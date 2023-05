Comment la liste des Oilers pourrait bientôt être différente : qui reste ? Qui vient?

La plupart des Oilers qui étaient sur la glace pour la défaite dévastatrice de fin de saison seront de retour à Edmonton dans quelques mois.

Le noyau de la formation est verrouillé, ce qui est une bonne chose étant donné que les Oilers font partie de l’élite de la LNH et sont en plein dans leur fenêtre de prétention à la Coupe Stanley.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y aura pas de changements.

Le directeur général Ken Holland dispose d’environ 6 millions de dollars d’espace de plafond avec 16 ou 17 joueurs signés selon que vous optez pour PuckPediaou CapFriendlyles projections. C’est avec le très en vue RFA Evan Bouchard qui a besoin d’un nouveau contrat et de quelques postes – la défense droite et l’aile droite – qui ont besoin d’aide.

Les ajustements arrivent.

Voici un aperçu de qui n’ira nulle part – et dont les mandats des Oilers pourraient se terminer très bientôt.

L’équipage de la clause de non-mouvement

Leon Draisaitl, Zach Hyman, Evander Kane, Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins et Darnell Nurse sont là pour rester.

Les autres intouchables

Évan Bouchard

Les Oilers étaient à l’aise de se séparer de Tyson Barrie à la date limite parce qu’ils avaient Bouchard dans le giron prêt à prendre sa place en avantage numérique. Bouchard a trouvé un autre niveau à partir de ce moment-là. Il était l’un des meilleurs joueurs de l’équipe en séries éliminatoires. Il incomberait aux Oilers de le signer le plus longtemps possible, même si leurs contraintes de plafond indiquent qu’un accord de transition est plus probable. Holland a déclaré mercredi qu’il trouverait une solution pour s’assurer que Bouchard obtienne un nouveau contrat. Compte tenu de l’importance de Bouchard, il y a des raisons de croire que c’est vrai.

Mattias Ekholm

Quelle aubaine Ekholm a été pour les Oilers après avoir quitté les Predators à la date limite des échanges. Holland déteste abandonner les choix de premier tour et les perspectives haut de gamme, mais a renoncé à deux de ces actifs – un premier choix en 2023 et un 32e choix en 2022 Reid Schaefer – pour acquérir le défenseur polyvalent. Il l’a fait parce qu’Ekholm a encore trois ans sur son contrat.

Stuart Skinner

Un mauvais mois ne change rien. Les Oilers ont passé six saisons à développer Skinner après avoir été repêché 78e lors du repêchage de 2017. Lors de sa première campagne complète dans la LNH, il a été nommé finaliste pour le trophée Calder. Le joueur de 24 ans entame la première année de sa prolongation de contrat de trois ans à l’automne. Il ne va nulle part – même avec les séries éliminatoires décevantes.



Stuart Skiner. (Stephen R. Sylvanie / USA Today)

Probablement rester dans les parages

Philippe Broberg

Il semble invraisemblable que Holland échange Broberg, le premier joueur qu’il a choisi comme directeur général des Oilers, étant donné que le défenseur a terminé la saison sur l’alignement et a disputé neuf matchs éliminatoires. Cependant, Broberg a disputé quatre saisons – deux en Suède et deux en Amérique du Nord – depuis qu’il a été classé huitième au repêchage de 2019. Il ne l’a pas encore allumé exactement. Les Oilers ont besoin de joueurs bon marché pour remplir leur liste et Broberg fait l’affaire puisqu’il a encore un an sur son contrat d’entrée de gamme. C’est probablement une raison suffisante pour le garder.

Jack Campbell

Campbell est fondamentalement non échangeable en ce moment et un rachat va jusqu’en 2031, ce qui est beaucoup trop lourd. Holland a presque confirmé mercredi que Campbell serait de retour.

