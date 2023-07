Comment la machine de marketing de films Barbie a puisé dans l’air du temps culturel

Le Barbie Le film arrive dans les salles vendredi, mais un raz-de-marée de rose vif – Pantone 219-C, pour être exact – l’a précédé, grâce à une campagne de marketing suralimentée qui donne un tout nouveau sens aux lunettes roses.

Mattel, la société derrière Barbie, a signé des accords croisés avec des dizaines d’entreprises pour promouvoir à la fois le film et la célèbre poupée elle-même. Cela survient quelques années après que le jouet emblématique, longtemps critiqué pour promouvoir des normes de beauté irréalistes pour les jeunes filles, a été renommé pour être plus inclusif.

Des marques de mode comme Forever 21, Gap et Primark ont ​​conçu des lignes de vêtements officielles en pensant à Barbie ; la société de bagages Beis a sorti une collection d’équipements de voyage rose vif avant le film; et NYX Cosmetics a sorti un ensemble de maquillage inspiré de Barbie.

Aldo, la marque de chaussures basée à Montréal, a également conclu un accord de marque officiel – une collaboration qui s’est matérialisée après un aperçu du Barbie Le film est sorti, selon Alison Neill, directrice principale de la stratégie de marque mondiale de la société.

« Nous pensons qu’il peut se vendre à tout moment de l’année, mais nous avons certainement profité du moment culturel [that] Barbie est en train d’avoir en ce moment », a-t-elle déclaré à CBC News.

La tendance de la mode « Barbiecore » – qui favorise les roses vifs et d’autres couleurs vives – a commencé à reprendre l’année dernière lorsque Barbie est revenue dans l’air du temps. Neill a noté que même si les tendances vont et viennent, elles ont tendance à avoir une durée de vie plus longue lorsqu’elles ont un lien culturel.

Alison Neill, directrice principale de la stratégie de marque mondiale chez Aldo, est présentée devant la gamme de produits Barbie officielle de l’entreprise. (Radio-Canada)

La collection d’Aldo a été populaire sur TikTok, où le hashtag #TikTokMadeMeBuyIt a conduit à une partie de son succès, a déclaré Neill. La société a vu son trafic de commerce électronique augmenter de 48 % lorsque la collection a été lancée fin juin, et sa chaussure à plateforme Barbie s’est vendue en 24 heures. (Certains autres produits se sont vendus dans les 72 heures.)

« Nous avons essayé de chronométrer la collection pour ce lancement afin qu’elle coïncide avec le genre de battage publicitaire de pointe du film », a déclaré Neill.

Nostalgie, agacement, c’est compliqué

La première Barbie La bande-annonce est sortie en mai, ainsi que des affiches de personnages qui sont rapidement devenues une tendance en ligne lorsque Warner Bros. a publié un générateur de mèmes à utiliser par les fans.

La campagne de commercialisation du film n’a fait que s’intensifier et s’intensifier depuis. Bien que, semble-t-il, tout le monde ne l’apprécie pas.

Je m’attends à apprécier le film; mais le marketing est comme un tsunami —@j_smithcameron

Pour beaucoup, la pertinence renouvelée de la poupée évoque des sentiments de nostalgie – l’un des éléments que la créatrice de mode canadienne Hilary MacMillan a tenté de capturer dans sa propre ligne de vêtements inspirée de Barbie. Sa collection capsule de 15 pièces propose un mélange de styles pour femmes et enfants – et est rose à perte de vue.

« En fait, nous ne savions pas que le film allait sortir lorsque nous avons discuté pour la première fois de la collection, car c’était en 2021 », a déclaré MacMillan à CBC News depuis son studio de Toronto.

Quand Barbie a été annoncé, elle a dit: « Nous étions comme: Ici, ça vient, Barbiecore – nous allons être ici. »

« Ça va être une explosion de tout ce qui est rose, tout ce qui est Barbie. Et donc on a eu l’impression que c’était le moment parfait. Tout s’est parfaitement déroulé pour nous. »

La créatrice de mode torontoise Hilary MacMillan a également lancé une ligne de vêtements inspirée de Barbie, coïncidant avec la sortie du film. (Radio-Canada)

La poupée Barbie a eu une histoire complexe depuis son lancement en 1959. Alors qu’elle a été inventée pour être une poupée professionnelle pour les jeunes filles, son prototype – blond, blanc, incroyablement mince – a depuis été fréquemment présenté comme un symbole de normes de beauté inaccessibles.

