Comment la lutte d’une famille illustre les problèmes du programme destiné à aider les Afghans qui ont aidé les États-Unis

CNN

—



Depuis plus d’un an, j’essaie d’aider une famille à quitter l’Afghanistan pour la sécurité et une nouvelle vie à l’étranger. J’ai rencontré un membre de la famille il y a quatre ans lors de multiples affectations en Afghanistan et nous sommes restés en contact à travers les nombreux hauts et bas de la guerre et de ses conséquences.

Le père est éligible pour demander un visa d’immigrant spécial en raison de son service aux côtés de l’armée américaine. Il a été approuvé, ce qui le place, lui et sa famille, parmi les plus chanceux. Plusieurs dizaines de milliers d’autres attendent toujours l’approbation, mais même cela, s’il arrive, n’est pas un ticket de sortie.

Le Département d’État américain a autorisé ce père à demander le statut de SIV et les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (une agence du Département de la sécurité intérieure) ont approuvé sa demande de SIV. Cependant, l’approbation du SIV n’est pas synonyme de liberté pour lui et d’autres Afghans ayant un statut similaire, loin de là. Les obstacles, la bureaucratie et les retards ont affligé le programme depuis le retrait américain d’Afghanistan en 2021. Et la semaine dernière, le Congrès a supprimé le libellé de la loi sur l’autorisation de la défense nationale qui aurait prolongé le programme d’une autre année.

L’histoire de cette famille – dont je dissimule délibérément l’identité pour leur sécurité – est celle de déceptions répétées. J’ai d’abord essayé de les faire sortir du pays dans un avion militaire américain fin août 2021 alors que les forces américaines se retiraient. Il n’y avait pas de processus défini pour le faire, rien de proche. Leur seule chance était de diriger une foule de centaines de personnes se dirigeant vers Abbey Gate à l’aéroport international de Kaboul, d’agiter leurs papiers en l’air et d’espérer qu’un membre du service américain les a vus et les a laissés entrer dans l’aérodrome.

Malheureusement, aucun soldat ne les a vus. Ce ne sont que les mois d’épuisement de la mère après sa grossesse qui les ont poussés à quitter l’aéroport. Cette décision leur a peut-être sauvé la vie. Ils ont raté l’attentat-suicide meurtrier à Abbey Gate, qui a tué 13 militaires américains (certains des mêmes hommes et femmes que cette famille essayait désespérément d’arrêter) et près de 200 civils afghans, en quelques heures seulement.

Leur effort pour fuir l’Afghanistan ne faisait que commencer. Le défi suivant était de postuler pour le SIV. Le père a travaillé pour l’armée américaine pendant une période de temps suffisante et dans une capacité suffisante pour être admissible. Il avait une preuve de la durée et des détails de son emploi, ainsi que des lettres de son employeur à l’appui de sa candidature.

Il avait aussi l’avantage d’avoir des amis ici aux États-Unis, dont moi-même ; David Leopold, qui est avocat chez Ulmer and Berne LLP; et Alex Plitsas de la Human First Coalition, travaillant à mettre sa demande en ordre et, dans la mesure du possible, à plaider pour qu’elle progresse tout au long du processus d’approbation. Même avec cette aide, il lui a fallu près d’un an pour recevoir une approbation provisoire.

Mais l’approbation n’est qu’une première étape. La prochaine étape consiste à satisfaire encore plus la bureaucratie du gouvernement américain, notamment en déterminant où faire votre entretien SIV avec l’ambassade. L’Afghanistan n’est pas une option depuis que les États-Unis se sont retirés. Il n’y a plus d’ambassade américaine à Kaboul. Cela laisse aux demandeurs afghans du SIV la tâche de trouver leur chemin vers des pays tiers – les « nénuphars », comme on les appelle maintenant – menés par le Qatar. D’autres pays, comme le Pakistan, l’Albanie et l’Iran, ont servi de points de transit pour certains réfugiés, bien que dans ces pays les demandeurs doivent généralement subvenir à leurs besoins.

Pour se rendre dans l’un de ces pays, les Afghans ont besoin d’un passeport – un luxe relatif pour beaucoup. Dans le cas de cette famille, le père en a un, mais pas sa femme et ses enfants. Demander et recevoir un passeport du gouvernement contrôlé par les talibans, comme tant d’étapes dans ce processus, est difficile et parfois impossible. Les talibans ont périodiquement fermé le bureau des passeports ou restreint l’accès aux seuls membres des talibans. Des groupes de défense m’ont dit que lorsque le bureau est ouvert, le processus est truffé de pots-de-vin. Obtenir un seul passeport peut coûter des milliers de dollars, une fortune pour les Afghans, et le risque de fraude est énorme. Plus récemment, il y a eu un autre défi : une pénurie des livrets de passeport eux-mêmes.

Si et quand une famille peut obtenir des passeports – la famille que j’aide essaie toujours – elle doit alors décider où elle ira demander son entretien consulaire, qui est la prochaine étape du processus SIV. Le Pakistan, accessible par voie terrestre, est bondé d’Afghans qui se sont échappés mais ne peuvent pas aller plus loin et les non-Pachtounes y sont menacés. L’attente pour les entretiens peut prendre des mois. Le Qatar a fixé une limite stricte au nombre d’Afghans autorisés à entrer. Et il peut être difficile pour les Afghans de gérer les voyages vers l’Albanie, un autre pays “nénuphar”.

Pour ceux qui ont la chance d’organiser une entrevue dans l’un de ces pays, les calculs qui empêchent de voyager sont déchirants. Aujourd’hui, 15 000 demandeurs principaux sont autorisés à voler et le Département d’État estime également plus de 30 000 membres de la famille immédiate, totalisant quelque 50 000 Afghans déjà approuvés et prêts à partir. Le département d’État a déclaré à CNN qu’il n’avait réussi à faire sortir du pays qu’environ 250 Afghans et les membres de leur famille par semaine. À ce rythme, il faudra près de quatre ans pour mettre en sécurité tous les Afghans approuvés par le SIV et leurs familles.

Mais ces vols se sont arrêtés ces dernières semaines en raison de la tenue de la Coupe du monde au Qatar et ne devraient pas reprendre avant la nouvelle année. On estime que plus de 100 000 autres, qui pourraient être éligibles mais n’ont pas encore été approuvés, attendent derrière eux.

Ces mois et ces années d’attente ne sont pas seulement frustrants. Ils peuvent être dangereux. Beaucoup de ceux qui ont servi dans l’armée américaine racontent que les talibans les traquent. Ils se déplacent de refuge en refuge, s’ils y ont accès, ou se déplacent seuls, parfois séparés de leur famille.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.