Comment la mafia sicilienne a été renversée par les trafiquants de drogue les plus brutaux du monde qui “apporteront violence et effusion de sang au Royaume-Uni”

La mafia sicilienne a été dépassée par des gangs beaucoup plus impitoyables en Amérique du Sud et en Europe de l’Est, apportant effusion de sang et misère au Royaume-Uni, ont affirmé des experts.

Avec l’arrestation du grand gangster sicilien Matteo Messina Denaro, beaucoup ont proclamé cela comme une preuve de la chute de la célèbre Cosa Nostra.

11 La Cosa Nostra avait des liens avec les familles meurtrières de la mafia américaine Crédit : Alamy

11 Le pouvoir de la foule a été brisé par le procès de la Commission et la loi RICO Crédit : Alamy

11 En Sicile, les flics mènent une guerre de 30 ans avec la Cosa Nostra Crédit : Letizia Battaglia/Cohen Media Group

La diminution du statut de la mafia sicilienne, autrefois l’une des organisations criminelles les plus infâmes au monde, est en grande partie due à un effort de 30 ans des autorités de l’île italienne pour démanteler leurs réseaux électriques, évitant ainsi à l’île de se transformer en ce qu’un expert a appelé un « narco-état ».

Un autre facteur clé du déclin de Cosa Nostra est le travail des procureurs américains pour éliminer les cinq familles, les groupes mafieux italo-américains qui dirigeaient une grande partie du crime organisé à New York.

La mafia sicilienne avait des liens beaucoup plus étroits avec la mafia américaine que d’autres grands groupes mafieux, notamment la ‘Ndranghetta en Calabre et la Camorra à Naples.

S’adressant à The Sun Online, John Dickie, professeur d’italien à l’UCL et auteur du livre “Cosa Nostra : Une histoire de la mafia sicilienne”, a expliqué les liens entre les mafias sicilienne et américaine.

Il a dit : “La mafia sicilienne avait quelque chose que les autres n’avaient pas, un pont transatlantique.”

Ces liens ont été en grande partie rompus par l’application de la loi RICO et le procès de la Commission, qui ont abouti à la condamnation de huit gangsters supérieurs à 100 ans de prison chacun.

Un procès similaire en Italie, le Maxi Trial, a eu lieu à Palerme, en Sicile, dans un bunker spécial en béton relié à une prison construite spécialement pour les cas.

Il a vu 338 gangsters, dont 19 principaux chefs de la mafia, condamnés à un total de 2 665 ans de prison en 1992.

John a poursuivi : « Il y a une génération, lorsque Denaro s’est enfui, l’ouest de la Sicile était un « territoire hostile » pour l’État italien.

« La mafia s’était donné le droit de tuer n’importe qui en toute impunité et de prélever sa taxe d’extorsion sur toute activité économique, légale ou illégale. La mafia était un État fantôme.

“Au cours des 30 dernières années, l’État italien a lentement regagné du terrain.”

Mais aujourd’hui, 30 ans après ces verdicts, les experts ont averti qu’il y a plus de cocaïne dans le monde que jamais auparavant, le trafic de drogue apportant toujours plus de violence et de misère dans les rues du Royaume-Uni.

On pense que cela est dû en partie au fait que la mafia sicilienne a été usurpée par des gangs plus brutaux en Colombie et en Europe de l’Est.

Cependant, s’adressant à The Sun Online, l’auteur et journaliste Toby Muse a mis en garde contre toute idéalisation de la mafia italienne.

Toby, qui a passé 10 ans à vivre au sein du redoutable cartel colombien du Clan del Golfo, a déclaré : « La mafia aime se présenter comme ‘Le Parrain’ et prétendre qu’elle avait des règles. En réalité, c’est une bande d’escrocs dénonciateurs.

