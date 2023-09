Comment la machine de propagande de style soviétique de Poutine a créé une « nation zombie » soumise à un lavage de cerveau alors qu’il entraîne la Russie derrière le rideau de fer

Bien avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Poutine a commencé à construire sa propre machine de propagande de style soviétique.

Mais les techniques déformées utilisées par Vlad pour laver le cerveau de ses citoyens ont atteint de nouveaux niveaux inquiétants et ont fait reculer la Russie de plusieurs décennies, préviennent les experts.

Les experts préviennent que la dernière vague de propagande de Poutine tarde à venir Crédit : AP : Associated Press

Ceux qui osent parler contre Poutine sont arrêtés et même tués Crédit : AFP

Dans une école, de jeunes enfants chargeaient des fusils à tour de rôle Crédit : RIA Novosti

De nombreux manifestants ou critiques de Poutine ont été emprisonnés pour avoir dénoncé le Kremlin Crédit : Zuma Press

La campagne du tyran visant à ramener la Russie derrière le rideau de fer a pris une tournure terrifiante alors qu’il tente de tordre l’esprit des jeunes et de s’en prendre à ceux qui remettent en question la réalité déformée du Kremlin.

À partir de cette année, tous les écoliers russes étudieront une nouvelle matière : « Fondements de la culture spirituelle et morale des peuples de Russie ».

Pendant ce temps, des jeunes ont été filmés en train de charger des fusils et des élèves de première année ont reçu des uniformes militaires à porter en classe.

Ceux qui ont parlé du chaos dans les rangs russes ou des troupes qui refusent de se battre ont été emprisonnés tandis que les manifestants dans les rues de Moscou ont été rapidement réduits au silence.

Une toile d’araignée de critiques et d’oligarques russes sont mystérieusement morts au cours de la dernière année et demie – la plupart à la suite de chutes inexpliquées après avoir critiqué la guerre en Ukraine.

L’avion du chef de guerre de Wagner, Eugène Prigojine, a été mystérieusement explosé du ciel après qu’il ait mené ses hommes dans un coup d’État audacieux contre le Kremlin.

Tout au long du chaos qui règne en Russie, Poutine a continué de se placer, ainsi que son pays, dans un vide d’information pour soutenir son état d’esprit profondément tordu.

Comme Staline, Poutine a envoyé ses soldats mourir en masse, réprimé impitoyablement ses opposants et tenté de transformer le pays en une superpuissance pour affronter l’Occident.

Ian Garner, auteur de Generation Z, a expliqué au Sun à quel point les assauts de la propagande de ces dernières années sont devenus plus sinistres que jamais.

Il a déclaré : « Cette rhétorique au cours de la dernière année et demie – et même au cours des dernières années – est devenue très pointue et assez effrayante.

« En privant les citoyens de la possibilité d’entendre des points de vue différents, en fermant les médias indépendants et en soumettant les gens à des procès, la Russie fait taire les gens qui ne sont pas d’accord en les effrayant. »

En mars de l’année dernière, la Russie a bloqué l’accès à plusieurs médias étrangers ainsi qu’à Facebook et Twitter.

Plus de 600 000 pages Web ont été bloquées ou supprimées et plus de 700 personnes ont été inculpées au pénal pour des publications en ligne, selon le groupe de défense des droits Internet Net Freedoms.

La censure s’est également étendue aux salles de classe russes après qu’un enseignant ait osé parler et parler à ses élèves des crimes de guerre commis par les forces russes.

Elle a été condamnée à cinq ans de prison et interdite d’enseigner dans les écoles publiques.

La montée des sinistres camps de « rééducation » russes a été comparée à des installations de lavage de cerveau de style nazi pour les enfants ukrainiens avant qu’ils ne soient envoyés pour être élevés dans des foyers russes.

Le Kremlin dit au monde que ces enfants « abandonnés » ont été « sauvés » de leur pays déchiré par la guerre, mais qu’en réalité, ils ont été enlevés et expédiés de l’autre côté de la frontière.

