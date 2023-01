Comment la loi sur le droit de vote s’est retrouvée à la Cour suprême

Bien que nous soyons à des mois de toute décision, de nombreux défenseurs du droit de vote ont les yeux rivés sur la Cour suprême, qui est susceptible de statuer sur quelques affaires ce mandat qui pourraient affecter la force de la loi sur le droit de vote.

La loi a été adoptée et signée en 1965, mais il a fallu beaucoup de temps pour l’élaborer. Ses racines remontent à la fin de la Reconstruction. Les troupes fédérales se sont retirées du Sud après le compromis de 1877, inaugurant ce que l’on appelle le nadir des relations raciales en Amérique. Les lois Jim Crow ont été promulguées, le Ku Klux Klan est arrivé au pouvoir et bon nombre des tentatives faites par les Noirs pour voter et exercer la pleine citoyenneté se sont heurtées à la violence. Cette violence a persisté jusque dans les années 1960.

Après l’adoption de la VRA, l’inscription des électeurs noirs dans le Sud a énormément augmenté et, au cours des près de six décennies qui se sont écoulées depuis sa promulgation, la législation a été à la fois renforcée et affaiblie. Selon Atiba R. Ellis, professeur à la Case Western Reserve School of Law, “D’une certaine manière, la façon dont la loi sur les droits de vote a changé a été, en partie, une conversation entre le Congrès et la Cour suprême”.

Dans l’épisode de cette semaine de Les mauvaises herbes – Le podcast de Vox pour la politique et les discussions politiques – nous sautons dans la Weeds Time Machine avec Ellis et revenons aux circonstances qui nous ont donné la VRA, et attendons avec impatience ce que la politique pourrait devenir dans un proche avenir.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de notre conversation, édité pour plus de longueur et de clarté.

Atiba R.Ellis

Merrill [v. Milligan] est maintenant devant la Cour, et il s’agit d’un plan de redécoupage en Alabama. L’Alabama a suivi son processus de redécoupage et a désigné un district pour sa Chambre des représentants américaine à majorité noire. Les plaignants ici soutiennent essentiellement que l’Alabama a entassé des électeurs noirs dans ce district alors qu’il aurait dû attirer davantage de districts à majorité afro-américaine. Et ainsi [the plaintiffs say] que cela viole l’article 2 de la loi sur les droits de vote.

Cela a donc le potentiel de changer complètement la norme pour les cas de dilution des votes raciaux en vertu de la loi sur les droits de vote et de rendre potentiellement beaucoup plus difficile pour les plaignants de présenter leurs réclamations.

Colline de Jonquilyn

Ce n’est pas le seul cas de la Cour suprême concernant le vote qui pourrait avoir un impact sur la loi sur les droits de vote à venir cet été, n’est-ce pas ?

Atiba R.Ellis

Une autre affaire vraiment importante, même si elle ne concerne pas directement la loi sur le droit de vote, [that] aurait néanmoins un impact sur la VRA est un cas appelé Moore c.Harper. Et cette affaire vient de Caroline du Nord, où l’Assemblée générale de Caroline du Nord a adopté un autre ensemble de règles de vote après une histoire de cas de vote où les tribunaux fédéraux et les tribunaux d’État ont annulé les efforts de la Caroline du Nord. Mais cette fois, la Cour suprême de Caroline du Nord annule la règle de l’Assemblée générale, et l’Assemblée générale se rend ensuite devant la Cour suprême des États-Unis, arguant que la théorie de la législature d’État indépendante devrait être adoptée par la Cour suprême des États-Unis et supprimant ainsi les tribunaux d’État de être en mesure de statuer sur ce que font les législatures des États en ce qui concerne les règles électorales fédérales.

Donc, ils disent, eh bien, si cela dépend des États, et le texte de la clause électorale de l’article 1 de la Constitution dit que la législature établira les règles. Ils disent de prendre cela au pied de la lettre, comme à l’Assemblée législative et personne d’autre ne peut établir les règles.

Colline de Jonquilyn

Mais c’est le travail du tribunal d’interpréter les règles qu’il établit. C’est pourquoi nous avons trois branches. C’est pourquoi nous avons notre exécutif, notre législatif et notre judiciaire. Et le tribunal d’État ne fait-il pas techniquement partie de l’État ?

