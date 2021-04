Le président Joe Biden proposera mercredi dans un discours national une augmentation de l’impôt sur les gains en capital pour les 0,3% des ménages les plus riches – ceux qui gagnent plus d’un million de dollars par an.

Les Américains riches qui paient maintenant le taux le plus élevé de gains en capital pourraient voir une hausse à 43,4%, contre 23,8%. Les deux taux incluent un prélèvement de 3,8% sur le revenu net d’investissement, créé par la loi sur les soins abordables.

Cependant, les augmentations de taxes peuvent avoir plus d’impact que sur les actions, les obligations et la crypto-monnaie. Les propriétaires qui cherchent à tirer profit des prix grésillants des maisons pourraient également recevoir une facture.

« L’augmentation proposée des taux d’imposition des plus-values ​​fédérales et étatiques sur les plus-values ​​pourrait [home sellers] sur les marges », a déclaré Sharif Muhammad, fondateur et PDG de Unlimited Financial Services à Somerset, New Jersey.