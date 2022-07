Comment la langue des signes autochtone aide cette femme à entrer en contact avec sa culture

Le mot “sourd” n’est pas seulement un adjectif pour Paula MacDonald – cela fait partie de son identité.

En grandissant, elle a fréquenté l’école Sir James Whitney pour les sourds à Belleville, en Ontario, où elle a appris la langue des signes américaine (ASL) comme principal moyen de communication.

C’est là que « je suis vraiment devenue culturellement sourde », a déclaré MacDonald à CBC avec l’aide d’un interprète ASL, expliquant le sentiment d’appartenance qu’elle ressentait dans la communauté sourde.

Ce n’est que lorsqu’elle a fréquenté une université pour sourds à Rochester, NY, qu’elle s’est retrouvée à vouloir en savoir plus sur son autre culture.

MacDonald est née en Saskatchewan et est à moitié crie du Traité 4 du côté de sa mère. Elle a été adoptée par un couple blanc à Ottawa à un jeune âge.

Ses parents l’ont toujours encouragée à renouer avec ses racines, a-t-elle dit, mais elle était seule pour en savoir plus sur la culture sourde et autochtone.

“J’étais allée à quelques pow-wows, vous savez, en quelque sorte pour essayer d’en savoir plus sur la culture”, se souvient-elle.

Elle a dit que c’était difficile parce qu’elle avait besoin d’interprètes en langue des signes pour comprendre ce qui se passait.

Explorer les identités croisées

Lorsqu’elle est arrivée à l’Institut technique national pour les sourds (NTID), MacDonald a remarqué une diversité culturelle au sein de la communauté sourde qu’elle n’avait jamais vue auparavant.

Rencontrer des gens d’autres pays qui ont incorporé les langues des signes de leur pays dans la conversation avec l’ASL a rendu MacDonald curieuse de connaître son propre bagage culturel.

Après quelques recherches, MacDonald a trouvé Marsha Ireland, une aînée sourde de la nation Oneida de la Tamise près de London, en Ontario, qui a développé sa propre langue des signes pour mieux se connecter à la culture Oneida.

MacDonald a invité l’Irlande à son collège pour une présentation. Là, elle a découvert non seulement la langue des signes Oneida créée par l’Irlande pour les membres sourds de sa communauté, mais également d’autres langues des signes existantes utilisées historiquement par les groupes autochtones.

Cela a rendu MacDonald curieux.

“Cela m’a vraiment lancé le bal, réalisant que je ne peux pas simplement dire:” Hé, je suis autochtone “et c’est tout”, a déclaré MacDonald. “Je dois travailler. J’ai besoin de me connecter à ma culture. Alors [Marsha Ireland] a vraiment allumé le feu en moi.”

‘[More people] apprennent [Indigenous Sign Language] simplement parce qu’ils l’apprécient ou veulent l’apprendre. Mais ce n’est pas aussi facile de se connecter et d’apprendre que la langue autochtone parlée », explique Paula MacDonald, car il n’y a pas autant de conférenciers et de ressources disponibles. (Francis Ferland/CBC)

Se connecter à sa culture

MacDonald suit actuellement des études autochtones à l’Université Carleton et, depuis trois ans, elle enseigne la langue des signes des plaines par le biais de ressources et de dictionnaires en ligne.

La langue des signes des plaines était traditionnellement utilisée par des personnes appartenant à divers groupes, dont les Cris, les Pieds-Noirs et les Dakotas. Il s’étendait du nord de la rivière Saskatchewan au nord de l’Alberta, de la Saskatchewan au Manitoba et jusqu’au Rio Grande au Mexique.

Il est encore parfois utilisé dans l’ouest du Canada aujourd’hui et dans des États américains comme le Montana, mais MacDonald a déclaré qu’il était difficile de trouver des ressources pour apprendre la langue.

“Les langues parlées sont considérées comme des langues plus sacrées, donc elles sont un peu plus protégées”, a-t-elle expliqué.

En ce qui concerne la langue des signes, MacDonald a déclaré “il y a un peu moins de tenue de registres [involved] et un peu moins de storytelling pour le transmettre.”

MacDonald dit que les langues des signes autochtones sont plus gestuelles que l’ASL, comme le montrent les illustrations de son livre intitulé Indian Sign Language. (Francis Ferland/CBC)

Bien qu’il existe 70 langues autochtones parlées au Canada, seules trois langues des signes autochtones sont utilisées, selon Darin Flynn, professeur de linguistique à l’Université de Calgary.

Cela comprend la langue des signes inuit, la langue des signes du plateau (utilisée sur la côte ouest par des nations telles que les Salish) et la langue des signes des plaines, qui est la plus connue des trois aujourd’hui – avec 100 signataires parlant couramment aux États-Unis et au Canada.

Flynn a déclaré que la langue des signes des plaines n’était pas à l’origine utilisée uniquement par des personnes sourdes, mais plutôt comme une “lingua franca” permettant aux personnes de différentes nations de communiquer entre elles.

Avec l’arrivée des Européens, la langue des signes a pris encore plus d’importance. Ensuite, tout comme l’anglais et le français ont remplacé de nombreuses langues autochtones parlées, Flynn a déclaré que le développement de l’ASL peu après l’arrivée des Européens signifiait qu’il commençait à remplacer les langues des signes autochtones traditionnelles.

“Les gens ont du mal à le dire de cette façon, mais c’est un peu la langue coloniale. C’est celle qui prend le dessus”, a-t-il déclaré. “[Deaf] les gens ont été emmenés dans des écoles et ont appris des langues des signes qui n’étaient précisément pas des langues autochtones. »

Les parallèles entre l’éducation autochtone et l’éducation des sourds ne sont pas perdus pour MacDonald.

“[In both residential schools and schools for the deaf] … nos langues naturelles ont été bannies [and] nous ont été enlevés. Nous n’étions pas autorisés à les utiliser”, a-t-elle déclaré.

Lanny Real Bird enseigne la langue des signes des plaines au camp linguistique Poundmaker 2019 en Saskatchewan. (Ntawnis Piapot/CBC)

Pour MacDonald, apprendre la langue des signes des plaines la relie non seulement à sa propre identité, mais contribue également à sensibiliser davantage à la perte des langues des signes autochtones en général. Elle espère également que cette prise de conscience contribuera à revitaliser les langues.

Pour l’instant, MacDonald a déclaré qu’elle poursuivrait son auto-éducation et qu’elle prévoyait de participer à un camp de langue des signes des plaines en Saskatchewan à l’avenir.

“J’espère vraiment que [the language] grandira. Et je pense que si cela grandit, cela m’aidera à me sentir encore plus connectée à ma communauté”, a-t-elle déclaré.