L’écrivain d’origine britannique à l’origine du livre “Kilo : dans les cartels les plus meurtriers de la cocaïne”, a expliqué comment les cartels colombiens sont apparus comme une nouvelle force plus meurtrière dans les années 1970 et 1980, transportant de la drogue vers l’Europe et les États-Unis en quantités jusqu’alors inouïes. .

Il a déclaré: «Lorsque les cartels colombiens ont établi leurs relations dans les années 1970 et 80, il n’y avait pas de véritable chevauchement avec la mafia.

“Ils ont créé leur propre marché, qui vendait de la cocaïne.”

Le plus notoire d’entre eux, le Clan del Golfo, également connu sous le nom de cartel Los Urabenos, est issu des escadrons de la mort d’extrême droite qui ont surgi en réponse à l’anarchie dans le pays dans les années 1990.

Le gouvernement colombien avait signé un accord de paix avec l’insurrection de gauche des FARC qui livrait une partie du pays de la taille de la Suisse aux guérillas marxistes.

Ils ont fait des ravages parmi la population locale, organisant souvent une campagne d’enlèvements en échange d’énormes rançons.

Cela a conduit les agriculteurs locaux à s’armer et à former des milices pour affronter les rebelles, se protégeant lorsque l’État n’était pas en mesure de le faire.

Attendez-vous à voir de la corruption au Royaume-Uni Toby Muse

Finalement, ils ont formé l’AUC, une force paramilitaire d’extrême droite qui s’est rapidement tournée vers la production de cocaïne comme moyen de financer son propre règne de terreur.

L’un des principaux commandants de l’AUC a ensuite fondé le Clan del Golfo.

Toby a expliqué que bien que la mafia américaine ait pu contrôler la distribution de bas niveau, elle n’a jamais atteint le niveau du Clan del Golfo.

Il a déclaré: “Aujourd’hui, il y a plus de cocaïne dans le monde que nous n’en avons jamais vu auparavant dans l’histoire.

«C’est considéré comme un problème colombien, mais cela finance et renforce les gangsters violents du monde entier. Il corrompt les fonctionnaires du monde entier.

“L’effet domino des industries de la cocaïne en Colombie, au Pérou et en Bolivie est extrêmement dangereux.”

Une partie de l’impact de cela, explique Toby, a été des expéditions de cocaïne de plus en plus importantes, les bustes très médiatisés offrant un aperçu de l’ampleur de l’industrie.

Un énorme buste a vu 20 tonnes de drogue saisies aux États-Unis.

Dans un autre buste aussi énorme en février 2020, les autorités des Caraïbes ont arrêté un équipage du Monténégro à bord d’un cargo transportant cinq tonnes de cocaïne.

Toby a ajouté : « Il s’agit d’un problème mondial qui nécessite des solutions mondiales. La Colombie ne peut pas résoudre ce problème seule, et il est injuste de s’attendre à ce qu’elle le fasse, alors que les pays riches achètent encore ce médicament en si grand nombre.

Le Clan del Golfo a également intensifié la violence associée au crime international à de nouveaux niveaux jamais vus auparavant.

Son pouvoir ne montre aucun signe d’affaiblissement de sitôt, bien que de plus en plus d’argent soit injecté dans les efforts pour le combattre.

L’année dernière, des miliciens du cartel ont fermé une grande partie du nord de la Colombie en représailles à l’arrestation de leur chef.

L’ancien chef de cartel Dario Antonio Úsuga David, mieux connu sous le nom d’Otoniel, a été arrêté en 2021 dans le cadre d’un raid majeur sur sa cachette dans la jungle.

En réponse à son extradition vers les États-Unis l’année dernière, des combattants paramilitaires en cagoules ont dressé des barrages routiers, incendié des véhicules et forcé des entreprises à fermer.

Cette semaine, Otoniel a plaidé coupable à des accusations de drogue devant un tribunal américain et risque au moins 20 ans de prison, après avoir été extradé vers les États-Unis l’année dernière.

