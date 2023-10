Comment la guerre d’Octobre a changé le monde | Conflit israélo-palestinien

Il était censé être impénétrable, ce mur de sable abrupt de 21 mètres (70 pieds) parsemé de forteresses lourdement armées – tenter de le franchir, une mission suicide.

C’est du moins ce que pensaient les Israéliens.

Ils ont calculé que la ligne Bar Lev, un remblai de sable de 150 km qui s’étend du golfe de Suez à la mer Méditerranée, prendrait 12 heures pour être pulvérisé avec des explosifs – suffisamment de temps pour envoyer des renforts.

Mais lorsque les Égyptiens sont arrivés le 6 octobre 1973, ils l’ont détruit en seulement trois heures, à l’aide de pompes à eau.

« Quelques minutes après 14 h 20, alors que les bombes commençaient à cracher des nuages ​​de fumée, notre première vague d’assaut pagayait furieusement à travers le canal, leurs coups tombant au rythme de leur chant « Allahu Akbar… Allahu Akbar… » », » a écrit le lieutenant-général Saad el-Shazly, un commandant militaire égyptien de l’époque, dans son récit des événements de 1980 intitulé « La traversée de Suez ».

« [Our] Les avions ont survolé à basse altitude le canal, leurs ombres traversant les lignes ennemies alors qu’ils se dirigeaient vers les profondeurs du Sinaï », a poursuivi El Shazly. « Pour la quatrième fois de ma carrière, nous étions en guerre contre Israël. »

L’attaque a été synchronisée avec une autre dans le nord, un bataillon des forces syriennes qui a lancé un assaut pour reprendre le plateau du Golan.

Les forces israéliennes étaient consternées. Yom Kippour était célébré dans l’État juif et le Ramadan ailleurs au Moyen-Orient, mais cela n’a pas empêché le lancement de l’opération Badr.

Fort de sa victoire en s’emparant d’un territoire quatre fois plus grand lors de la guerre israélo-arabe de 1967, Israël n’avait jamais prévu une attaque de ce type.

Cette première bataille a dégénéré en une guerre sanglante de 19 jours connue sous plusieurs noms : la guerre d’Octobre, la guerre du Yom Kippour, la guerre du Ramadan ou encore la guerre israélo-arabe de 1973.

Cinquante ans plus tard, il est clair que la guerre a changé non seulement la région et l’avenir des relations israélo-arabes, mais aussi le monde, en bouleversant l’orbite de la guerre froide, modifiant l’approche américaine au Moyen-Orient.

« L’heure la plus belle de l’Égypte »

Tewfick Aclimandos n’avait que 14 ans lorsque la guerre a éclaté, mais il en garde des souvenirs importants, bien que vagues.

Ni un succès ni un échec, c’était quand même « l’heure la plus belle de l’Egypte », a déclaré à Al Jazeera Aclimandos, directeur de l’unité d’études européennes au Centre égyptien d’études stratégiques et professeur à l’Université du Caire.

La reprise de la péninsule du Sinaï à Israël a été une victoire qui a consolidé la puissance de l’armée égyptienne sous la direction du président Anwar Sadat, a-t-il déclaré. Cela donne une légitimité à tous les successeurs de Sadate qui ont participé à l’effort de guerre, a-t-il ajouté.

« Nous sommes les pères fondateurs, nous sommes les protecteurs de l’Égypte », tel était le message de l’armée après la reprise du Sinaï, a rappelé Aclimandos.

Il n’est donc pas étonnant que dans les années qui suivent, l’anniversaire de la guerre soit largement célébré, depuis l’entrée gratuite aux musées militaires le 6 octobre jusqu’aux cérémonies et défilés.

Tout comme le Caire était concentré sur la reprise du Sinaï, Damas sur le plateau du Golan l’était également. Israël avait capturé les deux lors de la guerre de 1967, tout en occupant ce qui restait de la Palestine.

Dans l’esprit arabe, les conditions étaient réunies pour la guerre d’Octobre : un front arabe partant au combat pour venger les souffrances des Palestiniens et reprendre leurs propres territoires.

Cependant, les événements de la guerre d’Octobre n’ont pas fait avancer la cause palestinienne. Selon Sami Hamdi, directeur général d’International Interest, une société de risques politiques spécialisée dans le Moyen-Orient, il s’agit en fait d’un « échec retentissant » à cet égard.

« Les États arabes rétablissant la justice en Palestine ont été complètement détruits par la guerre d’octobre », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Alors qu’on pensait que les deux armées les plus puissantes de la région à l’époque seraient capables de repousser l’occupation israélienne, la guerre s’est terminée par la normalisation des relations entre l’Égypte et Israël, a expliqué Hamdi.

Le Caire et Damas ont mené la guerre pour leurs propres intérêts et la cause palestinienne était secondaire, a-t-il soutenu.

En conséquence, les dirigeants arabes de la région ont été complètement « brisés » par les événements de la guerre, a-t-il déclaré.

