Dans le cas de H&M, le moment choisi pour la fureur ne semblait pas dicté par quoi que ce soit du détaillant, mais par les sanctions imposées aux responsables chinois la semaine dernière par les États-Unis, l’Union européenne, la Grande-Bretagne et le Canada à propos du Xinjiang. La Chine a placé des centaines de milliers d’Ouïghours et d’autres minorités ethniques de la région dans des camps d’endoctrinement et a utilisé des méthodes dures pour les pousser à travailler dans des usines et d’autres employeurs.