En plus des délits liés à la drogue, il a été accusé de plus de 120 chefs d’accusation en Colombie, notamment de meurtre, d’enlèvement, d’abus sexuels sur mineurs, de terrorisme et d’armes.

Loin de casser les reins du Clan del Golfo, il semblerait que son remplaçant ait déjà été nommé.

On pense que Jésus Avila Villadiego, connu sous le nom de “Chiquito Malo” ou “Petit méchant homme”, a rempli les chaussures d’Otoniel.

Toby attribue cela à un échec de la guerre contre la drogue et à la soi-disant «stratégie capo» utilisée par les forces de l’ordre – basée sur la conviction que l’élimination du chef d’un cartel entraînera son effondrement.

Des accords réguliers ont eu lieu entre les plus grandes organisations criminelles européennes et les cartels de la drogue colombiens.

La ‘Ndrangheta – ou mafia calabraise – a des liens plus établis avec les cartels colombiens que la Cosa Nostra n’en a jamais eu.

Par exemple, l’OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a rendu compte en 2022 de l’ampleur des liens entre la ‘Ndrangheta et le Clan del Golfo.

Lors d’un raid en juin, les autorités colombiennes ont saisi 4,3 tonnes de drogue et arrêté 38 suspects dans une vaste opération.

Alors que le gouvernement colombien a fait des progrès incroyables pour lutter contre le pouvoir des cartels, les énormes sommes d’argent créées par le trafic de drogue sèment maintenant la misère dans de nombreuses autres régions du monde.

Toby a poursuivi: «Avec cet argent de la cocaïne qui inonde l’Europe, vous verrez plus de corruption, cette industrie a besoin de corruption.

« Attendez-vous à voir de la corruption au Royaume-Uni. C’est un combat que la Colombie mène depuis 40 ans.

Une grande partie de la cocaïne au Royaume-Uni provient de Colombie via Rotterdam, le plus grand port d’Europe.

En 2021, les douaniers de la ville néerlandaise ont intercepté un record de 70 tonnes de cocaïne, en hausse de 74 % par rapport à l’année précédente.

Cela ne représente qu’une fraction de la cocaïne qui entre dans le port et reflète la crise à laquelle sont confrontés les responsables.

Le maire de la ville, Ahmed Aboutaleb, a averti que Rotterdam “se noie dans la cocaïne” et a accusé la drogue d’être à l’origine de la montée de la violence.

Les jeunes hommes des quartiers défavorisés de la ville sont attirés par le trafic de drogue qui promet de l’argent facile et un style de vie glamour.

Même des employés du port ont été arrêtés pour des infractions liées au trafic de drogue, dont une femme flic de 43 ans.

Une partie de cette propagation de la corruption est déjà visible aux États-Unis, où des agents de la Drug Enforcement Agency (DEA) ont avoué avoir conspiré avec des cartels de la drogue.

En 2020, l’agent en disgrâce Jose I Irizarry a plaidé coupable à 19 chefs d’accusation fédéraux, y compris la fraude bancaire, ainsi que le détournement de millions de dollars de produits de la drogue du contrôle de la DEA.

11 Il y a plus de cocaïne dans le monde aujourd’hui qu’à n’importe quel moment de l’histoire 1 crédit

11 Aujourd’hui, le Clan del Golfo est à l’origine d’une grande partie du commerce mondial de la cocaïne

11 Une grande partie de la cocaïne qui se retrouve au Royaume-Uni provient de Colombie Crédit : PA : Association de la presse

11 Il entre souvent en Europe via de grands ports comme Rotterdam Crédit : AFP

11 Les flics mènent une guerre sans fin contre les trafiquants de drogue ingénieux 1 crédit

11 Le chef du clan del Golfo, Otoniel, a été capturé en 2021 Crédit : EPA

11 On pense que le nouveau chef du Clan del Golfo est Chiquito Malo (à droite) Crédit : Policia.gov.co