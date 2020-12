À l’approche de la fin de 2020, à l’aube d’une nouvelle présidence, nous sommes également en mesure de voir la lumière au bout du tunnel de la pandémie. Les vaccins commencent à être distribués et les traitements continueront à être déployés au cours de la nouvelle année. Il s’est passé tellement de choses cette année qu’il était presque impossible de suivre le rythme – à commencer par les tensions entre les États-Unis et l’Iran après que le général Qasem Soleimani ait été tué dans une frappe aérienne américaine. Peu de temps après, la pandémie s’est produite, alors que le coronavirus se propageait au-delà de la Chine et s’emparait officiellement de l’Europe, puis des États-Unis.Une autre chose qui a galvanisé tant d’entre nous cette année était la conversation nationale attendue depuis longtemps sur le racisme, la suprématie blanche et l’avenir de la police.

S’il y a un bagage à emporter à partir de 2020, c’est celui-ci: c’était l’année de notre bilan, lorsque le mouvement pour la justice sociale occupait le devant de la scène et que l’activisme faisait partie de la vie de plus en plus de gens.

Partout dans le pays, d’innombrables personnes faisaient le travail sur le terrain, menant des initiatives à grande échelle comme le démantèlement de la police, l’abolition du complexe pénitentiaire industriel et la lutte contre les maux du capitalisme. En vérité, ce sont les militants et les organisateurs qui ont mis en branle les actions qui en sont venus à définir 2020. Les mouvements d’entraide de masse ont fourni des produits d’épicerie et des fournitures de protection; il y a une attention renouvelée aux crises du logement; l’immigration et la déportation ont été au premier plan de nos conversations collectives; et le meurtre répété de Noirs non armés par la police a inspiré de réels changements de politique.

En regardant cette année à travers le prisme de la justice sociale, il est clair que les problèmes de longue date ont été à la fois mis à nu pour tous et exacerbés par la pandémie. Les infirmières et les médecins se sont mis en grève pour leurs droits et se sont présentés pour contre-protester contre les anti-masques à travers le pays. Les organisateurs ont fait pression pour qu’une législation annule les loyers et les hypothèques, et évite aux personnes d’être expulsées de leurs maisons. En avril, le représentant Ilhan Omar a présenté HR 6515, la loi sur l’annulation des loyers et des hypothèques, exigeant plus qu’un simple moratoire sur les expulsions afin de soulager les gens des énormes piles de dettes et de la menace d’expulsion. Tout au long de l’année, les organisateurs du logement ont continué de défendre les locataires, malgré le fait que le gouvernement n’a pas fait grand-chose pour les protéger.

L’histoire continue

Au début de l’été, des manifestations de masse Black Lives Matter ont éclaté dans tous les États du pays en réponse aux meurtres par la police de Breonna Taylor, George Floyd et des dizaines d’autres Noirs. Des demandes de justice sociale – allant du licenciement d’agents à la suppression du financement et à l’abolition de la police, ainsi qu’à l’abolition de l’ensemble du complexe industriel carcéral – ont été formulées de tous les coins de la société. «Depuis George Floyd et Breonna Taylor, de plus en plus de gens sont socialement conscients des effets de la brutalité policière et du capitalisme sur notre société, ce qui a poussé les gens à remettre en question de nombreuses croyances qu’ils avaient auparavant», Glenn Foster, organisateur principal de The Freedom Neighbourhood, un abolitionniste collective à Washington, DC dit. «Cela va causer des perturbations, mais l’avantage positif de la perturbation est l’exposition à des systèmes qui ne profitent vraiment pas aux gens, l’un de ceux étant notre police.»

Bien que les manifestations aient ralenti depuis l’été, elles marquent l’un des plus grands mouvements à façonner cette année – et cette décennie. Les discussions sur la réforme de la police ont fait irruption au Congrès et dans de nombreux États, les organisateurs ont poussé leurs villes à retirer de l’argent aux services de police pour le redistribuer aux services sociaux. Dans de nombreux endroits, les manifestants ont également renversé des statues de suprémacistes blancs et de marchands d’esclaves pour dire au revoir à la tradition d’élever et d’adorer les racistes.

«Notre objectif cette année a été la justice par l’abolition. Le quartier de la liberté s’est concentré sur l’éducation de la population sur ce à quoi pourrait ressembler une société abolitionniste qui sert non seulement certains d’entre nous, mais nous tous. Nous ne protestons pas seulement contre la brutalité policière, nous essayons d’élever la conscience de notre société en lui faisant croire que nous pouvons créer nous-mêmes la libération politique, économique et sociale et que nous n’avons pas besoin de compter sur une personne dans un bureau ou un bureau. loi pour faire cela », explique Foster.

Alors que certains sont descendus dans la rue, d’autres ont pris connaissance des tweets. Au cours de l’année, de nombreux mèmes ont inspiré le discours et sont allés de pair avec le déroulement des mouvements sociaux. Les réseaux sociaux ont largement contribué à alimenter les mouvements en 2020, d’autant plus que beaucoup sont restés coincés chez eux. Une étude de Pew Research de juin a révélé que 54% des utilisateurs de médias sociaux âgés de 18 à 29 ans ont déclaré utiliser les médias sociaux pour trouver des informations sur la participation à des manifestations et à des rassemblements là où ils vivent. Mais l’esthétisation et la mémorisation de Black Lives Matter sur les réseaux sociaux ont également été un élément clé de cette année, ce qui signifie qu’il y a également eu plusieurs moments vides de «faire le travail» sur les réseaux sociaux, qui se sont depuis transformés en un bourdonnement silencieux sur Instagram.

