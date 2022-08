Comment la marque Barbie de Mattel rivalise avec Hasbro et Bandai Namco

Barbie est une poupée de 63 ans, et son iconographie de longue date en a fait un incontournable de l’activité de Mattel. Bien qu’emblématique, la marque a eu un passé trouble en ce qui concerne sa promotion de normes de beauté irréalistes pour les enfants, selon les parents et les certains chercheurs.

Depuis l’embauche du PDG Ynon Kreiz en 2018, Mattel a commencé à apporter des changements majeurs en raison de son expérience dans le divertissement. Mattel a depuis réorganisé ses verticales de propriété intellectuelle et son approche globale de la marque Barbie, y compris une révision des thèmes de la poupée, une expansion multimarque du contenu numérique et des offres pour plusieurs films majeurs sur plusieurs marques.

La plus récente entreprise ambitieuse de Mattel est le film Barbie étoilé, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, et réalisé par Greta Gerwig. Le film a terminé sa production en juillet 2022 et devrait être diffusé en juillet 2023.

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.