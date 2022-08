Comment la lutte contre le climat en Nouvelle-Zélande menace ses terres agricoles emblématiques

Selon les projections actuelles, la Commission sur le changement climatique du pays a estimé le chiffre à 2,7 millions d’acres de forêts de carbone d’ici 2050, mais d’autres modèles ont vu un besoin de plus de 13 millions d’acres, soit environ 70 % de la superficie occupée par les élevages ovins et bovins en Nouvelle-Zélande. .

Actualisé 11 août 2022, 16 h 56 HE

Le rasage de 2,7 millions d’acres du secteur ovin et bovin pourrait se traduire par une perte de 2 milliards de dollars néo-zélandais par an en exportations, a déclaré M. Woodford. La viande et la laine sont la deuxième catégorie d’exportation de la Nouvelle-Zélande, totalisant environ 12 milliards de dollars, soit 15 % des exportations totales.

En l’absence d’industrie évidente pour combler le déficit d’exportation, le taux de change subirait une pression à la baisse, ce qui finirait par augmenter les coûts d’importation pour les Néo-Zélandais, a déclaré M. Woodford. “Cela ne va pas en soi causer une catastrophe, mais c’est certainement important”, a-t-il déclaré à propos de la perte de vastes zones d’élevages de bovins et de moutons.

Pour les communautés rurales, la culture du carbone risque de créer des « déserts verts » d’arbres qui génèrent peu d’emplois. La foresterie permanente au carbone fournit environ un emploi par an pour 2 500 acres après la plantation, selon un rapport de Te Uru Rakau, le département des forêts de la Nouvelle-Zélande. La foresterie forestière génère des dizaines d’emplois pendant la plantation et la récolte, mais peu pendant les presque trois décennies qui se sont écoulées entre les deux. L’élevage bovin et ovin fournit des emplois réguliers et saisonniers d’environ 13 emplois à temps plein par 2 500 acres.

Horehore Station, le ranch récemment vendu, employait trois personnes à temps plein et de nombreuses autres à temps partiel, comme des tondeurs, des escrimeurs et des pilotes d’hélicoptère, a déclaré M. Hindrup. Ensuite, il y avait les camionneurs, les propriétaires de cafés et d’autres qui dépendaient indirectement des revenus du ranch.