Sur Twitter et Instagram, les gens ont transformé Breonna Taylor en un mème exigeant l’arrestation des flics qui l’ont tuée, et Blackout Days a bombardé les flux des gens. Bien que les deux cas aient été censés sensibiliser à la violence contre les Noirs et à la justice pour eux, les organisateurs et les militants ont largement décrié ces tactiques comme étant une distraction au mieux et au pire nuisibles. Au lieu de cela, ils ont exhorté les gens à donner des fonds de caution, à se présenter aux manifestations et à trouver un foyer politique pour commencer à faire le travail.

D’autres tendances, comme un TikTok viral sur le racisme contre les Noirs dans les soins de santé, ont contribué à inspirer des conversations plus ouvertes sur ce que vivent les Noirs dans tous les domaines de la vie. Ce genre de chose a conduit à une autre action clé: les entreprises et les organisations comptant avec le racisme qui les tourmente de l’intérieur. Beaucoup, y compris The Wing, le Sierra Club et DoSomething, ont été confrontés à des soulèvements sur les réseaux sociaux de la part de travailleurs qui ont raconté la pire de leurs expériences en ligne et ont appelé les marques et les entreprises à l’hypocrisie.. Les entreprises de médias comme le New York Times, Bon appétit, ManRepeller et Refinery29 ont dû faire face à leurs propres calculs, ce qui a conduit à des changements dans la direction et à des évaluations continues sur la façon de rendre leurs entreprises équitables et justes.

Les manifestations de Black Lives Matter et les demandes de suppression de fonds de la police ont duré de l’été à l’automne, et à mesure que les manifestations se sont développées, les mouvements d’abolition de la police et des prisons ont fait de même. De nombreuses initiatives et coalitions d’organisateurs se sont attaquées à de nombreux problèmes à la fois, y compris la suppression du financement de la police et participation des jeunes aux prochaines élections. Le New Hampshire Youth Movement (NHYM) est l’un de ces groupes d’organisateurs qui se sont concentrés sur toutes ces questions en 2020. Lorsque le mouvement pour les vies des Noirs a entraîné des manifestations, les organisateurs se sont précipités pour fournir une défense de protestation, un soutien en prison et d’autres ressources.

Tout en aidant avec les manifestations du BLM, les organisateurs de la NHYM ont également mené une campagne de rédaction de lettres pour inciter les gens de la communauté à exiger que les autorités locales annulent la police. Malgré le fait que les budgets avaient déjà été finalisés, ils ont contribué à entamer la conversation et à jeter les bases pour s’assurer que les budgets sont reconfigurés en 2021 – ce qui comprendra le travail électoral, cherchant à remplacer les élus qui ne sont pas d’accord avec le défunding de la police.

«L’énergie des rassemblements et des manifestations a été redirigée de manière tangible vers un changement de politique en ce qui concerne la suppression du financement de la police. Dans une année où la brutalité policière était si flagrante et où des millions de personnes à travers le pays ont souffert sur le plan économique, il était plus facile de convaincre la population que les forces de police sont largement sur-budgétisées, et l’ont solidifiée en utilisant une force brutale et des tactiques militaires pour réprimer les manifestations à travers le pays. », A déclaré Alissandra Rodriguez-Murray, codirectrice de l’organisation pour NHYM à Refinery29.

En novembre, les efforts des organisateurs abolitionnistes ont permis d’apparaître sur les bulletins de vote de nombreuses mesures qui permettraient d’installer des comités de surveillance et de retirer certains fonds de la police, entre autres réformes. Et lorsque tous les bulletins de vote ont été comptés, 19 nouvelles mesures pour tenir la police responsable à travers le pays ont été adoptées. Le même mois, les jeunes électeurs se sont rendus en nombre record aux urnes en réponse à des problèmes clés tels que la pandémie, le racisme et les crises climatiques – et le mouvement de participation des jeunes a largement contribué à la victoire du président élu Joe Biden. CIRCLE estime que les jeunes électeurs âgés de 18 à 29 ans représentaient 17% des voix.

Bien que l’élection présidentielle ait souvent dominé les conversations sur la politique cette année, il est clair que le travail électoral est loin d’être le principal moteur d’un changement incroyable. L’organisation et les appels à la justice qui ont eu lieu ont fourni le cadre nécessaire qui influera sur le travail pendant des décennies – marquant des changements durables de conscience au-delà des urnes. À leur tour, ceux qui ont aidé à assurer la nourriture et le logement des gens, à tenir la police responsable et à transformer les services sociaux financés continueront de faire pression pour un changement significatif et important au cours de la nouvelle année. D’après tout ce qui s’est passé en 2020 seulement, il est certain qu’ils continueront à façonner les conversations et les mouvements d’une manière cruciale que nous n’avons pas encore imaginée.

Aimez ce que vous voyez? Que diriez-vous d’un peu plus de bonté R29, ici?

La police tue des Noirs à un rythme plus élevé

La suppression du financement de la police commence sur les campus universitaires

Les travailleuses domestiques noires craignent pour leur vie