Atiba R.Ellis

À mon avis — et, en toute transparence, j’ai cosigné un mémoire sur le Moore c.Harper cas – notre argument était que cela n’avait aucun sens. Les branches du gouvernement existent pour équilibrer le travail de n’importe qui. Et donc, pour que la législature ait tout le pouvoir et, selon la version de la théorie de la législature indépendante de l’État que vous envisagez, cela pourrait être uniquement la législature de l’État et peut-être les tribunaux fédéraux, ou peut-être simplement la Cour suprême, mais pas les tribunaux d’État eux-mêmes. Est-il logique qu’un tribunal d’État avec sa constitution d’État qui dit que les tribunaux d’État peuvent contrôler la législature, que tout cela soit ignoré à cause de cela ? primordial, [this is an] interprétation anhistorique et absurde de la Constitution.

Colline de Jonquilyn

À quoi ressemble l’avenir du vote en Amérique sans le Voting Rights Act – ou sans aucune de ses dents, ce qui pourrait très bien arriver après cette prochaine session de la Cour suprême ?

Atiba R.Ellis

Je pense que voter devient très difficile ou très avancé, selon l’état dans lequel vous vous trouvez. Parce que le modèle qui semble être en jeu ces jours-ci est celui de certains États qui veulent prendre de plus en plus d’initiatives motivées par le mythe de la fraude électorale et désireux de rendre les règles plus strictes, rendre les règlements plus rigides et onéreux. Certains États ont même récemment adopté des règles qui exigeraient que le vote soit exclusivement en personne.

Le défi est avec les règles plus strictes imposées par le discours sur la fraude électorale, est-ce que cela rend trop difficile la participation des personnes qui n’ont pas les moyens de surmonter ces obstacles? Et pour moi, cela fait écho aux problèmes de Jim Crow dont nous parlions : le nadir des droits de vote. C’est une époque où un bon tiers de la population du pays ne pouvait pas effectivement voter parce qu’il y avait trop de réglementations qui exploitaient les faiblesses de cette population. Et toute cette discrimination reposait en grande partie sur la race. Est-ce que quelque chose de ce genre se répète ? Peut-être pas à la portée de l’apartheid Jim Crow, mais je pense que toute répétition de cela pourrait être problématique, et si l’histoire nous enseigne quelque chose, une grande partie de cela relèvera de la race.

Et, bien sûr, l’ironie est que, selon l’état que vous regardez, il y a aussi des progrès dans le droit de vote, n’est-ce pas ? Certains États ont adopté le vote par correspondance, les boîtes de dépôt, l’inscription le jour même, des versions plus modérées de l’identification des électeurs, etc. Et donc je me demande si l’avenir pourrait être un nouveau type de carte électorale “séparée mais égale” à travers le pays, et la facilité avec laquelle vous pouvez voter, la facilité avec laquelle vous pouvez participer à la démocratie, dépend de l’état dans lequel vous êtes et quel est l’ordre du jour de votre législature.

Colline de Jonquilyn

Je suis curieux de savoir quels parallèles existent entre l’époque qui nous a donné la loi sur le droit de vote et notre paysage politique actuel. Parce qu’à bien des égards, c’est différent. Mais à bien des égards, cela ressemble beaucoup.

Atiba R.Ellis

À un certain niveau, il y a beaucoup de choses que j’aime à considérer comme l’hyperréglementation du vote dans la période précédant immédiatement l’adoption de la loi sur le droit de vote. Vous aviez cette liste de règles Jim Crow qui dissuadaient les gens de voter. Et aujourd’hui, sans doute, nous avons la montée d’un autre ensemble de règles motivées par des préoccupations concernant la fraude électorale qui n’existent pas : des lois strictes sur l’identification des électeurs, des purges électorales plus agressives, le rétrécissement des possibilités de voter en dehors du jour du scrutin lui-même, ce qui crée en soi de longues files d’attente et rend le vote plus difficile.

Nous nous souvenons des images de Géorgie à la suite de leurs récentes lois qui ont été adoptées, qui ont créé de longues files d’attente, et vous aviez des règles qui stipulaient que vous ne pouviez pas amener quelqu’un à boire de l’eau pendant qu’il faisait la queue pendant des heures afin attendre pour voter. Tous ces types de règles ont leur propre forme d’effet dissuasif qui éloignerait les gens du vote.

Mais ce genre de préjudice expressif consistant à dissuader les gens d’exercer leur droit de vote pourrait bien devenir la norme. Cela vaut la peine de prendre un moment pour réfléchir à l’effet des discours sur la fraude électorale, dans la période autour de la reconstruction et dans la période Jim Crow et même la période de la loi sur les droits de vote. Et maintenant, une grande partie de la justification de ces règles strictes est la prévention de la fraude, la préservation de l’intégrité des élections.