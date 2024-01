Comment la « magie vaudou » a aidé le TE Sam LaPorta des Detroit Lions à jouer contre les Rams

Sam LaPorta portait une attelle imposante sur son genou gauche, comme celle que portent les joueurs de ligne offensive pour un soutien supplémentaire dans les tranchées, et il portera probablement cet appareil pour le reste des séries éliminatoires de la NFL.

Mais le fait que la recrue des Lions de Détroit soit sur le terrain dimanche était un peu une merveille.

LaPorta s’est fait une hyperextension du genou lors de la victoire de la semaine dernière contre les Vikings du Minnesota et a souffert d’une contusion osseuse douloureuse qui l’a empêché de s’entraîner pendant la majeure partie de la semaine. Il a joué 80 % des clichés offensifs des Lions lors de la victoire 24-23 de dimanche contre les Rams de Los Angeles, a capté trois passes pour 14 verges et a marqué un touché crucial de 2 verges au quatrième essai du deuxième quart.

“C’est tout à l’honneur (de notre personnel d’entraînement)”, a déclaré l’entraîneur des Lions Dan Campbell. “C’était une sorte de soins 24 heures sur 24 là-bas. Je ne connais pas toute la magie vaudou qu’ils lui ont fait, je ne peux pas tout expliquer, mais c’était critique. Et juste enlever l’enflure et l’amener à où il se sentait mieux et où il lui faisait confiance.”

David Birkett :Alors que la saison était en jeu, Dan Campbell a fait confiance à Jared Goff pour livrer et il l’a fait

Campbell a déclaré qu’il se sentait bien quant aux chances de LaPorta de jouer au milieu de la semaine dernière, mais l’ailier rapproché de première année devait encore se familiariser avec la douleur.

LaPorta a travaillé sur le côté à l’entraînement de jeudi et a participé à part entière à l’entraînement de vendredi, mais les Lions ont quand même peaufiné leur plan de match offensif dimanche pour tenir compte de sa blessure.

LaPorta a réussi le blocage clé sur la course de 10 verges de David Montgomery vers la droite lors du premier jeu des Lions depuis la mêlée, et Campbell a déclaré “nous avons mis certaines choses pour vraiment transmettre le ballon à nos autres gars” dans le jeu de passes ” parce que nous ne savions pas si nous l’aurions entièrement.”

Josh Reynolds (cinq attrapés, 80 verges) a largement contribué à l’attaque par la passe au premier quart, et Amon-Ra St. Brown a terminé avec des sommets d’équipe de sept attrapés, neuf cibles et 110 verges.

PRENDRE POSITION:La défense des Lions a sauvé sa meilleure moitié pour les séries éliminatoires, c’est la raison pour laquelle ils passeront à autre chose

“On pouvait dire mercredi qu’il disait : ‘Très bien, je peux le faire’, et ça s’améliorait de jour en jour”, a déclaré Campbell. “Donc, merci à tous ces gars et certainement à Sam. Je veux dire, il est dur. Il est dur, et il n’allait pas se laisser retenir.”

LaPorta a capté sa première passe lors du premier entraînement du match pour 8 verges, et son touché de 2 verges avec 7 :12 à jouer en première mi-temps a donné aux Lions une avance de 21-10. Le coordinateur offensif Ben Johnson a planifié un décalage pour LaPorta lors de son touché, le plaçant dans une formation de groupe hors du package géant des Lions, où il a fait match nul en tête-à-tête avec le secondeur extérieur des Rams Michael Hoecht.

“Ce mec est un étalon, et je lui ai dit ça toute la semaine”, a déclaré le quart-arrière des Lions Jared Goff. “Et il s’est battu. Je ne sais pas si les gens savent vraiment à quel point il a souffert tout au long de la semaine pour se préparer à ce match, cela demande beaucoup de courage, beaucoup de force et de courage. Et il nous a aidés. aujourd’hui. Il l’a vraiment fait. Et c’est un sacré joueur.

Contactez Dave Birkett à [email protected]. Suis-le@davebirkett.