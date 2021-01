Parfois, il n’y a rien qu’un peu de chant ne puisse réparer.

D’accord, il y a beaucoup de choses que le chant ne peut pas réparer, comme les pandémies mondiales. Mais cela peut au moins améliorer les choses pendant une minute, et c’est exactement ce que Liste de lecture extraordinaire de Zoey est enfin de retour à faire: nous sentir mieux pendant une minute, ou pendant une heure.

La première de la saison deux de ce soir a repris six bonnes semaines après la fin de la saison un, lorsque Mitch (Peter Gallagher) décédé. Zoey (Jane Levy) a passé ce temps à pleurer la perte de son père, et bien que la série existe dans un monde fantastique sans pandémie mondiale, il y a toujours une sorte de parallèle avec ce qui se passe dans la vraie vie. Nous sommes tous en deuil et nous nous habituons tous à un nouveau type de normalité, quel créateur de la série Austin Winsberg reconnaît.

«La deuxième saison était une sorte de récupération», dit-il à E! Nouvelles. « La deuxième saison portait sur ce que nous faisons après une tragédie et comment pouvons-nous ramasser les morceaux et passer à autre chose et essayer de créer une nouvelle norme pour nous-mêmes. Beaucoup de ces idées sont devenues de plus en plus pertinentes alors que cette pandémie faisait rage Qu’est-ce que ça fait de retourner au monde? Comment retournons-nous au monde? »