l’armée birmane à 20 ans de prison, à la prison à vie ou même à l’exécution, pour s’être opposée au pays et au gouvernement.

“Tout d’abord, j’avais vraiment peur parce que je n’avais que 21 ans à l’époque et j’avais vraiment peur de faire face à ce genre de situation. Je n’étais qu’une jeune fille.”

Mais vivant maintenant au Canada, elle s’inquiète pour sa famille au Myanmar.

Que s’est-il passé au Myanmar – le contexte : Le Myanmar est plongé dans le chaos depuis que l’armée a pris le pouvoir le 1er février de l’année dernière. L’armée justifie le coup d’État en alléguant une fraude lors des élections de 2020 remportées par le parti d’Aung San Suu Kyi

Les manifestants ont été accueillis par la force brutale de la police, notamment des canons à eau et des balles réelles

Plus de 15 000 personnes ont été arrêtées et plus de 2 000 ont été tuées par la junte, selon le groupe de surveillance The Assistance Association of Political Prisoners Burma (AAPPB)

La répression de l’armée visait de multiples cibles, allant des groupes pro-démocratie et de jeunesse aux militants, aux politiciens et même aux célébrités et aux influenceurs des médias sociaux.

Mme Suu Kyi a été condamnée pour un total de 23 ans de prison dans le cadre de procès à huis clos

Quatre personnes impliquées dans des manifestations ont été exécutées en juillet de cette année

Han Lay a grandi dans la ville birmane de Mawlamyine, à environ 300 km au sud-est de Yangon.

Avoir une voix était important pour elle car elle s’est davantage impliquée dans l’industrie des concours de beauté, ce qui l’a amenée à être couronnée Miss Grand Myanmar 2020.

“J’ai toujours été intéressée par le mannequinat depuis que je suis jeune dans mon pays. Je pense que les reines de beauté ont plus de responsabilités et ont plus de voix qu’un mannequin. Elles ont le devoir du pays et donc cela m’intéressait”, a-t-elle déclaré. .

En février dernier, une semaine avant que Mme Lay ne se présente en Thaïlande au concours Miss Grand International, l’armée birmane a pris le pouvoir au gouvernement.

Dans les jours qui ont précédé sa fuite, Han Lay a rejoint ceux qui manifestaient pacifiquement contre le coup d’État.

Image:

Manifestation populaire à Mandalay, 22 février 2021



Elle a dit qu’elle n’avait pas dit à ses parents qu’elle parlerait de la situation au Myanmar dans son discours car elle savait qu’ils seraient inquiets.

“Quand je suis arrivé en Thaïlande, l’électricité dans mon pays a été coupée, le courant a été coupé. Alors j’ai pensé que je devais partager ce qui se passait dans mon pays… J’étais vraiment nerveux mais j’étais tellement excité et j’ai décidé d’accord, je dois soyez courageux pour mon pays et pour mon peuple », a-t-elle déclaré.

Dans son discours de reconstitution historique, Han Lay est apparue en larmes et a supplié le monde d’aider le Myanmar.

“Il y a tellement de gens qui meurent”, a-t-elle déclaré, alors que les juges et le public pleuraient.

Image:

Han Lay manifestant avec des amis



À ce moment-là, elle a réalisé qu’elle ne pouvait pas retourner au Myanmar, et les conséquences ne se sont pas arrêtées là.

Han Lay a déclaré que l’armée s’était présentée au domicile de sa famille et avait dit à sa mère qu’elle devait ramener sa fille à la maison pour faire face à sa peine de prison.

Sachant qu’elle ne pouvait pas rentrer chez elle, Han Lay a commencé à prendre des dispositions pour rester en Thaïlande, mais elle n’était pas préparée.

“La seule chose dans mes bagages était de grandes robes de bal de créateurs”, a-t-elle déclaré. Pendant l’année et demie suivante, elle est restée en Thaïlande pour travailler pour le concours.

Mais en septembre, Han Lay s’est vu refuser l’entrée en Thaïlande après avoir quitté le pays pour un court voyage de trois jours au Vietnam, ce qu’elle dit avoir été conseillé de faire afin de renouveler son visa.

Image:

Des manifestants tiennent des pancartes avec des photos de Suu Kyi alors qu’ils protestent contre le coup d’État militaire à Yangon



Han Lay s’est vu refuser l’entrée en Thaïlande après avoir quitté le pays pour un court voyage de trois jours au Vietnam, ce qu’elle dit avoir été conseillé de faire afin de renouveler son visa.

Les autorités thaïlandaises ont déclaré que son visa n’était pas valide et elle a déclaré à Sky News qu’elle faisait l’objet d’un avis d’Interpol.

Elle a passé une nuit dans une salle de détention à l’aéroport, craignant d’être renvoyée au Myanmar. Après des heures passées dans les limbes, elle a réussi à prendre un vol pour le Canada.

Bien que sa famille reste inquiète pour sa sécurité, Mme Lay a déclaré qu’elle se sentait en sécurité maintenant et qu’elle avait peur pour ceux qui vivent encore au Myanmar sous le régime militaire.

Elle a déclaré : “Ils continuent de s’inquiéter tout le temps, mais maintenant il est temps pour moi de m’inquiéter parce qu’ils sont au Myanmar… l’armée est si brutale. Je m’inquiète vraiment pour ma famille.

“Au Myanmar maintenant, nous n’avons plus de liberté.”

L’AAPB affirme que plus de 12 663 personnes sont toujours en détention ou ont été condamnées par la junte, tandis qu’Amnesty International affirme que l’armée au Myanmar cible “quiconque dénonce l’injustice dans le pays”.

Image:

Han Lay et sa mère



Han Lay pense que l’armée a ciblé des influenceurs comme elle, qui ont de nombreux suivis sur les réseaux sociaux.

“Les influenceurs ont un très grand pouvoir. Ils ont tellement de fans et ils peuvent partager ce qui se passe réellement au Myanmar. L’armée a donc essayé de se concentrer sur les influenceurs et d’arrêter de partager des informations avec la communauté internationale.”

Elle a ajouté que si certains ont fui le pays comme elle, d’autres qui restent au Myanmar ont trop peur de parler du régime parce que leurs familles ont été menacées par l’armée.

La situation actuelle effraie toujours Han Lay.

“Au Myanmar maintenant, c’est une situation vraiment, vraiment terrible. C’est une situation folle. Au Myanmar maintenant, nous n’avons aucune liberté et nous ne pouvons rien faire”, a-t-elle déclaré.

Alors que Han Lay souhaite fréquenter une université au Canada, elle espère pouvoir un jour rentrer chez elle.

Mais pour l’instant, vivant en exil, sa famille lui manque et attend avec impatience le jour où elle pourra à nouveau manger le riz et le curry birmans faits maison de sa mère.

L’armée du Myanmar n’a pas répondu à une demande de Sky News de commenter les affirmations de Han Lay.