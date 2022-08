Comment la loi sur la réduction de l’inflation luttera contre le changement climatique

Les démocrates sont sur le point d’adopter la première législation climatique importante des États-Unis, tenant la promesse du président Joe Biden de réduire les émissions de combustibles fossiles du pays avec des centaines de milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique.

Dimanche, après un débat marathonien, le Le Sénat a adopté la loi sur la réduction de l’inflation avec la signature des 50 démocrates et le vice-président Kamala Harris votant pour le bris d’égalité. Aucun républicain ne l’a soutenu. Le projet de loi va maintenant passer à la Chambre, qui devrait l’adopter. Une fois approuvé par la Chambre, le président Biden devrait le signer.

Le vaste programme de dépenses de 750 milliards de dollars étendra la couverture des soins de santé et réduira le déficit, mais la majorité des dépenses seront utilisées pour lutter contre la crise climatique. Cela comprend environ 370 milliards de dollars de dépenses, qui impliquent des crédits d’impôt pour promouvoir l’utilisation de véhicules électriques et d’énergie propre, en plus d’incitations pour les entreprises à développer la production d’énergie renouvelable et à financer des technologies pour éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère.

Le passage attendu est une victoire pour la lutte contre le changement climatique et un revirement remarquable par rapport à l’année dernière, lorsque la loi Build Back Better Act de Biden, qui comprenait plus de 500 milliards de dollars de financement pour le changement climatique, a été passé devant la Chambre mais mourut au Sénat. Les experts disent que la loi allégée sur la réduction de l’inflation est toujours très importante et si elle est adoptée, elle pourrait potentiellement réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 40 % d’ici la fin de la décennie.

Biden a qualifié le projet de loi de “plus gros investissement jamais réalisé dans la lutte contre la crise existentielle du changement climatique”.

Pour vous aider à comprendre ce que cette législation historique signifie pour vous et le changement climatique, CNET a mis en place cette FAQ.

Comment la loi sur la réduction de l’inflation favorisera-t-elle l’utilisation d’énergie propre et renouvelable ?

Le principal moteur de la loi sur la réduction de l’inflation sont les crédits d’impôt, dont l’administration espère qu’ils aideront le pays à détourner l’industrie et les consommateurs des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. Le projet de loi prolonge plusieurs crédits d’impôt déjà disponibles pour les énergies renouvelables. Il crée également de nouvelles incitations à l’investissement dans les technologies énergétiques propres.

Cela comprend des milliards de dollars qui seront utilisés pour développer la production d’énergie électrique via l’éolien et le solaire, ainsi que pour fournir des investissements et des incitations aux entreprises industrielles à utiliser de l’énergie propre dans leur fabrication et leur production pour aider à réduire les émissions de carbone aux États-Unis.

Y a-t-il des crédits d’impôt pour moi en tant que particulier pour faire ma part pour rendre l’environnement plus propre?

Oui. C’est aussi une partie importante de ce projet de loi. Le projet de loi comprend des crédits d’impôt pour encourager les consommateurs à acheter et à utiliser des appareils électriques, des pompes à chaleur et d’autres technologies pour accroître l’efficacité énergétique des maisons. Il comprend également des crédits d’impôt aux consommateurs pour l’achat de véhicules électriques, de panneaux solaires et de batteries de stockage. Cela comprend l’extension d’un crédit d’impôt de 7 500 $ sur l’achat d’un véhicule électrique neuf et l’établissement d’un crédit de 4 000 $ sur un véhicule électrique d’occasion. Il existe également des crédits pour l’achat de véhicules électriques à usage commercial.

Est-ce que le projet de loi devrait faire avancer les objectifs de réduction des émissions de carbone ?

Les experts du climat disent que le projet de loi pourrait réduire les émissions américaines d’environ 40% en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030. Cela marquerait une étape importante vers la protection contre les pires conséquences associées au réchauffement climatique.

Biden s’était précédemment fixé pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays d’au moins 50% d’ici 2030. Cet objectif fait partie des objectifs plus larges définis par l’Accord de Paris, qui vise à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degrés Celsius pour limiter irréversible impacts sur les écosystèmes et la santé humaine.

Qu’en est-il des personnes qui souffrent déjà des effets du changement climatique et de la pollution par les combustibles fossiles ? Y a-t-il quelque chose dans la facture pour eux?

L’Inflation Reduction Act investit 60 milliards de dollars pour aider les Américains qui ont subi les pires effets de la pollution par les combustibles fossiles. Cela comprend le financement des efforts pour nettoyer la pollution tout en renforçant la résilience des communautés les plus touchées par les conséquences du changement climatique, telles que l’élévation du niveau de la mer, les dommages causés par des tempêtes et des ouragans plus puissants, et les communautés touchées par les incendies de forêt.

Le projet de loi pénalise également les entreprises émettant des quantités excessives de méthane.

Comment le projet de loi devrait-il affecter l’économie?

Parce que la loi sur la réduction de l’inflation encourage la fabrication de technologies propres aux États-Unis et stimulera également la production d’énergie renouvelable, l’administration Biden affirme qu’elle créera des emplois verts.

Pourquoi certains écologistes sont-ils mécontents ou préoccupés par le projet de loi?

Alors que la loi sur la réduction de l’inflation créera un investissement historique dans les énergies renouvelables, elle ouvrira également davantage de terres fédérales au développement pétrolier et gazier. Cette disposition du projet de loi a été incluse pour gagner le soutien du vote très important du Sénat, le sénateur Joe Manchin, un démocrate modéré de Virginie-Occidentale.

Plus précisément, le projet de loi relancerait les ventes de baux pour le forage sur les terres gouvernementales en Alaska et dans le golfe du Mexique. De plus, au cours de la prochaine décennie, le gouvernement américain sera tenu de rendre chaque année 2 millions d’acres de terres publiques et 60 millions d’acres d’eaux fédérales disponibles pour des baux pétroliers et gaziers.

Avant le vote de dimanche, plus de 350 groupes de conservation et communautaires, appelé ces dispositions dans le projet de loi « aumônes à l’industrie des combustibles fossiles ».

Le sénateur Bernie Sanders, un démocrate du Vermont, a qualifié ces dispositions du projet de loi de « cadeau énorme pour l’industrie des combustibles fossiles ». Malgré son opposition à ces dispositions du projet de loi, Sanders a finalement voté pour.

Et après?



La Chambre devrait voter sur le projet de loi vendredi. Et il sera ensuite envoyé au président Biden pour le signer.