Vincent Desharnais

Il y a eu des moments difficiles en séries éliminatoires, mais ceux-ci ne devraient pas obscurcir les trois mois précédents que Desharnais a passés avec l’équipe. L’entraîneur l’aime, il est énorme, il tue les pénalités et il est sur un contrat inférieur au minimum de la ligue. Desharnais peut être un UFA l’été prochain, mais une prolongation à un moment donné semble plus probable que lui testant le marché libre.

Dylan Holloway

Ne dites jamais jamais à Holloway, mais il est difficile de comprendre comment cela se produit. Il a joué en moyenne 9:35 sur 51 matchs avec les Oilers, ce qui n’était pas une utilisation idéale à la fois pour son développement et pour évaluer à quel point il peut contribuer la saison prochaine. Même encore, un travail parmi les neuf premiers devrait être le sien pour la prise.

Ryan Mc Leod

McLeod a besoin d’un nouveau contrat en tant que RFA, mais rien n’indique qu’il ne reviendra pas en bleu et orange. Il a saisi le rôle de centre de troisième ligne dans les séries éliminatoires. Cela devrait être sa place dans la formation pendant des années.

Les décisions des agents libres

Nick Bjugstad

Bjugstad a été une pièce utile pour les Oilers après avoir été acquis des Coyotes en mars. Il a participé à certaines attaques, tué des pénalités, pris des mises au jeu en zone défensive et a même centré la deuxième ligne pendant quelques matchs en séries éliminatoires. Cependant, l’argent est serré et Bjugstad pourrait être un luxe que les Oilers ne peuvent pas se permettre en ce moment.

Klim Kostin

Kostin a marqué 11 buts en saison régulière et en a ajouté trois autres en séries éliminatoires. Il a lancé de gros coups et a obtenu quelques bribes. Il a tout fait avec une personnalité attachante. Mais Kostin est un RFA avec des droits d’arbitrage et pourrait être trop riche pour le sang des Oilers. Compte tenu de son manque de temps de glace – une moyenne de 10:04 en saison régulière et de 7:44 en séries éliminatoires – ils se sont habitués à jouer sans lui.

Mattias Janmark

Aucun attaquant des Oilers n’a passé en moyenne plus de temps de glace en infériorité numérique que Janmark au cours de la saison. Son rôle était clair. Janmark a eu ses moments à cinq contre cinq mais était sur la liste pour tuer les pénalités. Malheureusement pour Janmark, son bâton haut imprudent sur Jack Eichel dans le cinquième match de la série Vegas a désavantagé les Oilers à cinq contre trois. Les Golden Knights ont marqué deux fois, ce qui a changé le match décisif. Janmark est monté sur le pin à partir de là. Il n’a pas non plus eu beaucoup de chance de se racheter dans le sixième match. Ce serait une façon difficile de terminer sa saison à Edmonton, mais il devra peut-être vivre avec cela.

Derek Ryan

Ryan a dit qu’il voulait continuer à jouer. Les Oilers ont intérêt à le faire revenir depuis plusieurs semaines. Un contrat d’un an pour environ 1 million de dollars devrait être le point idéal pour le retour de l’attaquant de 36 ans.

Devin Rivage

Shore est aimé de ses coéquipiers des Oilers et a souvent dit qu’il aime faire partie de l’organisation. Dans le même temps, il n’a joué pour le personnel d’entraîneurs qu’en dernier recours en saison régulière et n’a participé à aucun des 28 derniers matchs d’après-saison. Shore aurait tout intérêt à chercher un emploi ailleurs. C’est le résultat le plus probable.

Causalités potentielles du plafond

Warren Foegele

Le nom de Foegele était dans la rumeur l’été dernier. Il a bien répondu, lorsqu’il était en bonne santé, à sa deuxième saison avec les Oilers. Il s’est taillé une belle niche avec McLeod et Ryan en séries éliminatoires. Il a également montré sa capacité à se hisser parmi les six premiers en cas de besoin. Le plafond de 2,75 millions de dollars de Foegele est encore un peu gonflé, mais sa place dans l’équipe semble plus sûre que jamais.

