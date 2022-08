Comment la guerre en Ukraine a brisé la sécurité des écoles et des étudiants

Comme les enfants du monde entier, le retour à l’école en Ukraine s’accompagne de l’excitation de renouer avec des amis mêlée à une appréhension des demandes des enseignants.

Les enfants de l’école n°21 partagent désormais une expérience commune différente au milieu de la guerre en Russie : chaque élève s’est familiarisé avec le son d’une sirène de raid aérien et peut faire la distinction entre les sons des armes antiaériennes et des missiles de croisière.

L’école, située dans la ville septentrionale de Tchernihiv, a été fermée après avoir subi d’importants dégâts dus aux bombardements russes. Lorsque les écoles ouvriront jeudi, ses enfants seront dispersés partout où des salles de classe seront disponibles.

Leur ancien terrain de jeu est toujours un point de rencontre régulier, mais les jeux auxquels ils jouent ont changé : les points de contrôle imaginaires de l’armée ont remplacé la cache-cache. Imiter le son et l’impact des fusées est un nouveau passe-temps populaire.

Une grande partie de Tchernihiv et des villages environnants à environ 130 kilomètres au nord de Kyiv ont été dévastés par d’intenses bombardements d’artillerie au début de la guerre.

Lorsque les Russes se sont retirés, ils ont laissé derrière eux 133 écoles endommagées dans la région et 11 autres détruites.

Mardi, Mykola Kravchenko, 12 ans, se tient près de l’endroit où il avait l’habitude de suivre des cours d’informatique à Tchernihiv. (Emilio Morenatti/Associated Press)

‘Ce ne sera jamais pareil’

Polina Burenko, 11 ans, vient occasionnellement à l’école n°21. Avec sa meilleure amie, elle aime explorer ce qui reste de la vie qu’elle avait avant l’invasion.

“Ce dont je suis le plus désolée, c’est que ce ne sera plus jamais pareil”, dit-elle en regardant la salle de classe du deuxième étage où elle avait l’habitude de s’asseoir. Le côté droit vidé de l’école se trouve au-dessus d’un abri anti-bombes où les civils se sont cachés des bombardements aériens russes.

Polina est récemment revenue dans la ville après que sa famille ait fui le pays dans une évasion mortelle qui, selon elle, la hantera toujours.

“Quand nous partions, les Russes ont tiré sur notre voiture et tué le chauffeur. C’était un ami proche de notre famille”, raconte-t-elle, la voix basse mais son visage trahissant le traumatisme qu’elle ressent encore. “Je ne comprends pas pourquoi la Russie veut nos terres. C’est un si grand pays.”

Les enfants visitent l’école pour différentes raisons : certains par curiosité, d’autres pour récupérer des objets parmi les débris à utiliser pour leurs jeux – tous naviguant sans crainte dans les salles de classe endommagées, marchant sur le verre brisé et sur les manuels scolaires déchirés.

“La vie doit continuer”

“Quand je suis arrivée ici pour la première fois après le bombardement de l’école, j’avais vraiment peur. Mais ensuite je me suis habituée”, raconte Valeria Pyscholka, 16 ans.

Les élèves ont été transférés dans des écoles voisines. Mais Valeria est nerveuse à l’idée de déménager pendant son année de graduation : “Je n’ai étudié ici qu’un an, mais c’est la première école où je me suis sentie acceptée”, a-t-elle déclaré.

Entourée d’éclats de verre brisé et de décombres, Khrystyna Ignatova, 16 ans, est assise à son bureau dans les restes de sa classe à l’école n° 21 de Tchernihiv, mardi. (Emilio Morenatti/Associated Press)

La guerre a fait suite à des interruptions de fréquentation pendant deux ans en raison de la pandémie, au cours de laquelle de nombreux étudiants sont passés à l’apprentissage en ligne.

“Je ne veux plus rester à la maison. Je veux ressentir l’atmosphère de mon année de remise des diplômes. Ça me manque”, déclare Khrystyna Ignatova, 16 ans. Elle a hâte de rejoindre une nouvelle école et dit qu’elle veut mettre la dernière six mois de guerre derrière elle.

“Ce qui s’est passé est une tragédie. J’ai déjà pleuré pour tout ce que j’ai perdu. Mon école, mes amis et les professeurs me manquent. Mais il y aura une nouvelle école, de nouveaux professeurs et amis. La vie doit continuer”, dit Khrystyna. , debout devant les ruines de son ancienne école.

Après avoir passé un mois cachée dans un sous-sol, sa plus grande crainte est que les troupes russes puissent revenir.

“Parfois, lorsque les sirènes des raids aériens retentissent, je commence à paniquer. J’ai l’impression d’être dans le brouillard et des souvenirs terrifiants surgissent dans mon esprit”, dit-elle.

Pour surmonter sa peur, elle dit qu’elle abandonne les cours en ligne : “Je veux voir mes camarades de classe en personne et non sur l’écran de mon téléphone.”

Il n’y a actuellement aucun plan ou budget pour la reconstruction de l’école n° 21. Les autorités affirment que la région de Tchernihiv a subi des pertes de 380 millions de dollars US en infrastructures éducatives. La priorité est d’investir l’argent dans les écoles partiellement endommagées, où une restauration rapide est considérée comme possible.