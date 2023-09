Comment la guerre russe en Ukraine a alimenté la tragédie arménienne au Haut-Karabakh

Commentez cette histoire Commentaire

L'exode continue. En quelques jours, environ la moitié de la population arménienne de l'enclave du Haut-Karabakh a fui ses foyers vers l'Arménie voisine. Ils ont vécu pendant des décennies dans l'isolement et dans une indépendance de facto sur le territoire de l'Azerbaïdjan, mais une offensive surprise la semaine dernière menée par les forces azerbaïdjanaises a rapidement submergé les défenseurs disparates de la république non reconnue du Haut-Karabakh, connue des Arméniens sous le nom d'Artsakh, et a déclenché une nouvelle vague. de déplacement dans une partie du monde qui a été témoin de générations de conflits ethniques et de transferts forcés de population.

Mes collègues sur le terrain le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise ont rapporté mercredi que quelque 47 000 personnes sur les plus de 100 000 habitants du Haut-Karabakh avaient déjà traversé la frontière vers l’Arménie. Ils étaient entassés dans des camions et des voitures, leurs biens entassés. Beaucoup d’autres devraient les suivre ; peu de gens peuvent revenir.

Le gouvernement autocratique de Bakou a promis de sauvegarder les droits des Arméniens de souche et d’étendre la citoyenneté aux habitants de la région, mais les tensions entre les deux parties sont telles que peu d’habitants du Haut-Karabakh accordent une grande importance à ces assurances. Les réfugiés racontent avoir fui les bombardements et la violence et disent craindre d’être persécutés par un État azerbaïdjanais triomphal, qui a déjà entrepris de démanteler les institutions politiques autonomes qui existaient dans la région.

« Les bus continuent d’arriver. Nous les rencontrons ici et les envoyons ensuite vers différentes régions d’Arménie », a déclaré un prêtre local à ma collègue Francesca Ebel dans la ville arménienne de Goris, en parlant des réfugiés du Haut-Karabakh. « La plupart du temps, les gens qui arrivent ne comprennent pas du tout ce qui leur est arrivé. Au début, ils ressentent du stress, mais ils réalisent ensuite qu’ils n’auraient jamais pu rester en Artsakh.

La disparition de l’enclave ethnique arménienne a été à la fois soudaine et lente. Les responsables occidentaux ont été stupéfaits par la campagne éclair menée par l’Azerbaïdjan la semaine dernière et, les mois précédents, ils avaient exhorté le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à faire preuve de retenue et de patience dans ses exigences en faveur de la restauration complète de « l’intégrité territoriale » de sa nation.

L’exode arménien fait planer le spectre d’un « nettoyage ethnique »

Mais les habitants du Haut-Karabakh avaient déjà enduré neuf mois de blocus après que les autorités azerbaïdjanaises aient imposé des points de contrôle sur la seule route reliant l’enclave à l’Arménie. La nourriture commençait à manquer dans les épiceries et les hôpitaux manquaient de fournitures essentielles. Des groupes de défense des droits et des observateurs internationaux ont averti que l’Azerbaïdjan créait les conditions d’un « génocide » dans la région ; Bakou, qui avait empêché la plupart des organisations internationales d’atteindre le Haut-Karabakh, a rejeté ces affirmations et a accusé les autorités séparatistes de la région d’avoir fomenté une crise.

Au-dessus de tout cela se trouvait le rôle changeant de la Russie. Une guerre brève et déséquilibrée en 2020 a vu l’Azerbaïdjan capturer d’immenses étendues de territoire entourant le Haut-Karabakh aux forces de souche arménienne, qui s’étaient à leur tour saisies de ces terres lors de séries de combats meurtriers dans les années 1990 qui ont déplacé des dizaines de milliers d’Azéris. Les soldats de maintien de la paix russes ont été déployés pour sauvegarder une paix précaire, mais ils n’ont pas réussi à empêcher l’Azerbaïdjan de bloquer le Haut-Karabakh et n’ont pas pu faire grand-chose pour contrecarrer l’offensive de la semaine dernière, qui a effectivement anéanti l’autonomie politique de la région.

