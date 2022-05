Comment la longue récupération après les feux de brousse pourrait décider des élections en Australie

COBARGO, Australie — Lors d’une récente journée ensoleillée dans les collines derrière Cobargo, un village du sud-est de l’Australie, des volontaires locaux travaillaient dur pour installer une salle de bain pour la famille Jee, qui avait attendu plus de deux ans pour en avoir une appropriée.

Tammie et Brett Jee et leurs cinq fils ont perdu leur maison le soir du Nouvel An 2019 lorsqu’un incendie féroce a balayé la région. Il s’agissait de l’un des feux de brousse les plus dommageables de l'”été noir” en Australie, qui a tué 34 personnes, détruit 3 500 maisons et brûlé plus de 60 millions d’acres en deux mois.

Pour les Jees et bien d’autres, la récupération de leur perte dévastatrice a été douloureusement lente. À peine une famille sur 10 dans la région touchée a fini de reconstruire, selon les données du gouvernement local. La plupart n’ont même pas commencé. Les retards de planification, les pénuries de main-d’œuvre qualifiée, les problèmes de chaîne d’approvisionnement provoqués par la pandémie et le manque de soutien gouvernemental sont parmi les causes de retard.

La souffrance n’a pas seulement laissé sa marque sur les familles vivant dans des hangars ou luttant contre la bureaucratie. Cela a également changé le firmament politique: si le parti travailliste d’opposition remporte les élections australiennes samedi, cela pourrait être en partie parce que ces villes rurales autrefois conservatrices au sud de Sydney ont changé d’allégeance par frustration et colère.