Comment la hausse des prix ronge les programmes alimentaires scolaires

Un projet pilote amène les bars à salade du midi dans 5 écoles de la N.-É.

Le déjeuner s’annonce un peu plus vert dans cinq écoles de la Nouvelle-Écosse. Ils ont maintenant des bars à salade et visent à acheter des produits locaux et à fournir des produits frais aux étudiants. Cela fait partie d’un projet conjoint, totalisant 100 000 dollars, entre le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse et les ministères de l’Éducation et de l’Agriculture de la province. Anna Mandin est allée à l’école du district d’Elmsdale pour en savoir plus.