Les analystes suggèrent qu’il s’agit en partie d’un effet d’entraînement de la guerre en cours en Ukraine, provoquée par l’invasion russe l’année dernière. Bien qu’elle entretienne des liens solides avec l’Azerbaïdjan, Moscou considère depuis longtemps l’Arménie comme un allié et un partenaire de sécurité dans son voisinage immédiat. Mais il semble manquer de capacité à exercer son rôle de gardien de la paix et de garant de la stabilité, non seulement dans le Caucase du Sud, mais aussi en Asie centrale, où il est resté les bras croisés alors que les récentes escarmouches frontalières éclataient entre le Kirghizistan et le Tadjikistan.

« La Russie n’a pas les ressources nécessaires pour effrayer tout le monde comme elle le pouvait auparavant », a déclaré au New York Times Aleksandr Atasuntsev, un expert russe du Caucase. « La Russie a un grand objectif : elle veut gagner en Ukraine et est prête à sacrifier beaucoup pour y parvenir, y compris ses alliés. » Il a ajouté qu’à la suite de l’invasion russe, Moscou « ne peut plus jouer un rôle restrictif » ailleurs dans son voisinage.

Exode du Haut-Karabakh : « Je n’aurais jamais imaginé que nous partirions un jour »

Pour Moscou, les ravages qui frappent les habitants du Haut-Karabagh marquent une perte de prestige. « Les photos dramatiques de nombreuses personnes effrayées à l’aéroport de Stepanakert (au Karabakh) sont une rime visuelle évidente avec les photos de foules à l’aéroport de Kaboul en 2021 », a déclaré à Reuters Alexander Baunov, un ancien diplomate russe, faisant référence au retrait chaotique des États-Unis. Afghanistan. «Moscou a conclu des images de Kaboul que l’Amérique était faible et que l’occasion historique de traiter avec l’Ukraine était venue. Qui tirera quelles conclusions des images du Karabakh ?

Mais les événements récents reflètent également un changement dans les vents géopolitiques. Le Kremlin ne cache pas son mépris et sa méfiance à l’égard du président arménien Nikol Pashinyan, arrivé au pouvoir en 2018 au milieu de manifestations antigouvernementales contre un régime corrompu soutenu par la Russie. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Pashinyan a tenté d’accélérer le pivotement arménien vers l’Ouest avec des mesures comprenant une tranche d’aide humanitaire à Kiev et des exercices militaires planifiés avec les États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, Pashinyan a déclaré à un grand journal italien que couvrir ses paris avec Moscou était une erreur stratégique pour Erevan. « L’architecture de sécurité de l’Arménie était liée à 99,999 % à la Russie, y compris en ce qui concerne l’achat d’armes et de munitions », a déclaré Pashinyan à La Repubblica. « Mais aujourd’hui, nous constatons que la Russie elle-même a besoin d’armes et de munitions et, dans cette situation, il est compréhensible que même si elle le souhaite, la Fédération de Russie ne puisse pas répondre aux besoins de sécurité de l’Arménie. »

« Il n’y a aucun moyen d’interpréter cela autrement que [an] « en face » signal à la Russie », a déclaré Volodymyr Dubovyk, directeur du Centre d’études internationales de l’Université nationale Mechnikov d’Odessa en Ukraine, à Foreign Policy, montrant comment l’un des plus proches alliés post-soviétiques du Kremlin s’est éloigné. «Cela illustre à quel point l’invasion russe s’est terriblement retournée contre elle. C’est important pour l’Ukraine : que l’isolement de la Russie se renforce.»

Mais cela a eu des conséquences sur l’autonomie du Haut-Karabakh, la Russie étant moins investie dans le soutien de la cause arménienne. La réalité stratégique de la situation est largement en faveur de l’Azerbaïdjan, riche en pétrole : d’un état de relative parité après l’effondrement de l’Union soviétique, l’économie de l’Azerbaïdjan est plusieurs fois plus grande que celle de l’Arménie, son armée est de loin supérieure et ses relations avec les pays régionaux les poids lourds Turquie et Russie sont plus stables. La guerre en Ukraine a également mis en lumière le besoin européen d’exportations énergétiques azerbaïdjanaises, même si de nombreux gouvernements européens tentent tardivement de faire pression sur l’Azerbaïdjan.