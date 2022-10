Comment la main-d’œuvre syndicale UAW d’une usine automobile GM apprend à fabriquer des véhicules électriques

La probabilité de maintien de l’emploi et d’embauche chez Orion est prometteuse après l’annonce plus tôt ce mois-ci que GM augmenter la production de boulons de près de 44 000 véhicules cette année à plus de 70 000 en 2023. Alors que le marché américain global des véhicules électriques ne représente encore qu’environ 5% des ventes de voitures neuves – mais en croissance rapide – parmi les 1,65 million de véhicules électriques vendus au cours des neuf premiers mois de 2022, le Bolt comptait plus de 22 000.

Interrogé sur le sort des travailleurs dont les emplois étaient spécifiques aux véhicules ICE et qui ne sont plus nécessaires, Michael a déclaré qu’ils “construisent maintenant des composants de VE, des transmissions ou font un travail alternatif pour construire des VE. Ils sont tous ici. Nous avons eu un chaîne de montage où [ICE] les moteurs sont tombés en panne, et maintenant ce sont des transmissions électriques.”

Dans un mois de septembre entretien avec le Washington Post la PDG de GM, Mary Barra, a abordé la question des emplois liés aux véhicules électriques, déclarant que “nous allouons des véhicules électriques ou des composants pour véhicules électriques dans notre empreinte existante. C’est donc quelque chose que nous continuerons à faire. C’est un avantage non seulement à cause de la main-d’œuvre , c’est aussi un avantage parce que nous avons l’installation.”

Les contrats actuels de l’UAW avec GM, Ford et Stellantis (anciennement Fiat Chrysler), ratifiés en septembre 2019, contribuent à protéger les travailleurs des usines d’assemblage comme Orion qui passent de la production d’ICE à la production de véhicules électriques. Essentiellement, l’UAW et chacune des entreprises négocient pour apporter des investissements massifs liés aux véhicules électriques dans les installations actuelles représentées par l’UAW afin de préserver les emplois sur ces sites et d’offrir des opportunités de reconversion.

Alors que la reconversion des travailleurs de l’UAW se poursuit pendant la migration constante des trois grands constructeurs automobiles vers les véhicules électriques, un problème connexe préoccupe le syndicat. Parce qu’il y a moins de pièces dans les véhicules électriques que dans les véhicules ICE, Herbert Diess, alors PDG du groupe Volkswagen, a déclaré en 2019, en construisant un EV nécessite environ 30% moins d’effort , ce qui signifie supprimer des emplois. Bien que ce chiffre ait été répété par d’autres cadres et chercheurs, il n’y a eu aucune étude empirique pour étayer cette affirmation. De son côté, l’UAW continue d’étudier le dossier et reste vigilant.

Un autre programme de formation hors site a lieu à l’Université d’apprentissage technique (TCU) de GM à Warren, dans le Michigan, à proximité. Le centre récemment modernisé abrite des installations de laboratoire de fabrication qui simulent les étapes de la chaîne de montage, y compris la robotique et la fabrication de tôles. En plus de cette formation technique, “Nous entremêlons ce que nous appelons maintenant les compétences humaines, qui intègrent la façon d’écouter, de travailler en équipe et de penser de manière critique”, a déclaré Kimberlea Dungy, responsable de l’apprentissage technologique mondial chez TCU.

Outre la reconversion en cours d’emploi, GM fournit à certains travailleurs une composante virtuelle. “Nous avons un système où vous êtes sur un ordinateur et faites les éléments du travail dans [a prescribed] commande”, a déclaré Reuben Jones, le directeur de l’usine d’Orion. “Ils ont des représentants mentaux pour les aider une fois qu’ils arrivent à la ligne. Construire des véhicules au bon niveau de qualité et de manière sûre est extrêmement important. La formation virtuelle a amené les choses à un autre niveau. Cela nous fait gagner du temps, de l’argent et nous aide à mettre le produit sur le marché beaucoup plus rapidement.”

“Progressivement, nous avons construit de plus en plus [EV] unités”, a déclaré Hund. “Les gens sur la ligne étaient tellement habitués aux véhicules ICE qu’il leur a fallu un peu de temps pour s’y mettre les bras et l’esprit. Il y avait un ensemble de compétences différent qu’ils devaient appliquer au véhicule électrique », par exemple, apprendre les nuances des nouveaux outils de couple pour fixer des pièces sur la voiture avec une pression spécifique.

Les premiers boulons ont commencé à rouler sur la ligne en octobre 2016, marquant la première incursion de GM dans un véhicule tout électrique (la Chevy Volt abandonnée était un hybride rechargeable), et bien avant que le constructeur automobile n’annonce en 2021 qu’il ne fabriquerait que des véhicules électriques par 2035. Pourtant, pendant les trois années suivantes, l’usine Orion a également continué à construire deux véhicules ICE – la Chevy Sonic et la Buick Verano – avant de passer exclusivement à la Bolt en 2020, puis d’ajouter la Bolt EUV (véhicule utilitaire électrique) en 2021.

Alors qu’une grande partie de l’assemblage du VE, a déclaré Brown, est similaire à celui d’un véhicule ICE – comme l’installation de portes, de fenêtres, de pneus, de freins, de sièges et de tableaux de bord – le groupe motopropulseur, comprenant le moteur et la transmission, est remarquablement différent. Au lieu d’un moteur à essence et d’une transmission à plusieurs vitesses, une batterie lithium-ion, montée sous le cockpit, alimente un moteur électrique à zéro émission et une transmission à une vitesse. “En descendant la gamme de moteurs, au lieu de mettre un carburateur, nous mettons une unité de distribution de puissance”, a déclaré Brown, citant un exemple.

