Comment la ligne rouge de Joe Biden sur Israël est passée d’un « jeu de société » à une étape trouble

crême Philadelphia

CNN

—



Après que des dizaines de civils palestiniens ont été tués suite à une frappe aérienne israélienne à Rafah cette semaine, la Maison Blanche a clairement indiqué : L’incident n’a pas franchi la ligne rouge tracée par le président Joe Biden lorsqu’il s’agit de fournir certaines armes américaines vers Israël.

Où se situe exactement cette ligne reste quelque peu insaisissable depuis que Biden a confirmé pour la première fois à un intervieweur en mars qu’un tel seuil existait.

Les collaborateurs de Biden, parfaitement conscients du fait que les présidents précédents ont tracé des lignes rouges pour ensuite revenir sur toute action promise lorsqu’elles étaient franchies, ont un jour rejeté les propos sur les « lignes rouges » comme une obsession médiatique.

« Toute la question de la ligne rouge, telle que vous la définissez tous, est quelque chose que vous aimez ; c’est presque devenu un peu un jeu de société en matière de sécurité nationale », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, aux journalistes en mars, après que le président ait suggéré pour la première fois qu’une invasion de Rafah l’inciterait à repenser certains aspects de sa politique.

À tout le moins, cependant, les propres commentaires de Biden depuis lors suggèrent qu’Israël pourrait prendre des mesures qui déclencheraient une nouvelle approche de la part des États-Unis. Il l’a dit au Premier ministre Benjamin Netanyahu lors d’appels téléphoniques et a fait part publiquement de sa position dans une interview avec CNN.

Mais il est resté vague sur la manière dont il quantifierait une telle décision, ce qui entraîne des frustrations et une certaine confusion quant à sa position. De nombreux démocrates, ainsi que des dirigeants étrangers que les États-Unis comptent parmi leurs alliés, affirment que les actions d’Israël franchissent clairement une ligne rouge – si ce n’est celle de Biden, du moins la leur et celle du droit international.

« Le président Biden a tracé à juste titre une ligne rouge pour le soutien américain à une invasion à grande échelle de Rafah, mais je pense que le public ne comprend pas clairement la différence entre ce que nous voyons actuellement et ce qui franchirait cette ligne rouge », a déclaré le représentant de Californie. Sara Jacobs l’a déclaré au secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une audition de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants la semaine dernière – avant la frappe israélienne qui a entraîné la mort de 45 civils dans un camp de personnes déplacées.

Depuis le début du conflit, provoqué par l’attaque du Hamas contre Israël qui a tué 1 200 personnes, Biden et son équipe se sont montrés très prudents quant à la définition de paramètres concernant la réponse d’Israël.

« Je ne suis pas ici pour tracer des lignes rouges », a déclaré Sullivan aux journalistes le 10 octobre lorsqu’on l’a interrogé sur les paramètres de l’opération israélienne et jusqu’où s’étendrait le soutien américain.

« Ce que je me lève ici pour dire, c’est qu’à l’heure où il en a besoin, alors qu’Israël se lance dans une opération pour tenter de protéger son pays, de protéger l’État juif d’Israël et de s’attaquer aux menaces auxquelles il est confronté – et aussi En travaillant étroitement avec eux, main dans la main, pour tenter d’assurer la libération et la récupération des otages américains et autres, nous ferons tout cela », a-t-il ajouté.

Le message de Biden et de ses principaux conseillers dans les semaines et les mois qui ont suivi était que le soutien américain ne diminuerait pas, même si le président a mis en garde Netanyahu sur la nécessité de protéger les civils et de calibrer ses opérations militaires.

C’était le 9 mars – Alors qu’Israël prévoyait d’entrer dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, où plus d’un million de civils s’abritaient – ​​Biden a d’abord confirmé l’existence d’une « ligne rouge ».

« Quelle est votre ligne rouge avec le Premier ministre Netanyahu ? Avez-vous une ligne rouge ? Par exemple, en cas d’invasion de Rafah, l’auriez-vous exhorté à ne pas le faire ? Serait-ce une ligne rouge ? » a demandé Jonathan Capehart de MSNBC lors d’une interview.

