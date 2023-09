Comment la loi sur l’information publique du Texas est passée du statut de modèle national à celui de « course à obstacles »

AUSTIN — Tout ce qui a roulé sur le sol de la salle d’exposition, brillant et neuf, en 1973 a forcément reçu sa part de rouille, de coups et de bosses au cours de son voyage de 50 ans jusqu’à nos jours.

Il en va de même pour la loi du Texas qui a commencé comme modèle pour la nation parce qu’elle a commencé avec un principe simple : la paperasse générée par le gouvernement, les réunions que les dirigeants élus et nommés tiennent et l’argent que les gouvernements à tous les niveaux dépensent est ouvert à l’inspection publique. sauf dans les circonstances les plus restreintes.

La loi a été promulguée par le corps législatif réformateur qui a pris ses fonctions à la suite du scandale de corruption publique connu sous le nom de Sharpstown, qui comprenait des allégations de fraude boursière, de pots-de-vin et divers autres exemples de malversations. Mais au fil des décennies, les politiciens étant des politiciens et les bureaucrates étant des bureaucrates, les gouvernements ont trouvé des solutions pour garder privée une grande partie des affaires publiques.

La liste des exceptions disponibles à la divulgation publique s’est élargie et, dans de nombreux cas, les gouvernements ont découvert qu’ils pouvaient profiter des délais légaux lorsqu’on leur demandait de fournir les informations demandées, notamment en demandant l’avis du bureau du procureur général du Texas sur l’opportunité de se conformer aux la Loi sur l’information publique.

Le représentant de l’État Todd Hunter, un républicain de longue date de Corpus Christi qui a joué un rôle législatif pour combler les lacunes qui apparaissent avec une certaine régularité, a exprimé une certaine exaspération lors d’une conférence jeudi par le Fondation pour la liberté d’information du Texas pour marquer le 50e anniversaire de ce que l’on appelle souvent la « loi du soleil » de l’État.

« Le processus n’est pas censé être une course d’obstacles », a déclaré Hunter lors d’une table ronde sur les moyens qui pourraient contribuer à renforcer et à moderniser les lois relatives au gouvernement ouvert.

La conférence de la fondation était bien représentée par les agences de presse, dont plusieurs ont contribué à couvrir les coûts, en grande partie parce que les journalistes s’appuient sur la loi sur l’information publique pour couvrir les conseils municipaux locaux, les commissions scolaires, les tribunaux des commissaires de comté, la législature du Texas et d’autres entités payées par les contribuables et créées pour protéger l’intérêt public.

Il y a plusieurs années, les agences de presse ont été déconcertées lorsque la Cour suprême du Texas a interprété la loi sur l’information publique comme accordant aux organismes gouvernementaux le pouvoir de cacher aux contribuables le montant d’argent qu’ils dépensent pour des choses comme l’embauche d’un artiste de renom pour se produire lors de célébrations civiques. L’idée était que la rémunération d’un artiste interprète ou exécutant était à la hauteur des secrets commerciaux d’une entreprise qui fabrique certains des avions de ligne les plus sophistiqués au monde.

Hunter a joué un rôle déterminant dans enfin, je comble cette échappatoire en 2019. « Qu’y a-t-il de mal à ce que le public sache ce qui se passe ? il a dit jeudi. « Ils l’ont payé. »

Mais la loi sur l’information publique n’est pas seulement importante pour les agences de presse et les journalistes qu’elles embauchent. Robert et Kathy Dyer, qui étaient intervenants à la conférence de la fondation, étaient des Texans très anonymes et ordinaires en 2013 lorsqu’ils ont appris que leur fils, Graham, était décédé alors qu’il était sous la garde de la police à Mesquite, dans la banlieue de Dallas.

Graham Dyer, à une semaine de son 19e anniversaire, a pris du LSD alors qu’il sortait avec des amis. L’expérience ne s’est pas bien passée, se souviennent ses parents. Son comportement était indiscipliné. La police a été appelée. Graham a été assigné par des agents dans le but de contrôler ses actions. Une fois en prison, Graham a été retrouvé inconscient dans sa cellule et emmené à l’hôpital où il est décédé.