Brett Kulak

Les chances que Kulak parte sont faibles, surtout après l’excellente saison et les séries éliminatoires qu’il a eues. Il y a même une chance qu’il puisse avoir un rôle plus important à l’automne. Jusqu’à ce que cela se produise, cependant, il est un défenseur n ° 5 gagnant 2,75 millions de dollars. C’est un gros billet. Vraiment, la seule façon de traiter Kulak est que les Oilers apportent un autre défenseur parmi les quatre premiers à prix élevé (bonjour, Erik Karlsson) et qu’ils doivent perdre de l’argent et opter pour une troisième paire très bon marché.

Se déplace pour mettre à niveau

Cody Céci

Il n’y a pas de place sur la liste que les Oilers doivent améliorer plus que celle de Ceci. Pouvez-vous imaginer Nurse jouer avec un étalon d’un partenaire pour compléter la paire Bouchard-Ekholm? Quel top quatre ce serait. Ceci a encore deux ans sur son contrat, qui s’accompagne d’un plafond de 3,25 millions de dollars. Trouver un preneur ne sera pas facile. Pas plus que de trouver un remplaçant pour Ceci. Un échange avec Karlsson semble tiré par les cheveux, et le marché de l’UFA pour les défenseurs droitiers n’est pas vraiment robuste. Une option pour les Oilers s’ils abandonnent Ceci est de promouvoir Kulak, de le mettre hors-jeu à côté de Nurse et de voir ce qui se passe avant la date limite des échanges.

Kailer Yamamoto

C’est dommage pour Yamamoto d’être à l’écart, surtout après qu’il ait été sans doute le meilleur trio de la ligue avec Draisaitl et Nugent-Hopkins il y a trois ans. Mais on a vraiment l’impression que c’est là que ça se dirige. Jesse Puljujarvi a eu beaucoup d’opportunités parmi les six premiers; Yamamoto en a eu beaucoup plus et il n’a pas assez bien produit. Les Oilers pourraient chercher quelqu’un en agence libre pour remplacer Yamamoto ou essayer des candidats internes comme Foegele, Holloway ou même Raphael Lavoie – dont le contrat d’entrée de gamme est en cours. Yamamoto a encore un an sur son contrat AAV de 3,1 millions de dollars. Ce n’est peut-être pas le contrat le plus facile à déplacer. Une autre option est de le racheter. Parce que Yamamoto a moins de 26 ans, il ne lui serait dû qu’un tiers de la valeur restante de son contrat. Les Oilers auraient une charge maximale de 433 334 $ en 2023-2024 et de 533 334 $ pour la campagne suivante s’ils donnaient à Yamamoto ses papiers de marche. C’est une économie de plus de 2,65 millions de dollars pour la saison prochaine.

Possibilité de dépaysement

Markus Niemelainen

L’émergence de Desharnais a mis en péril la place de Niemelainen dans l’organisation. Ils pourraient tirer de différentes manières – Desharnais est un droitier et Niemelainen est un gaucher – mais ils sont tous les deux des gars de troisième paire et leurs compétences sont presque identiques. Et Desharnais a l’avantage en patinage et en rondelle. Niemelainen exige des dérogations pour la première fois la saison prochaine. Un échange comme celui qui a vu Dmitri Samorukov envoyé à Saint-Louis pour Kostin pourrait être le jeu ici.

A bientôt, adieu

Tyler Benson

Benson était autrefois un espoir incontournable qui a été sélectionné en premier au repêchage de la WHL, mais des blessures ont ébranlé sa carrière junior. Son temps chez les pros ne s’est pas déroulé comme prévu après avoir été sélectionné au deuxième tour par les Oilers de sa ville natale en 2016. À 25 ans, Benson est maintenant un agent libre du Groupe 6. Il a marqué une fois et ajouté deux passes en tant que Oiler en 38 matchs en carrière, dont seulement deux cette saison.

(Photo du haut : Ronald Martinez / Getty Images)