Un front arabe uni, éclaté

La guerre a cependant démontré qu’un front arabe uni pouvait être mis à profit pour stimuler l’action sur la scène mondiale.

Lorsque le cours de la guerre a tourné en faveur d’Israël et que les combats sont tombés dans une impasse après 12 jours de conflit, les pays arabes producteurs de pétrole, au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), ont décidé de réduire leur production pétrolière de 5 pour cent.

Les États ont déclaré qu’ils maintiendraient le même taux de réduction chaque mois jusqu’à ce que les forces israéliennes se retirent des territoires arabes occupés en 1967 et que les droits des Palestiniens soient rétablis. Ils ont également imposé un embargo aux États-Unis, suspendant ainsi l’approvisionnement en pétrole.

Ces actions ont fait monter en flèche les prix du pétrole et ont affecté la trajectoire de la guerre froide.

Les Soviétiques fournissaient des armes aux États arabes, tandis que les États-Unis soutenaient Israël, mais l’embargo a poussé les États-Unis à se démener pour trouver des solutions au conflit.

«C’était aussi l’occasion de repousser [the Soviets]», a déclaré à Al Jazeera Yossi Mekelberg, un expert d’Israël à Chatham House.

Ainsi, Henry Kissinger est intervenu, l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale faisant la navette du Caire à Damas, puis à Tel Aviv pour tenter de forger la paix israélo-arabe.

Sa « diplomatie de la navette » – comme on appelait ses efforts de rétablissement de la paix – a fonctionné, car elle a amené un cessez-le-feu qui mettrait fin à la guerre, a déclaré Mekelberg.

Nimrod Goren, chercheur principal pour les affaires israéliennes à l’Institut du Moyen-Orient, est du même avis, affirmant que les événements ont été importants car ils ont fait passer le monde d’une ère de guerre à une ère de diplomatie.

« Ce fut un moment décisif », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Mais la diplomatie américaine avec les pays individuels, sous la bannière de Kissinger, est exactement ce qui a brisé un front arabe uni, a déclaré Hamdi.

Par exemple, a déclaré Hamdi, Kissinger a probablement dit aux Égyptiens : « Je peux convaincre les Israéliens d’abandonner le Sinaï ».

En tant que tel, il a déployé des efforts concertés pour construire des relations basées sur des intérêts individuels qui ont finalement pris le pas sur les liens panarabes, a expliqué l’analyste.

Cela se reflétera dans les années à venir, en particulier dans la guerre du Golfe de 1990, a déclaré Hamdi, lorsque l’Irak a envahi le Koweït et qu’une coalition dirigée par les États-Unis, qui comprenait d’autres États arabes, est venue à la défense du Koweït.

La marche vers la paix israélo-arabe

La diplomatie de navette de Kissinger a finalement coupé l’Égypte du giron arabe lorsque le Caire a normalisé ses relations avec Israël.

Au lendemain de la guerre, Sadate a tenté de sortir de l’impasse dans laquelle se trouvaient les accords de paix israélo-arabes, a déclaré Mekelberg.

En 1977, l’ancien président égyptien est apparu à Jérusalem pour prononcer un discours sur la paix devant le parlement israélien, premier dirigeant arabe à se rendre en Israël.

Cela a été suivi par la signature des accords de Camp David en 1979, à la demande du président américain Jimmy Carter, qui a invité Sadate et Menachem Begin, alors Premier ministre israélien, à une retraite à Washington.

Ces accords ont constitué la base du traité de paix égypto-israélien – qui a libéré l’Égypte du giron de la Ligue arabe.

« L’Égypte a vendu les Palestiniens », tel était le sentiment commun, a déclaré Hamdi.

La position de Sadate, quant à elle, était que l’Égypte avait fait de son mieux pour mener deux guerres pour la cause palestinienne et qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’elle rende justice seule, a déclaré l’analyste.

Le traité de paix visait donc à libérer Israël, alors que ses dirigeants et sa population nourrissaient toujours un profond ressentiment à l’égard de l’occupation israélienne, a expliqué Hamdi.

Israël, pour sa part, s’est également engagé à arranger les choses avec le Caire – la plus grande leçon de la guerre a été la nécessité de la paix avec ses voisins, a déclaré Goren.

La guerre de 1967 a gonflé la confiance d’Israël dans sa puissance militaire, et l’État récemment formé était convaincu d’être invincible, a déclaré Mekelberg. La guerre d’Octobre a rapidement modifié cette perception.

Il y a eu peu de succès dans la paix israélo-arabe au cours des 50 années qui ont suivi la guerre, cependant, le traité de paix israélo-égyptien reste au moins intact pour l’essentiel, a déclaré Goren.

Pour le commandant égyptien en première ligne de la guerre, la guerre et les engagements qui en découlaient étaient justifiés.

« On peut être agressif ; on a peut-être risqué sa vie pour son pays. Mais pourquoi cela prédisposerait-il à jouer avec l’avenir des forces armées et avec le sort de son pays ?» El-Shazly a écrit.