Ses parents voulaient connaître l’histoire complète des événements qui ont conduit à la mort de leur fils. La police ne leur a pas dit. Et ils n’étaient pas obligés de le faire. Une autre faille juridique a permis aux forces de l’ordre de dissimuler les détails des enquêtes qui n’aboutissent pas à la condamnation ou au jugement différé du suspect. L’idée était de protéger la vie privée des personnes accusées à tort, ou du moins de celles dont la culpabilité ne pouvait pas être prouvée.

Mais un suspect qui décède en détention n’est jamais traduit en justice. Aucune possibilité de condamnation ou de jugement différé, donc aucune divulgation publique de ce qui s’est passé entre l’arrestation et la mort, à moins que les services de police ne souhaitent rendre les dossiers publics.

Les Dyers ont déclaré avoir embauché des avocats pour forcer la divulgation, sans succès. Mais ils ont quand même fait une pause. Les fédéraux ont enquêté sur les circonstances de la mort de Graham. Et bien qu’ils n’aient trouvé aucune preuve d’inconduite policière, une grande partie de leur enquête a été rendue publique et remise aux Dyers en vertu des lois fédérales ensoleillées.

Mais les Dyers ne se sont pas contentés de cette petite victoire pour vaquer à leurs occupations privées. Au cours des sessions législatives qui ont suivi la mort de Graham, ils ont fait pression sur la législature pour combler la soi-disant « lacune des suspects morts » dans la loi sur l’information publique afin que d’autres familles de leur famille n’aient pas à se retrouver mêlées à la « course du combattant » à laquelle Hunter avait fait allusion.

Enfin cette année, le Le législateur a comblé la faille. Mais pas avant les Dyers a raconté son histoire à plusieurs agences de pressece qui a contribué à attirer l’attention sur les avantages de retirer des informations qui appartiennent légitimement au public des mains d’entités gouvernementales qui préféreraient garder ces détails sous scellés.

Craig Garnett, propriétaire et éditeur du Leader des nouvelles d’Uvalde, mène une bataille similaire à celle des Dyers, mais à plus grande échelle. Son journal, ainsi que d’innombrables autres médias à travers le Texas et certains hors de l’État, n’a toujours pas reçu de compte rendu complet de ce qui s’est passé le 24 mai 2022, lorsque 19 écoliers et deux de leurs enseignants ont été abattus à l’intérieur de l’école primaire Robb d’Uvalde.

Plus: Kimberly Mata-Rubio, mère de l’élève de l’école primaire Robb assassiné, annonce sa candidature à la mairie d’Uvalde

« Le temps passe sans cesse alors que ces familles attendent de savoir ce qui est arrivé à leurs enfants », a déclaré Garnett lors de la conférence. « Mais nous le gardons vivant dans notre journal. »

Garnett, qui a élevé sa propre famille à Uvalde et est le principal journaliste de cette ville du sud du Texas depuis 1989, a déclaré que son journal bihebdomadaire continuera de faire pression sur le gouvernement pour qu’il divulgue toutes les informations qu’il a recueillies sur le tireur, le déchaînement et la myriade de les faux pas des forces de l’ordre, quel qu’en soit le prix.

Et la détermination du News-Leader a eu un certain coût. « Nous n’avons plus autant d’amis (au sein du gouvernement local) qu’avant », a déclaré Garnett.

Robert Dyer a déclaré que la valeur des efforts déployés par les médias pour faire la lumière sur la tragédie d’Uvalde et sur le calvaire de sa propre famille est incommensurable pour une société construite sur le principe selon lequel le peuple est aux commandes du gouvernement, dirigé par le peuple qu’il a élu et pour lequel il a payé. par l’argent qu’ils gagnent.

« Nous disposons de la plus grande expérience au monde avec notre gouvernement », a-t-il déclaré. « Mais c’est un petit mécanisme fragile. Sans que la presse ne pose ces questions difficiles, ces entités peuvent faire ce qu’elles veulent. C’est la liberté de la presse qui garantit notre liberté. »

John C. Moritz couvre le gouvernement et la politique du Texas pour le réseau USA Today à Austin. Contactez-le à jmori[email protected] et suivez-le sur X, anciennement appelé Twitter, @JohnnieMo.

Cet article a été initialement publié sur Corpus Christi Caller Times : La loi texane sur l’information publique de 1973 est-elle à la hauteur de son époque ?