Comment la loi du Colorado sur la transparence des salaires affecte le travail dans l’État

Les premières données suggèrent que davantage de personnes souhaitent trouver du travail dans le Colorado maintenant que les employeurs sont tenus d’indiquer les échelles de salaire sur les offres d’emploi.

C’est même malgré une baisse des offres d’emploi dans l’État, selon nouvelle recherche de Recruitonomicsun site qui analyse les données du marché du travail.

L’analyse de juillet examine l’impact de la loi du Colorado sur l’égalité de rémunération pour un travail égal, qui est entrée en vigueur en janvier 2021 et oblige les employeurs à divulguer l’échelle salariale sur toutes les offres d’emploi.

Deux choses notables se sont produites au cours de la première année après l’entrée en vigueur de la loi, a déclaré l’auteur de la recherche Sam Kuhn à CNBC Make It: premièrement, les offres d’emploi quotidiennes sur Indeed ont chuté de 8,2% dans le Colorado par rapport à l’Utah voisin (qui a été choisi comme contrôle pour avoir démographiques et caractéristiques économiques similaires).

La baisse des emplois au Colorado correspond aux rapports que les entreprises interdisaient activement aux travailleurs de l’État de postuler à certains emplois éloignés, ou prenaient le travail ailleurs, afin d’éviter l’obligation de détachement.

Deuxièmement, les données montrent qu’il y a eu une augmentation de 1,5 % du taux d’activité du Colorado par rapport à celui de l’Utah.

Les chercheurs notent que l’augmentation du nombre de travailleurs du Colorado ne peut pas être entièrement expliquée par l’adoption de la loi sur la transparence – cela correspond également au boom général de l’embauche aux États-Unis alors que les économies se remettent des fermetures de Covid, bien que dans de nombreux cas, les entreprises ne pouvait pas embaucher assez. Par rapport à l’Utah, cependant, il semble que les travailleurs du Colorado étaient plus désireux de travailler.

L’analyse n’examine pas non plus si la loi atteint l’objectif de réduire les écarts salariaux raciaux et entre les sexes.

Cela dit, le co-auteur et directeur de recherche de Recruitonomics, Andrew Flowers, affirme que l’analyse démontre que de telles lois sur la transparence sont gagnant-gagnant : la recherche montre que les employés sont massivement en faveur des pratiques de transparence salariale, et au moins dans ce cas, il semble que les employeurs du Colorado aient eu plus de facilité à pourvoir les postes vacants dans un marché du travail tendu, même si le nombre d’affichages a diminué.

“Les employeurs prêts à assumer le coût de mettre leurs cartes sur la table et d’indiquer l’échelle salariale verront probablement plus de demandeurs d’emploi et moins de concurrence”, a déclaré Flowers.

Comme plus d’états et de villes adopter des lois similaires sur la transparence, y compris Californie et New YorkFlowers s’attend à ce que les entreprises aient plus de mal à restreindre leurs marchés d’embauche afin de contourner la conformité.

“Plus cela devient une action collective vers la transparence des salaires, moins vous verrez une baisse des affectations”, déclare Flowers. “Ils ne vont pas se retirer de la Californie ou de New York.”

