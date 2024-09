Comment la longueur du New York Liberty pourrait être la clé des demi-finales de la WNBA : « Cela ressemble à une liste de NBA »

NEW YORK — Le dernier panier de la séance de 34 points de Breanna Stewart dimanche pour ouvrir les demi-finales de la WNBA n’allait jamais être bloqué. L’attaquant des Aces de Las Vegas, A’ja Wilson, a essayé – en s’élevant aussi haut qu’elle le pouvait alors que les secondes s’écoulaient sur le chronomètre des tirs et du jeu – mais la star du Liberty de New York a skié au-dessus des bras tendus de Wilson.

Avec un peu plus d’une minute à jouer dans la victoire finale de New York 87-77, Stewart s’est élevé au rang de coureur. Un pas devant la ligne des lancers francs, elle a bondi, a lancé le ballon de basket avec sa main droite et l’a regardé sortir du panneau et tomber dans le cerceau.

Stewart a couru sur le sol en hochant la tête avec insistance après que son panier ait servi de délicieux poignard apprécié par la foule à guichets fermés du Barclays Center de plus de 14 000 fans.

New York met le poignard dans le Game 1 😤 Stewie flotteur.

Bloc Jonquel MONSTRE.#WNBAPlayoffs présenté par @Google pic.twitter.com/TuFCI6x75T –WNBA (@WNBA) 29 septembre 2024

Ce qui s’est passé ensuite n’était pas surprenant non plus. Stewart a dévié un lay-up du gardien des Aces Kelsey Plum.

Les bras de Stewart étaient partout dimanche – pendant cette séquence de fin de match, sur de nombreuses possessions offensives de New York au cours desquelles elle a renversé des sauteurs de milieu de gamme presque incontrôlables, sur des commutateurs défensifs et lorsque ses bras sont entrés dans les couloirs de passe. « Parfois, le ballon est hors de portée, mais (je suis) toujours capable de jouer », a déclaré Stewart.

Plum aurait peut-être marqué 24 points pour mener Las Vegas, mais elle se concentrait uniquement sur la défaite. « C’est la seule chose que je vois vraiment », a-t-elle déclaré.

Le résultat de dimanche était en grande partie dû à un autre mot en L : longueur.

Que la longueur de New York ait eu un impact n’était pas vraiment une surprise. À l’approche de la série, les deux équipes se sont reconnues comme des ennemis familiers. New York a balayé ses trois rencontres de saison régulière contre Las Vegas et, bien sûr, il y a eu une histoire entre eux l’année dernière. Le Liberty a remporté la Coupe du Commissaire 2023 contre les Aces, et plus tard, plus important encore, les Aces ont battu le Liberty pour le championnat WNBA 2023.

Las Vegas sait à quoi s’attendre contre New York. Néanmoins, avant l’entraînement de samedi, l’entraîneur des Aces, Becky Hammon, a rappelé aux joueurs contre qui ils affrontaient.

« Cela ressemble à une équipe de la NBA », a-t-elle déclaré à propos de la longueur de New York. « Cela met vraiment en perspective leur taille et leur mobilité. »

Elle a mis l’envergure de chacun des partants de New York sur un tableau. L’envergure de l’aile Liberty Betnijah Laney-Hamilton de 6 pieds 3 pouces et 3/4 pouces est près de quatre pouces de plus que sa hauteur de 6 pieds. L’aile recrue Leonie Fiebich a une fiche de 6-4 avec une envergure à la hauteur. Le centre Jonquel Jones, qui a une fiche de 6-6 ans, a une envergure de près de 6-10.

Ensuite, il y a Stewart, le double MVP de la WNBA.

Elle a publié une correction au guide des médias de Liberty, qui la répertorie à 6-10 3/4. « Je pensais que mon envergure était de 7-1 », a-t-elle déclaré en tendant les bras lors d’une interview d’après-match. « Nous allons devoir confirmer auprès du New York Liberty pour remesurer cela. »

La taille et la mobilité ont été immédiatement bénéfiques pour le Liberty. Ils ont constamment activé la défense et se sont précipités lorsque cela était nécessaire pour clôturer sur des As ouverts. New York a perturbé les actions pick-and-roll de Las Vegas. Et quand les Aces ont essayé de conduire la ligne de base ? « Ce n’était pas de bonnes choses qui se produisaient », a déclaré Hammon, ajoutant que New York avait également coupé les opportunités de corner.

