Comment la lampe de poche la plus brillante du monde a été créée, Guinness partage une vidéo virale

Guinness World Records (GWR) est un livre qui publie chaque année des archives sur les réalisations humaines dans le monde entier ainsi que sur certains événements extrêmes survenus dans le monde naturel. Une vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube de GWR sur l’une de ces réalisations. Une équipe de Hacksmith Industries, une société de recherche et développement en ingénierie, a construit la lampe de poche surdimensionnée la plus lumineuse au monde. La vidéo publiée comprend la fabrication de cette lampe de poche extraordinaire. Avec la vidéo, il y a une petite légende qui dit que l’équipe de Hacksmith Industries a créé une torche capable de projeter de la lumière « à plus de 500 000 lumens ».

Il porte également les noms des deux personnes qui ont créé cet énorme instrument de projection de lumière – Chris et James. La vidéo a été partagée sur la chaîne officielle GWR le 21 juillet. Elle a déjà enregistré plus de 88 000 vues et le nombre continue d’augmenter. La vidéo a également reçu un certain nombre de commentaires ainsi qu’un commentaire de GWR dans lequel ils ont conseillé aux gens de faire une pause à 5h24 et leur ont demandé de décider s’il s’agissait « d’une lampe de poche ou de la coquille d’un Dalek ». Les autres commentaires comprenaient quelqu’un disant « dans 10 ans, ils auront 10 records de plus », un autre a déclaré: « Ils pourraient signaler les extraterrestres avec la lampe de poche la plus grande et la plus brillante qu’ils ont fabriquée ».

Alors que certaines personnes étaient impressionnées par cette création, les autres étaient sous le choc. Dans la vidéo, ils ont même fait une comparaison de leur lampe de poche avec la lampe de poche la plus puissante au monde disponible auparavant afin d’aider les gens à mieux comprendre sa construction. Des comparaisons ont été faites en termes de nombre de LED et d’autres équipements utilisés dans la préparation de la lampe de poche déjà disponible par rapport à la leur. C’est fou de penser que les gens continuent à faire des choses de ce genre partout dans le monde de temps en temps. La chaîne YouTube de GWR compte 8,01 millions d’abonnés et continue de publier de nombreuses vidéos de ce type qui contiennent quelque chose d’extraordinaire.