« C’est une ligne rouge, mais je ne quitterai jamais Israël », a répondu le président. « La défense d’Israël est toujours cruciale, il n’y a donc pas de ligne rouge. Je vais couper toutes les armes afin qu’ils n’aient pas le Dôme de Fer pour les protéger. »

« Mais il y a des lignes rouges que s’il franchit… » a poursuivi Biden, s’interrompant avant de terminer sa pensée. « On ne peut pas laisser 30 000 Palestiniens de plus mourir. »

Cette déclaration a déclenché une série de questions à la Maison Blanche. Sa réponse, composée de phrases incomplètes, ne précise pas ce qui pourrait constituer une violation de la ligne rouge ni quelle serait sa réponse.

« Le président n’a fait aucune déclaration ou annonce », a déclaré Sullivan aux journalistes les jours suivants.. « La ligne rouge est apparue dans une question. Il répondait à cette question. Je pense qu’il a donné une réponse complète à cette question. Je pense que cela vaut la peine de revenir en arrière et de lire sa réponse complète à cette question.

La semaine suivante, sa réponse était similaire.

« J’ai abordé la question de la ligne rouge, qui, je le sais, est l’obsession de ce groupe, la semaine dernière. Je n’ai plus rien à dire sur ce front », a déclaré Sullivan le 18 mars. « Comme vous le savez, particulièrement pour moi, je pense que c’est quelque chose qui est posé dans vos questions ; cela ne constitue pas une déclaration de notre politique. Et nous l’avons dit clairement.

La semaine suivante, pareil.

« Je ne vais tout simplement pas entrer dans le jeu de société de ce qui serait en place ou de ce que nous considérerions comme un déclencheur afin de changer la façon dont nous soutenons Israël sur le terrain », a-t-il déclaré.

Que Biden ait tracé une ligne rouge ou non, son homologue israélien a trouvé des raisons de rejeter les commentaires du président.

« Vous savez, j’ai une ligne rouge. Vous savez quelle est la ligne rouge ? Ce 7 octobre ne se reproduira plus », a déclaré Netanyahu, une première indication que les supplications de Biden pour éviter une opération majeure à Rafah n’étaient pas bien accueillies en Israël.

En effet, dans les semaines qui ont suivi, le fossé qui s’était creusé entre Biden et Netanyahu s’est considérablement élargi.

Les responsables américains ont continué à observer avec inquiétude les plans d’Israël pour s’en prendre au Hamas à Rafah. Sans un plan crédible pour protéger les civils, ont prévenu les responsables américains, un désastre humanitaire se produirait.

Un tel plan ne s’est pas concrétisé et Biden a commencé à envisager des mesures qui pourraient limiter les armes que les États-Unis fournissent à Israël – une décision qu’il était depuis longtemps réticent à prendre.

Le 8 mai, Biden avait déjà suspendu une livraison de bombes lourdes, craignant qu’elles ne soient utilisées dans des zones densément peuplées comme Rafah. Partout aux États-Unis, des manifestations ont éclaté sur les campus universitaires et ailleurs pour réclamer la fin de la guerre. Et certains démocrates, y compris de proches alliés de Biden, ont commencé à appeler à conditionner l’aide américaine.

Assis avec Erin Burnett de CNN, Biden a déclaré pour la première fois qu’il était prêt à retenir certains types d’armes si Israël se dirigeait vers Rafah.

« J’ai clairement indiqué que s’ils allaient à Rafah – ils ne l’ont pas encore fait – s’ils allaient à Rafah, je ne leur fournirais pas les armes qui ont été utilisées historiquement pour s’occuper de Rafah, pour s’occuper des villes, qui traitent de ce problème », a-t-il déclaré. « Nous allons continuer à veiller à ce qu’Israël soit en sécurité en ce qui concerne le Dôme de Fer et sa capacité à répondre aux attaques récentes en provenance du Moyen-Orient. Mais c’est tout simplement faux.

