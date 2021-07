Comment la maman adolescente Farrah Abraham a dépensé 133 000 $ pour transformer son corps, dont 30 000 $ pour ses seins et 12 000 $ pour ses fesses seules

Farrah Abraham, ancienne de TEEN MOM, a choqué les fans de la franchise car elle est maintenant complètement différente de l’adolescente à laquelle ils ont été présentés en 2009.

La mère d’un enfant a subi plusieurs procédures afin d’obtenir le corps qu’elle désire et continue de s’injecter des produits de comblement dans le visage.

La transformation de Farrah

Farrah Abraham a changé depuis sa première mise en lumière en 2009 Crédit : Getty

Elle est aussi fan de filtres Crédit : Instagram

Il est indéniable que Farrah, 30 ans, a radicalement changé son corps et ses traits depuis qu’elle a subi sa première opération d’augmentation mammaire devant les caméras Teen Mom OG en 2010.

Elle a toujours été très ouverte avec bon nombre de ses procédures car elle a partagé des photos, fait des diffusions en direct pendant ses chirurgies et est même apparue dans des émissions comme Botched et The Doctors.

Le célèbre chirurgien plasticien TikTok, le Dr Anthony Youn, a parlé au Sun exclusivement de son opinion sur ce que la star a fait et combien cela lui a éventuellement coûté.

Visage

Son changement le plus radical vient de son visage

Lorsque Farrah est apparue pour la première fois dans 16 & Pregnant, elle était fan de faux bronzage et utilisait rarement trop de maquillage pour améliorer ses traits, ce dont elle n’était pas sûre.

En 2009, lorsqu’elle a donné naissance à sa fille Sophia, Farrah avait un nez beaucoup plus gros, des lèvres plus petites, aucune amélioration des joues et ses yeux étaient plus en forme d’amande.

Le Dr Youn pense que le visage de Farrah lui a coûté au moins 133 000 $ pour avoir l’apparence qu’il a maintenant.

Farrah a révélé qu’elle avait obtenu un travail de nez (12 000 $), de nombreux produits de comblement pour les lèvres (1 200 $ par injection) et du Botox (750 $ par dose), des facettes (20 000 $), des remplisseurs de joues (5 000 $), un lifting des sourcils (9 000 $) ), chirurgie des yeux de renard pour ouvrir ses traits (7 500 $) et élimination de la graisse buccale (5 000 $).

De plus, Farrah a récemment révélé dans son nouveau livre Dream Twenties: Self Guided Self Help Memoir que son implant au menton de 2012 l’avait laissée « paniquée », car elle l’avait retiré un an seulement après la procédure.

Farrah avait un nez très différent à 17 ans Crédit : MTV

Elle reçoit régulièrement du Botox et des charges Crédit : Farrah Abraham/Facebook

L’implant lui aurait coûté plus de 7 000 $ et le retrait coûterait 4 000 $, soit jusqu’à 11 000 $.

Et plus récemment, alors qu’elle n’avait que 29 ans, Farrah a subi un lifting du visage, qui est généralement effectué chez des personnes de plus de 40 ans.

Elle a partagé la procédure graphique sur son Instagram alors qu’elle dansait ensuite avec son visage enveloppé de bandages roses.

Elle a subi la même procédure en décembre 2020.

Coût éventuel: 76K$

Seins

Farrah a également augmenté plusieurs tailles de bonnet

La première augmentation mammaire de Farrah a eu lieu en 2010 lorsqu’elle a eu sa fille Sophia.

Les fans se souviendront qu’elle a subi une intervention chirurgicale à la mi-saison et que ses parents ont été obligés de s’occuper d’elle et de bébé Sophia à l’époque.

Dans une interview avec Us Weekly à l’époque, elle a affirmé qu’elle avait l’impression d’avoir perdu de la masse mammaire après l’accouchement et qu’elle voulait se sentir à nouveau comme une femme.

Lors de sa première opération d’augmentation mammaire, Farrah est passée d’un bonnet A à un bonnet C.

Elle a fait sa première opération d’augmentation mammaire sur Teen Mom OG Crédit : MTV

Quatre ans plus tard, elle a subi une autre intervention chirurgicale où elle est passée d’un bonnet C à un bonnet D.

En 2015, Farrah avait subi une troisième opération d’augmentation mammaire alors qu’elle tentait de réparer le travail bâclé effectué lors de sa deuxième.

À l’époque, elle avait déclaré au Dailymai.com: « Je suis reconnaissante d’avoir le meilleur chirurgien mammaire reconstructeur de la région de Beverly Hills pour résoudre les problèmes de brûlure et de douleur qui étaient horribles.

« J’étais heureux d’apprendre le nouveau placement d’incision pour de meilleurs résultats par opposition à sous le sein pour que ma douleur et mes brûlures s’arrêtent. »

Coût éventuel: 30K$

Corps

Le corps de Farrah est plus courbé ces jours-ci

L’amour de Farrah pour la chirurgie a défié toutes les normes et la mère d’un enfant s’est soumise à plusieurs procédures de rajeunissement vaginal et à une labiaplastie – devant la caméra !

Le concept de rajeunissement vaginal se concentre sur l’étanchéité et l’apparence des régions inférieures, que la plupart des femmes considèrent après l’accouchement.

Après avoir donné naissance à sa fille, Farrah a eu une courte carrière dans le porno (ce qui lui a coûté son travail chez Teen Mom OG) et ce type de procédures est devenu le centre de ses rêves de chirurgie plastique.

Ces traitements comprennent une vaginoplastie, qui se concentre sur l’étanchéité du vagin, et une labioplastie, qui se concentre sur la réduction de l’apparence des lèvres.

Coût possible : 10K$

Arrière

Farrah s’est également fixée sur son derrière

À partir des implants mammaires, Farrah a fait le saut pour obtenir des injections de fesses, un implant de fesses et un lifting brésilien des fesses afin d’obtenir un physique plus courbé.

La star de la télé-réalité avait déjà voulu obtenir un lifting brésilien des fesses, mais un médecin a révélé qu’elle n’avait pas assez de graisse dans son corps pour être transférée.

À l’époque, le médecin lui a simplement suggéré de commencer une routine d’entraînement axée sur ses fessiers, mais elle a refusé.

Au lieu de cela, Farrah a choisi d’aller quelque part, et en plus, elle a reçu des injections de fesses et un implant de fesses qui lui a injecté de la « fausse graisse ».

La maman d’un enfant reçoit désormais régulièrement des injections et amènera souvent avec elle Sophia, qui est très au courant de toutes les procédures auxquelles sa maman se soumet.

Coût éventuel: 22K$