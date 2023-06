Comment la méga rencontre de l’opposition a transformé un congrès contre l’AAP

La réunion très médiatisée de Patna, sur laquelle reposent les espoirs de l’opposition pour 2024, s’est retrouvée dans une impasse aujourd’hui en raison de l’insistance du parti Aam Aadmi pour un soutien unanime sur la question des bureaucrates de Delhi. La session de quatre heures, qui s’est tenue à la résidence officielle du ministre en chef Nitish Kumar, a été dramatique, le Congrès – qui refuse de s’engager – lisant une «feuille de rap» de l’AAP.

Les deux partis sont à couteaux tirés depuis des années, et avec la croissance de l’AAP aux dépens du Congrès au Gujarat, au Pendjab et dans d’autres États, de nombreux dirigeants du Grand Old Party ne sont pas trop désireux de s’inscrire pour l’aider.

AAP a creusé dans ses talons, déclarant qu’il ne ferait pas partie de l’opposition unie à moins que le Congrès ne s’oppose publiquement au décret exécutif du Centre supprimant le contrôle sur les bureaucrates à Delhi. Il voulait que le Congrès précise sa position lors de la réunion d’aujourd’hui.

Le Congrès a dénoncé la position « ou bien ou bien » du PAA. Le chef du parti, Mallikarjun Kharge, a lu plusieurs exemples de déclarations provocatrices de l’AAP contre le Congrès, ont indiqué des sources.

M. Kharge a également mentionné la déclaration d’hier de l’AAP, affirmant qu’elle avait « vicié l’environnement » pour la réunion d’aujourd’hui. Les dirigeants du Congrès ont montré l’allégation de la porte-parole de l’AAP, Priyanka Kakkar, selon laquelle le Congrès aurait conclu un accord avec le BJP.

M. Kejriwal a déclaré qu’elle était nouvelle et la déclaration a été faite sans son approbation.

M. Kharge, ont indiqué des sources, a souligné que l’AAP assiste régulièrement aux sessions de stratégie de l’opposition et a remis en question la nécessité d’un mécanisme différent pour prendre un appel sur l’ordonnance. Il s’est également interrogé sur la nécessité d’en faire une condition préalable à une alliance contre le BJP.

Des sources ont déclaré que le haut dirigeant KC Venugopal, qui était également présent à la rencontre, a pesé, affirmant qu’on ne peut pas « mettre une arme sur la tempe du Congrès et exiger des négociations ».

M. Kharge et Rahul Gandhi ont cependant déclaré qu’il n’était « pas question » de soutenir quoi que ce soit proposé par le BJP. Mais il existe un processus au sein du parti pour prendre de telles décisions et cela prendra 10 jours avant la prochaine session parlementaire.

Les dirigeants réunis, quant à eux, ont commencé à peser sur la question. Alors que Nitish Kumar était favorable à ce que le Congrès clarifie sa position, le chef de la Conférence nationale, Omar Abdullah, a souligné que la réunion déviait.

« Nous ne sommes pas venus ici pour discuter de votre problème, mais des problèmes de comment arrêter le BJP », a-t-il déclaré.

Au final, M. Kejriwal est apparu isolé car la plupart des dirigeants lui ont conseillé de ne pas en faire une question de prestige.

La prochaine réunion aura lieu les 10 ou 12 juillet, lorsque les partis tenteront de formuler une stratégie pour les élections.