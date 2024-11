Comment la lecture maintient Kevin Lankinen des Canucks au sommet de son art

Pourquoi Kevin Lankinen aime lire, ce qu’il y a actuellement sur sa table de chevet et pourquoi il ne lit pas hors saison.

Où seraient les Canucks de Vancouver cette saison sans Kevin Lankinen ?

Alors qu’Arturs Silovs a du mal à démarrer la saison et que le calendrier de retour de Thatcher Demko est encore incertain, Lankinen a été essentiel pour les Canucks. Avec un pourcentage d’arrêts étincelant de .920, Lankinen a aidé les Canucks à gagner au moins un point lors de ses six départs et a été le partant pour les quatre victoires des Canucks.

«C’est une acquisition énorme pour Patrik», a déclaré l’entraîneur-chef Rick Tocchet. « Le sortir de nulle part est énorme… Je ne pense pas qu’il ait pris un mauvais départ. Il a été un facteur à chaque match.

L’une des principales raisons pour lesquelles il a été si bon ? Selon Lankinen lui-même, c’est son passe-temps favori : la lecture.

« Quand on ne pense plus au hockey, c’est comme ça qu’on préserve son énergie »

L’amour de Lankinen pour la lecture est connu depuis un certain temps. Il a lancé un club de lecture en ligne avec un éditeur pour contribuer à renforcer l’alphabétisation de la jeunesse finlandaise. Pour ses efforts, il a été nommé Vuoden Esikuva — Modèle de l’année — au Gala sportif finlandais 2020.

Cet amour a commencé avec les livres sur le hockey qui ont suscité son intérêt lorsqu’il était enfant, puis est devenu une véritable passion à l’adolescence au lycée.

« J’ai toujours eu cet esprit curieux d’apprendre des choses en dehors du hockey, a déclaré Lankinen. «Je pense toujours que plus vous êtes meilleur en tant que personne, meilleur vous êtes en tant qu’athlète. Plus vous avez une vision large, je pense que cela aide aussi à avoir une perspective au hockey. Et lire a été pour moi un moyen de me détacher un peu et de penser à autre chose.

Lankinen ne se contente pas de faire semblant de parler de l’alphabétisation : il lit presque tous les soirs pendant la saison de hockey. Se blottir avec un bon livre est un élément essentiel de la routine qui l’aide à exceller sur la glace.

«Quand vous ne pensez plus au hockey, c’est ainsi que vous préservez votre énergie», a déclaré Lankinen. « Ensuite, lorsque vous arrivez à la patinoire, vous êtes à nouveau connecté. Vous ne voulez pas continuer 24h/24 et 7j/7, n’est-ce pas ? Parce que tu dois être capable de faire converger ton attention quand le moment est venu.

« Je pense que la lecture m’a vraiment été d’une grande aide dans ce cas, car elle m’a permis d’activer d’autres parties de mon cerveau et d’apprendre quelque chose de nouveau, puis lorsque j’arrive à la patinoire de hockey, je me sens revigorée par l’amour du jeu. .»

Se détendre le soir avec un bon livre a également aidé Lankinen à améliorer ses habitudes de sommeil, qui sont un élément essentiel de la vie d’un athlète professionnel.

« Surtout en voyage, j’ai toujours un livre avec moi, que ce soit dans l’avion ou dans la chambre d’hôtel », a déclaré Lankinen. «Je pense que c’est un bon moyen de sortir un peu du temps passé devant un écran. Cela m’aide toujours à dormir, donc avec l’emploi du temps, je pense que c’est toujours utile.

« Je pense qu’il est vraiment intéressant et intelligent »

Lankinen n’est pas le seul Canuck à ouvrir un livre, car Quinn Hughes a également un amour pour l’écrit. «Je ne peux pas dire à quelqu’un d’autre [Canucks] se lit comme ça », a déclaré Hughes à Jackie Redmond cet été, mais avec l’arrivée de Lankinen dans l’équipe, il n’est plus seul.

« Oui, nous avons eu quelques bonnes discussions. Je pense qu’il est vraiment intéressant et intelligent », a déclaré Lankinen à propos de Hughes. « Je pense qu’au fur et à mesure que nous avançons ici, je suis vraiment curieux de sonder un peu son cerveau. »

Bien que Lankinen et Hughes puissent créer des liens autour de livres, Lankinen aime se connecter avec différents coéquipiers ayant des intérêts différents.

« En tant qu’équipe de hockey, cela apporte beaucoup de richesse, je pense, simplement d’avoir des personnalités différentes, des perspectives et des valeurs différentes », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est vraiment une bonne chose. »

C’est en grande partie pourquoi Lankinen aime lire : adopter différentes perspectives sur la vie. L’un des livres qu’il a recommandé dans le passé est « A Little Life » de Hanya Yanagihara, qui n’est certainement pas une lecture légère. Ses thèmes de traumatisme, d’abus sexuel et d’automutilation sont des sujets lourds qui ne correspondent pas à ce à quoi les fans de hockey pourraient s’attendre dans la bibliothèque d’un joueur de hockey.

Lankinen, cependant, dit qu’il aime être mis au défi par ce qu’il lit pour l’aider à s’améliorer en tant que personne.