La Usine d’orions , en activité depuis 1983, commençait à passer de la fabrication d’une variété de véhicules à moteur à combustion interne (ICE) à des véhicules électriques. Après leur requalification, le terme populaire pour améliorer les compétences professionnelles, Brown et l’équipe sont retournés à Orion et ont formé pendant plusieurs mois environ 1 000 autres travailleurs de l’assemblage sur les différences subtiles et substantielles dans l’assemblage d’un véhicule électrique. Une partie des changements apportés aux tâches des travailleurs était liée au réoutillage dans l’atelier de carrosserie et sur la gamme de moteurs pour s’adapter aux composants et aux processus de production distincts des véhicules électriques.

La présidente et chef de la direction de General Motors, Mary Barra, annonce un investissement de 300 millions de dollars dans l’usine d’assemblage de GM Orion pour les véhicules électriques et autonomes à l’usine d’assemblage d’Orion le 22 mars 2019 à Lake Orion, Michigan.

Néanmoins, l’usine d’assemblage d’Orion est prévue pour une autre transformation majeure. GM dévoilé en janvier qu’il investira 4 milliards de dollars pour rééquiper à nouveau l’installation, cette fois pour la production de modèles tout électriques du Chevy Silverado et du GMC Sierra, des camionnettes pour concurrencer le Ford F-150 Lightning, la version EV du véhicule éternel le plus vendu aux États-Unis Quant à l’avenir de la Bolt, GM n’a rien confirmé au-delà du fait que sa production se poursuivra pendant que l’installation est convertie pour les camionnettes électriques.

Le passage aux camionnettes électriques, a déclaré GM, commencera en 2024 et devrait créer plus de 2 350 nouveaux emplois chez Orion et conserver environ 1 000 emplois actuels lorsque l’usine sera pleinement opérationnelle. Les nouveaux emplois chez Orion seront pourvus par une combinaison de cessionnaires de GM et de nouvelles recrues, a déclaré GM.

Cette dernière transition nécessitera un autre cycle de requalification de la main-d’œuvre d’Orion. “Nous avons une équipe de base travaillant sur les camionnettes électriques, interagissant avec les ingénieurs et les fournisseurs pour savoir comment les véhicules seront assemblés”, a déclaré Tom Wickham, directeur principal des communications de fabrication chez Orion, chez GM, dans un e-mail. “Comme ils l’ont fait lors des lancements précédents, l’équipe principale aidera éventuellement à former le reste de l’équipe Orion avant de commencer la production régulière des véhicules électriques Silverado et Sierra.”

GM a également annoncé que dans le cadre de sa joint-venture Ultium Cells avec LG Energy Solution de Corée du Sud pour fabriquer des cellules de batterie EV, les entreprises investissent 2,6 milliards de dollars pour construire une troisième usine, à Lansing, Michigan, qui devrait créer plus de 1 700 nouveaux emplois lorsque l’usine est pleinement opérationnelle.

Cela soulève une question lancinante quant à savoir si ces emplois de fabrication de batteries, ainsi que d’autres pour fabriquer des pièces de véhicules électriques, seront représentés par l’UAW, si oui, à quel taux de salaire. En juillet, Bloomberg a rapporté que dans l’usine existante d’Ultium Cells à Lordstown, dans l’Ohio, les ouvriers gagnent jusqu’à environ 22 dollars de l’heure, contre 32 dollars de salaire horaire pour un ouvrier d’assemblage traditionnel de l’UAW. Ultium a déclaré qu’il “respecte le droit des travailleurs de se syndiquer et les efforts de l’UAW ou de tout autre syndicat pour organiser les travailleurs de la fabrication de cellules de batterie sur nos sites de fabrication”, selon Reuter.

“L’une des choses auxquelles j’ai prêté attention est de savoir si certains employeurs du [auto] l’industrie va profiter de ce changement [to EVs] comme une opportunité d’essayer de dégrader les salaires, les avantages sociaux et la qualité des emplois », a déclaré Gordon Lafer, directeur du Centre d’éducation et de recherche sur le travail de l’Université de l’Oregon à Eugene. « On ne sait vraiment pas quelle sera la qualité de ces emplois. .”

L’inquiétude concernant l’impact des véhicules électriques sur les emplois et les installations a été une question litigieuse lors des négociations contractuelles de 2019 entre GM et l’UAW, qui ont échoué, entraînant une grève de six semaines de l’UAW dans les usines GM. L’arrêt de travail a coûté à GM près de 2 milliards de dollars en perte de production et aux employés près d’un milliard de dollars en salaires. Les deux parties ont cependant convenu de convertir l’usine GM de Detroit-Hamtramck, qui devait être fermée, pour la production de véhicules électriques. Aujourd’hui, cette installation, maintenant connue sous le nom de Factory ZERO, construit les camionnettes électriques Silverado et Sierra et le Hummer électrique.

Le contrat de l’UAW avec GM expire l’année prochaine, et la production de véhicules électriques, de batteries et de composants connexes sera certainement à nouveau au programme. “Ce sera absolument un point central pour ces négociations”, a déclaré Michael. “La direction de l’UAW est centrée sur les véhicules électriques et sur la destination de ce travail. Nous avons un président favorable aux syndicats et aux travailleurs [Biden] qui adopte une excellente législation qui a profité à la transition des constructeurs automobiles vers les véhicules électriques, nous allons donc faire tout ce que nous pouvons pour tirer parti de chaque emploi aux États-Unis.”