Une nouvelle gamme de poupées Barbie introduite en 2016 visait à faire entrer la marque dans le 21e siècle, avec plus de diversité raciale et corporelle. Certaines des poupées utilisaient des fauteuils roulants ou des prothèses ; un collecte ultérieure a présenté des Barbies chauves ou atteintes de vitiligo, une maladie de la pigmentation de la peau.

« Ils ont vraiment consacré beaucoup d’efforts et de temps à créer des poupées de plus de tailles et de races et de professions différentes, et en quelque sorte être vraiment une marque qui essaie de montrer que les filles et les femmes peuvent faire ce qu’elles veulent », a déclaré MacMillan.

« Je pense que la direction dans laquelle ils se dirigent est en quelque sorte ce qui parle à notre marque, parce que nous sommes tellement cognitifs et conscients de la diversité et de l’inclusion de la taille et que nous offrons plus de choses aux femmes. »

Des produits qui vous font vous gratter la tête

Sameer Hosany, professeur de marketing à la Royal Holloway University de Londres, qui a écrit sur la popularité à long terme de la marqueprédit qu’il y aura des gagnants et des perdants dans la campagne marketing de Barbie, selon le degré d’alignement d’un produit sur la marque.

Même au-delà du film, a-t-il dit, « beaucoup d’entreprises exploitent [into] la renaissance de Barbie elle-même – et c’est pourquoi vous verriez [a] vague de collaboration des marques de créateurs aux accessoires, haute couture, chaussures. »

REGARDER | Ryan Gosling surprend un journaliste de CBC sur le tapis rouge :

#TheMoment Ryan Gosling a surpris un journaliste à la télévision en direct Ryan Gosling a décidé d’écraser le succès télévisé en direct du journaliste de la CBC, Eli Glasner, sur le tapis rose de Barbie à Toronto.

« C’est simplement à cause de cette adaptation immédiate de Barbie à travers un certain nombre de catégories de produits et de marques », a déclaré Hosany, ce qui fait le succès d’une collaboration potentielle. Le film Legopar exemple, ne justifierait pas le même niveau de collaboration avec la marque, a-t-il déclaré.

Une poignée de produits inspirés de Barbie pourraient vous faire vous gratter la tête. Il y a une Xbox Barbie, un tapis Barbie, des bougies Barbie, de la verrerie et des brosses à dents électriques. Progressive Insurance a publié une publicité inspirée de Barbie mettant en vedette Flo, le vendeur fictif qui apparaît régulièrement dans ses publicités.

Dans les établissements Burger King au Brésil, les clients peuvent commander un « Barbie Burger« , qui est une galette de bœuf accompagnée de fromage, de morceaux de bacon et nappée d’une sauce rose vif que la chaîne de restauration rapide a qualifiée de » fumée « .

Burger King Brésil dévoile l’édition limitée Pink Burger et Barbie Shake pour célébrer la sortie de #Barbie. Sortie demain, le 12 juillet. pic.twitter.com/EM98BroZvz —@PopCrave

La promotion croisée peut être une stratégie à haut risque, a déclaré Hosany, car la réputation de chaque marque dépend de celle de l’autre. Il y a aussi le risque de « dilution de la marque », dans laquelle la réputation ou la valeur d’une marque souffre parce qu’elle lance un produit en contradiction avec ses normes habituelles.

« Une grande partie de cette collaboration a été en quelque sorte très soigneusement sélectionnée », a déclaré Hosany.

Bien qu’un certain nombre d’autres entreprises sautent sur la tendance Barbiecore en exposant leurs produits roses les plus brillants, MacMillan a déclaré qu’elle n’était pas préoccupée par l’omniprésence de la campagne de marketing Barbie en ce qui concerne sa marque.

« Je pense que notre collection offre [something] un peu différent. Ce n’est pas comme les logos de Barbie gravés sur des bobs ou des pulls », a-t-elle déclaré.

« C’est un peu plus élevé, inspiré de Barbie, vous savez – acquiescement. Nous avons un type de client spécifique pour cela. Et donc plus que de fous, c’est en quelque sorte mon mantra à ce sujet. »