Le président n’avait jamais été aussi clair sur le moment et la manière dont il pourrait être contraint de réduire son soutien jusqu’alors illimité. En coulisses, les responsables américains a déclaré qu’Israël était bien conscient de la la pensée du président.

Mais même alors, sa définition de « aller à Rafah » restait floue.

Interrogé quelques jours plus tard sur les commentaires du président, Blinken a insisté sur l’émission « Meet the Press » de NBC sur le fait que son patron n’avait, en fait, pas tracé de ligne rouge.

« Écoutez, nous ne parlons pas de lignes rouges lorsqu’il s’agit d’Israël », a-t-il déclaré, ajoutant plus tard : « Ce que le président a dit, c’est que si Israël se lance dans une opération militaire majeure à Rafah, dans ce cas, il y aura certaines des systèmes que nous ne fournirons pas à Israël et qui pourraient contribuer à cet effort.

Les collaborateurs de la Maison Blanche ont continué en insistant sur le fait qu’une « opération militaire majeure » serait évidente si elle se déroulait, même s’ils n’ont pas proposé de critères qualitatifs.

« Nous porterons notre propre jugement à ce sujet au fur et à mesure que nous verrons les choses se dérouler, et il sera basé sur un ensemble de facteurs. Ce n’est pas une formule mathématique ou une détermination mécanique », a déclaré Sullivan à la Maison Blanche le 13 mai. « C’est quelque chose que nous jugerons en fonction de ce que nous voyons. Et le président prendra ensuite sa décision. Nous n’avons pas encore vu cela se produire.

La semaine suivante, sa réponse s’est quelque peu élargie.

« Ce que nous allons examiner, c’est si cette opération a fait beaucoup de morts et de destructions ou si elle est plus précise et proportionnelle. Et nous verrons cela se dérouler », a-t-il déclaré le 22 mai.

Quatre jours plus tard, au moins 45 personnes ont été tuées et plus de 200 autres blessées dans un incendie provoqué par une frappe militaire israélienne dans la banlieue de Rafah, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza et des médecins palestiniens.

Des images obtenues par CNN montraient des pans entiers du camp de Rafah en flammes, avec des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants essayant frénétiquement de se mettre à l’abri de l’assaut nocturne. Des corps brûlés, dont ceux d’enfants, ont pu être vus en train d’être retirés de l’épave par les sauveteurs.

Une analyse par CNN d’une vidéo de la scène et un examen par des experts en armes explosives ont révélé que des munitions fabriquées aux États-Unis avaient été utilisées lors de la frappe meurtrière.

La mort et la destruction n’étaient pas contestées, et la Maison Blanche a qualifié les images de « déchirantes ».

« Le mot tragique ne suffit même pas à décrire » la situation, a déclaré la vice-présidente Kamala Harris.

Pourtant, l’épisode n’a pas atteint la barre de Biden pour arrêter certaines expéditions d’armes.

« Nous ne les avons pas vus entrer avec de grandes unités et un grand nombre de soldats en colonnes et en formations dans une sorte de manœuvre coordonnée contre plusieurs cibles sur le terrain », a déclaré John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche.

Une invasion terrestre majeure, a déclaré Kirby, serait évidente si elle commençait : « De nombreuses unités de dizaines de milliers de soldats, voire de milliers de soldats, se déplacent massivement dans un ensemble coordonné de manœuvres contre une grande variété de cibles sur le terrain. C’est une opération terrestre majeure. Assez simple. »

Un haut responsable de l’administration a déclaré que l’attaque contre le camp de déplacés rendait la discussion sans objet, estimant qu’Israël lancerait des attaques sur Rafah suffisamment précises pour apaiser Biden mais pas suffisamment pour atténuer les dangers pour les civils.

« Ils essaient de le faire d’une manière qui permette à l’administration de dire que c’est en dessous de la ligne. Mais l’effet net sera le même », a déclaré le haut responsable de l’administration.

Alex Marquardt de CNN a contribué à ce rapport.