L’envergure de Stewart a également fait la différence en attaque. Elle a marqué 20 points en première mi-temps et a dépassé Lisa Leslie pour la plus longue séquence de performances à deux chiffres (35) de l’histoire des séries éliminatoires de la WNBA. « Elle avait trop de décalages », a déclaré Hammon. « Nous avons changé de garde contre elle et (Jones) en première mi-temps, et nous ne sommes pas censés faire ça. Ils nous ont détruits là-dedans. Les deux grands.

Jones a terminé avec 13 points et 12 rebonds. Et bien que Fiebich n’ait ajouté que 6 points, elle était à plus-19 en 35 minutes, menant New York en plus/moins pour le troisième match consécutif des séries éliminatoires. Fiebich est encore nouveau dans la formation de départ du Liberty. Avant le premier tour de New York la semaine dernière contre le Atlanta Dream, l’entraîneur de Liberty, Sandy Brondello, l’a titularisée et a transféré Courtney Vandersloot sur le banc. Brondello a déclaré qu’elle voulait toujours avoir deux meneurs de jeu sur le terrain. Mais cette décision a eu d’autres avantages : en raison de la taille, de la force et de la longueur de Fiebich, New York peut basculer sur presque n’importe quel écran défensivement. (Les partants de dimanche avaient une cote défensive de plus-85,2 en saison régulière.)

Fiebich a ouvert la série contre les As gardant Plum. Par la suite, la recrue allemande de 24 ans n’était pas satisfaite de sa performance. « Je suis tellement perfectionniste en défense que je n’ai pas vraiment eu l’impression que c’était une excellente défense », a déclaré Fiebich.

Pourtant, Fiebich a perturbé à plusieurs reprises les autres As en se précipitant sur le sol. Plus particulièrement, le gardien des Aces, Chelsea Gray, a été traqué par Fiebich à la fin du troisième quart et n’a pas réussi à tirer.

Par la suite, Vandersloot a repensé à l’un de ses premiers souvenirs de Fiebich, la voyant passer au centre lors d’une compétition de début de saison. «Ce n’est pas vraiment un décalage», se dit Vandersloot. « Quel luxe de pouvoir lui permettre de garder la plus petite fille sur le sol, puis de passer à quelqu’un sans avoir à effectuer de rotations. »

Bien sûr, le plus grand luxe de tous pour New York est Stewart, qui a ensuite ri de la difficulté de trouver des manches longues qui lui vont.

Il y a un vieil adage au basket-ball : on ne peut pas enseigner la hauteur. À ce stade des séries éliminatoires, vous ne pouvez pas non plus enseigner la longueur. Au lieu de cela, Hammon et son équipe auront pour tâche de tenter de contrecarrer les armes des défenseurs new-yorkais. Une solution possible ?

« Tu dois les répartir », a déclaré Hammon. « Tu dois aller dans l’espace. Il faut espacer et le ballon doit bouger. Si le ballon ne bouge pas, que nous l’attrapons et que nous l’analysons, sa longueur redevient un problème car tout le monde retrouve le sien.

En théorie, Las Vegas savait également ce qui allait se passer dimanche. La gardienne des Aces, Jackie Young, a déclaré qu’elle savait que la longueur de New York affecterait les tirs et les voies de passe. Gray a déclaré que cela obligeait les joueurs à atteindre des points de déclenchement plus élevés sur leurs tirs. « Cela pose un défi aux deux extrémités », a déclaré Gray.

Et c’est ce qui s’est produit. Gray n’a marqué que 4 points sur 2 tirs sur 7.

Le match 2 aura lieu mardi soir à New York. Hammon l’appelait « faire ou mourir ». Mais au moins pendant un après-midi, les doubles champions en titre, Aces, n’ont pas pu arrêter ce qu’ils savaient arriver.

Les fans new-yorkais à l’intérieur du Barclays Center ont agité leurs bras (et leurs serviettes blanches) avec joie alors que les dernières secondes s’écoulaient. Les armes Liberty étaient partout sur l’empreinte du premier match. « Ils nous ont frappé au nez », a déclaré Hammon. « Cela ne fait aucun doute. »

(Photo de Breanna Stewart : Evan Yu / NBAE via Getty Images)