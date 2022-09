Comment la livre se comporte-t-elle par rapport aux autres devises ?

La livre a chuté face aux devises du monde entier après le mini-budget du chancelier vendredi, alors que les commerçants se précipitent pour vendre la livre sterling.

La livre sterling est tombée à un creux historique face au dollar lundi matin, mais ce n’est pas la seule devise contre laquelle elle se porte mal.

La livre a chuté face au lek albanais, à la livre libanaise et au ringgit malaisien, entre autres, lors de l’ouverture des marchés asiatiques lundi.

Les cambistes réagissaient aux nouvelles du chancelier Kwasi Kwarteng selon lesquelles le gouvernement augmenterait les emprunts et réduirait les impôts. Le niveau accru d’emprunt rend plus risqué de détenir de la livre sterling et les commerçants étaient donc désireux de la vendre.

La livre s’est dépréciée face à l’euro ces derniers jours (XE.com/L’Indépendant)

La livre s’est légèrement redressée depuis le krach du petit matin et elle a maintenant récupéré du terrain contre le dollar à environ 1,06 $, cette tendance s’est répétée contre d’autres devises.

La livre contre le renminbi chinois (XE.com/L’Indépendant)

La livre est tombée à 1,09 € face à l’euro aux premières heures de lundi matin, mais se situe désormais autour de 1,12 €.

La livre sterling a également chuté contre le renminbi chinois à 7,47 ¥, une nouvelle baisse après une baisse vendredi dernier. Il est maintenant remonté à environ 7,76 ¥

La livre contre la roupie indienne (XE.com/L’Indépendant)

Joshua Raymond, directeur du courtage financier XTB, a déclaré que les commentaires de M. Kwarteng sur les émissions politiques du week-end avaient effrayé les marchés.

“Les commentaires du chancelier au cours du week-end selon lesquels ces réductions d’impôts ne sont qu’un début ont suscité des soupçons sur l’état des finances britanniques à moyen terme. Pour souligner cela, le GBP est en baisse non seulement par rapport au dollar, mais aussi à l’euro et au yen », a-t-il déclaré.

La livre contre la livre libanaise (XE.com/L’Indépendant)

“Cela signifie que les dernières chutes ne concernent pas seulement la force du dollar, mais aussi la faiblesse de la livre sterling.”

Naeem Alslam, analyste de marché en chef chez AvaTrade, a expliqué la chute de la livre : “La principale raison de la chute actuelle de la livre sterling est que les commerçants perdent confiance dans la capacité du Royaume-Uni à payer sa dette alors que le ratio dette/PIB continue d’augmenter”.