« Probablement » A Little Life « n’est pas pour tout le monde », a-t-il déclaré. «Je pense qu’une grande partie de moi penche vers la croissance personnelle. J’ai lu beaucoup de choses sur la façon d’améliorer votre état d’esprit et différentes philosophies, visions de la vie, en essayant de choisir quelques bonnes choses ici et là. Je pense que c’est un excellent outil pour en apprendre non seulement sur des sujets qui existent dans le monde, mais aussi pour en apprendre davantage sur soi-même.

Lankinen a déclaré que sa femme est également une grande lectrice – « Elle lit probablement encore plus que moi » – et que parfois, ils choisissent à tour de rôle des livres qu’ils peuvent lire ensemble.

« Nous avons des conversations très approfondies et nous aimons découvrir le monde, découvrir ce qui existe et essayer d’être de bons êtres humains aussi », a déclaré Lankinen. « Le hockey ou le résultat d’un match ne définit pas nécessairement qui vous êtes, car vous voulez toujours laisser un héritage en termes de ce que vous faites ressentir aux gens et simplement en étant une bonne personne. »

Lankinen m’a fait savoir ce qu’il y avait actuellement sur sa table de nuit.

« J’ai beaucoup lu Hermann Hesse ces derniers temps, il est assez classique. « Siddhartha », c’est celui que j’ai lu pour la dernière fois », a-t-il déclaré. « Et nous avons juste fait un petit voyage et avons trouvé ce livre intitulé ‘La vie cachée des arbres’ et j’attends ça avec impatience. »

« Chaque fois que je suis dans la nature, j’ai l’impression que cela m’enracine et m’emmène dans un endroit heureux »

Bien entendu, la vie de Lankinen ne se résume pas uniquement à la lecture. Après tout, c’est un joueur de hockey professionnel, ce qui est son principal objectif dans la vie. Même hors saison, la lecture passe au second plan par rapport à d’autres passe-temps, notamment des sports comme le tennis, padelet le golf, mais il aime surtout aller dehors, ce qui explique en grande partie pourquoi Vancouver était si attrayante.

« Beaucoup moins de lecture pendant l’intersaison, je peux vous le dire », a déclaré Lankinen. « Lorsque vous êtes à la maison, vous passez plus de temps avec votre famille et vos amis et vous faites beaucoup de choses en plein air. Ma femme et moi sommes de grands amateurs de plein air, c’est pourquoi nous étions vraiment ravis d’atterrir ici. Nous avons déjà fait quelques bons voyages à Squamish et Grouse Mountain et dans quelques endroits à proximité.

L’intersaison de Lankinen a été intense alors qu’il se préparait à ce qu’il espérait être une grande opportunité, donc trouver des moyens de se détendre était encore plus important que jamais.

« Nous partons à la maison du lac le week-end, faisons juste un sauna tous les jours, nageons, passons du temps à l’extérieur et allons cueillir des myrtilles et des trucs comme ça », a-t-il ajouté. « Chaque fois que je suis dans la nature, j’ai l’impression que cela m’enracine et m’emmène dans un endroit heureux. »

Sa routine semblait payante. Lankinen joue l’un des meilleurs hockey de sa carrière et s’est fermement emparé du filet à Vancouver. Même après le retour de Demko, Lankinen a fait valoir de solides arguments pour obtenir plus de départs, ce qui ne peut être que bénéfique pour garder Demko bien reposé tout au long de la saison.

« Je me suis si bien préparé pour cette opportunité, pas seulement cet été, mais ces dernières années, juste pour m’assurer que chaque fois que j’en ai une bonne opportunité, j’ai tous les outils, à la fois physiquement et mentalement, pour faire ce qu’il faut », a déclaré Lankinen. « Et pourtant, c’est toujours un travail en cours. »

Bien que Lankinen soit un vétéran de 29 ans, il se sent encore jeune dans la LNH, puisqu’il n’a joué dans la ligue qu’à l’âge de 25 ans.

« Je suis dans la ligue depuis quatre ou cinq ans maintenant, mais je pense toujours qu’il y a tellement de choses que je peux améliorer », a déclaré Lankinen. « Certains des gars qui arrivent dans la ligue à 18 ou 19 ans sont là depuis 10 ans, mais j’ai l’impression que je ne fais que commencer. Et il y a tellement de bonnes choses que même le nouvel entraîneur des gardiens, Marco [Torenius]a apporté à mon jeu, que je sens que je peux élever mon jeu encore plus.

Tout comme son amour pour la lecture, le parcours de Lankinen comme gardien de but a également commencé lorsqu’il était enfant. Lankinen a déclaré qu’il s’est senti attiré par le gardien de but dès son plus jeune âge, qu’il joue au hockey de rue avec ses amis ou au hockey sur glace au sein d’une équipe.

« J’ai toujours aimé l’équipement, être devant la rondelle, et chaque fois que je n’étais pas devant le filet, je jouais en défense et j’étais toujours devant le filet, bloquant tous les tirs », a déclaré Lankinen en riant. « Ils étaient en colère contre moi : ‘Enfilez simplement les protections et entrez dans le filet.’ D’une manière ou d’une autre, cela a toujours été ma vocation.

À l’heure actuelle, les fans des Canucks sont très heureux que Lankinen ait suivi cet appel.