Le logement ne cesse de devenir plus cher – et même si de nouvelles données montrent que les hausses de prix ralentissent, la flambée des prix des loyers souligne à quel point il pourrait être difficile de maîtriser l’inflation globale.

L’inflation a augmenté de 8,3% en août par rapport à l’année précédente, selon le rapport sur l’indice des prix à la consommation publié mardi. C’est plus lent qu’il ne l’était le mois précédent, lorsque l’inflation a grimpé de 8,5 pour cent, mais il est encore inconfortablement élevé pour les consommateurs et les décideurs. Les prix ont augmenté de 0,1 % de juillet à août.

L’un des principaux moteurs de l’inflation a été la hausse des prix des loyers. Selon les données de Zillow, le loyer mensuel typique aux États-Unis était de 2 090 $ en août, en hausse de 12,3 % par rapport à l’année précédente. C’est beaucoup plus qu’avant la pandémie – en février 2020, le loyer moyen du pays était de 1 660 $.

Selon le rapport de l’IPC, les prix du logement – qui comprennent le loyer, l’hébergement hors domicile et l’assurance ménage – ont augmenté de 0,7 % en août par rapport au mois précédent, le plus grand bond mensuel depuis 1991. L’indice des loyers à lui seul a également augmenté de 0,7 % par rapport à juillet. , et a augmenté de 6,7 % par rapport à il y a un an.

Les décideurs économiques surveillent de près les prix des loyers, non seulement parce que les consommateurs consacrent une grande partie de leur budget au logement, mais aussi parce que la catégorie est un contributeur majeur à l’inflation. Le logement est la composante la plus importante de l’indice des prix à la consommation, représentant environ 30 % de l’inflation globale. Il s’agit d’une portion encore plus importante de l’IPC « de base », qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie. Les données de l’IPC sont l’un des facteurs que les responsables de la Réserve fédérale prennent en compte lorsqu’ils prennent des décisions clés en matière de politique monétaire.

“Les coûts du logement ont toujours une tendance à la hausse dans la mesure de l’IPC”, a déclaré Chris Salviati, économiste principal chez Apartment List. “Cela joue certainement un rôle important dans le maintien de ce chiffre d’inflation élevé.”

Plus tôt au cours de la pandémie, les prix des loyers ont grimpé à mesure que davantage de personnes entraient sur le marché et que les formations de ménages augmentaient. Salviati a déclaré que cette augmentation de la demande était due en partie au fait que les jeunes quittaient les maisons de leurs parents et que les personnes souhaitaient plus d’espace alors qu’elles travaillaient à domicile. Mais il n’y avait pas assez de nouvelles unités sur le marché pour répondre à la demande, d’autant plus que la pandémie a entraîné des retards de construction, une augmentation des coûts des matériaux et des pénuries de main-d’œuvre, a déclaré Salviati.

Bien que les données gouvernementales montrent que les prix des loyers continuent d’augmenter rapidement, il y a des raisons de croire qu’ils pourraient commencer à se détendre dans les mois à venir.

Où les loyers pourraient aller d’ici

Les prix des loyers ont commencé à augmenter plus lentement après avoir grimpé plus tôt pendant la pandémie, selon les données du secteur privé. Un rapport récent d’Apartment List a révélé que l’indice national des loyers avait augmenté de 0,5 % en août par rapport au mois précédent, contre une augmentation de 1 % en juillet. Les loyers ont augmenté à un rythme nettement plus lent par rapport à l’année dernière, même si les prix augmentent plus rapidement qu’avant la pandémie, selon le rapport.

Les postes nationaux vacants ont également commencé à augmenter. Après avoir chuté à un creux de 4,1% l’automne dernier, le taux d’inoccupation des appartements a légèrement augmenté pour atteindre 5,1%, ce qui signifie qu’il y a plus d’unités disponibles, selon le rapport.

Sarah House, économiste principale chez Wells Fargo, a déclaré que les prix des loyers pourraient ralentir à mesure que l’offre s’améliore et que les propriétaires commencent à “devenir un peu plus réalistes” quant au montant qu’ils peuvent facturer avant de voir plus de recul de la part des locataires. Mais elle a déclaré que les prix des loyers dans la mesure de l’IPC ont tendance à évoluer lentement, de sorte que les données du gouvernement pourraient prendre du temps pour refléter la décélération des prix que les données du secteur privé pourraient déjà prendre.

C’est en grande partie parce que les données gouvernementales tiennent également compte des locations existantes, tandis que de nombreuses sources de données privées n’examinent que les prix des nouveaux baux pour saisir les conditions actuelles du marché. Étant donné que les loyers changent généralement à l’expiration des baux, ce qui a tendance à se produire chaque année, cela peut entraîner un décalage dans les données gouvernementales.

“Je pense que nous sommes sur le point de commencer à voir un ralentissement du taux mensuel de la hausse des prix”, a déclaré House. “Mais il est encore susceptible de rester assez fort dans un sens historique pendant un certain temps.”

Omair Sharif, fondateur et président de la société de recherche Inflation Insights, a également déclaré que la hausse des prix des loyers pourrait ralentir dans les mois à venir, car la mesure de l’IPC finira par rattraper les données du secteur privé.

“Vers la fin de cette année au premier trimestre de l’année prochaine, nous devrions probablement commencer à voir les données de l’IPC commencer à imiter de plus près ce que nous voyons en termes de décélération”, a déclaré Sharif.

Une décélération de la croissance des prix de location pourrait aider à ramener l’inflation globale plus près de l’objectif de la Fed de 2 % d’inflation annuelle. Bien que les prix du loyer, de la nourriture et des soins médicaux aient grimpé en août, les prix de l’essence, des voitures d’occasion et des tarifs aériens ont chuté.

Pourtant, les taux hypothécaires ont grimpé en flèche pour atteindre leurs plus hauts niveaux depuis 2008 et les prix des maisons restent bien plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la pandémie. Cela a rendu plus difficile pour les gens de payer les paiements mensuels, ce qui a conduit certains acheteurs potentiels à être exclus du marché. Si les gens continuent de louer plutôt que d’acheter, cela pourrait faire augmenter la demande de location et maintenir les prix élevés.

“Nous commençons à voir certains de ces acheteurs potentiels pour la première fois être mis à l’écart”, a déclaré Salviati. “Ces personnes restent plus longtemps dans des logements locatifs, ce qui ajoute également à l’étanchéité.”