Pourtant, la propagande visant à justifier la guerre fonctionne en Russie, et l’opinion publique sur le conflit en Ukraine n’a pas changé, selon Garner.

Il a déclaré : « Les gens qui soutenaient avec ferveur la guerre continuent de l’être. Les gens qui s’opposent à la guerre continuent de le faire.

« Les Russes sont convaincus que « tout ici est bon et tout ce qui ne l’est pas est mauvais et dangereux ».

« C’est l’histoire que la Russie a vécue pendant des siècles. Et c’est l’histoire qu’elle est destinée à revivre, tout comme elle la vit aujourd’hui. »

Des enfants dès l’âge de cinq ans sont entraînés à suivre leur chef sans réfléchir, comme à l’époque de l’Union soviétique. Crédit : EPA

Le Kremlin serait à l’origine de la mort de Prigojine dans un accident d’avion après qu’il ait entamé une marche sur Moscou en juin Crédit : UNPIXS

Des enfants exécutaient une routine militaire inquiétante dans une école russe Crédit : RIA Novosti

De nombreux ennemis de Poutine ont été emprisonnés pour s’être opposés à la machine de propagande de Poutine, notamment le critique Navalny. Crédit : Reuters

Les techniques de lavage de cerveau inquiétantes de Vlad ne sont que la dernière d’un long plan visant à ramener la Russie derrière le rideau de fer, a déclaré Keir Giles, consultant principal du programme Russie et Eurasie.

Il a déclaré au Sun Online : « La Russie revient constamment vers sa zone de confort historique d’endoctrinement de ses enfants et de militarisation de l’État depuis une période prolongée.

« Il n’y a aucune raison pour que les Russes commencent à penser, comme d’autres en Europe, que l’ère des empires est révolue et que la force militaire n’est pas le moyen approprié pour obtenir ce que les pays attendent de leurs voisins. »

Rompre avec cette campagne d’endoctrinement n’est pas seulement dangereux pour le citoyen russe moyen, c’est aussi aliénant.

Garner a expliqué : « Lorsque votre État, les dirigeants de votre communauté, vos amis et votre famille vous répètent sans cesse que vos frères et vos fils se battent pour sauver des gens comme vous – des gens qui parlent votre langue, des gens qui viennent de votre culture, journée.

« Il est facile de penser : « Si j’étais dans cette situation, je serais un grand penseur indépendant et libre, et je serais le premier sur les barricades, et je serais révoltant.

« Mais le feriez-vous ? Auriez-vous vraiment le courage et l’intelligence de faire ça ? »

Certains signes indiquent que l’opinion publique russe commence à exprimer son allégeance à Poutine, certains suggérant que son emprise sur le pouvoir s’affaiblit.

Bill Browder a évoqué le cas, en juin, où les soldats de Wagner ont été accueillis par de vives acclamations par les citoyens russes alors qu’ils marchaient sur Moscou dans le cadre d’une tentative de coup d’État.

Le fervent soutien obtenu par Wagner avant la mort de Prigojine au début du mois pourrait refléter un sentiment anti-Poutine croissant, a déclaré Browder.

Browder a déclaré au Sun Online : « Les gens ne sont pas particulièrement satisfaits de la guerre et ne sont pas non plus satisfaits de Poutine.

« Mais tout le monde est motivé par la peur en Russie. »

Mais toute lueur de changement observée en Russie grâce au soulèvement de Prigojine a probablement été étouffée après sa mort violente dans un mystérieux accident d’avion.

Prigozhin semble être le dernier des ennemis de Poutine à mourir dans des circonstances mystérieuses après avoir osé parler contre lui – mais ce ne sera probablement pas le dernier.

Garner a déclaré : « Cette propagande a pour but de créer un sentiment de peur autour de la Russie. Il s’agit de contrôle, de peur et d’ingérence. C’est ce que le Kremlin fait de mieux. »

Poutine a été qualifié de « petit Staline » pour ses techniques brutalistes Crédit : AGK