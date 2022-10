Comment la guerre désastreuse de Poutine a exposé la Russie comme un État mafieux en PIRE état qu’à l’effondrement de l’Union soviétique

La guerre de VLADIMIR Poutine en Ukraine a révélé que la Russie était un État mafieux grinçant et en ruine dans un état pire que ses jours les plus sombres lors de l’effondrement de l’Union soviétique, selon des experts en sécurité.

Il a été affirmé que la Russie serait jetée dans l’oubli international pendant des décennies à la suite de son invasion chaotique de l’Ukraine.

Vladimir Poutine a transformé la Russie en État paria lorsqu’il a envahi l’Ukraine Crédit : AP

Les protestations contre la conscription ordonnée par Poutine sont considérées comme une atteinte majeure à son pouvoir Crédit : AFP

Les experts affirment que l’invasion de l’Ukraine par la Russie était “une erreur stratégique” d’une ampleur sans précédent Crédit : Reuters

Le professeur David Gioe du King College de Londres et l’ancien responsable du ministère de la Défense, le Dr William Styles, ont déclaré que la guerre mal conçue de Poutine était “une erreur stratégique d’une telle ampleur” qu’elle a placé la Russie dans la pire position qu’elle ait connue depuis une génération.

“Les gains et les pertes territoriaux relatifs dans le Donbass – mesurés principalement en une bascule de kilomètres à un chiffre – n’ont presque aucune conséquence ; aux niveaux stratégique et stratégique, la Russie a irrémédiablement échoué”, lit-on dans la nouvelle étude publiée dans The Soleil en ligne.

L’étude décrit les soldats de Poutine comme marchant dans une « buzzsaw ».

La campagne de gaffes de Poutine en Ukraine a fait plus de 65 000 victimes et des centaines d’hélicoptères et des milliers de chars détruits ou capturés et réutilisés par les Ukrainiens.

Le rapport décrit la guerre de Vlad comme la plus grande erreur de calcul depuis l’invasion désastreuse de l’Union soviétique par Hitler en 1941 – une décision qui, selon certains, a finalement conduit à la défaite du tyran pendant la Seconde Guerre mondiale.

À la douleur de Moscou s’ajoutent les sanctions occidentales, qui ont paralysé l’économie du pays et l’ont empêché de s’approvisionner en composants vitaux pour fabriquer davantage d’armes.

“En termes simples, il n’y a pas de dimension militaire, économique, de renseignement, diplomatique et aucun aspect de la société civile russe qui ne sera affecté négativement, ne serait-ce qu’indirectement, par l’erreur de jugement de Poutine en Ukraine”, lit-on dans le rapport.

La Russie a déjà perdu des actifs militaires vitaux comme son vaisseau amiral Moskva et a vu des attaques contre des infrastructures prisées comme le pont de Crimée.

Quoi qu’il en soit, les plans dépravés de Poutine semblent se terminer en vue alors qu’il ordonne à des centaines de milliers de conscrits ivres et maladroits de se rendre sur la ligne de front pour faire face à la “buzzsaw de la résistance ukrainienne de plus en plus meurtrière”.

“La Russie a subi des pertes stupéfiantes, et il y a des comptes rendus effrénés sur le moral des troupes épouvantable”, lit-on dans le rapport.

“Même si l’armée russe est capable d’assurer une victoire opérationnelle à court terme grâce à une guerre d’usure écrasante, la quantité de personnel nécessaire pour maintenir une présence anti-insurrectionnelle efficace sera essentiellement impossible à générer.”

Même la police secrète sacrée de Poutine a été mise sur la touche après la débâcle de la phase initiale de l’invasion.

“Typiquement l’outil préféré de Poutine sur la scène internationale, les querelles internes et le transfert de responsabilité ont gravement endommagé les capacités de renseignement russes.

“Il a également fait face à des crises considérables sous forme de cyberattaques exposant de vastes pans de données sur l’appareil de sécurité du Kremlin.

“Les exécutions ukrainiennes d’agents russes présumés sévèrement

saper les opérations russes, parallèlement aux expulsions de plus de 400 responsables russes de postes dans le monde entier.

“Cela entravera la capacité de Poutine pendant des années à mener des opérations de renseignement mondiales, étant donné la réticence probable des pays occidentaux à accepter davantage de ‘diplomates’ russes.”

Ces mesures désastreuses ont fait reculer la Russie pendant des décennies.

“Poutine ne peut pas assembler suffisamment de victoires tactiques en Ukraine pour traduire sa guerre en un succès stratégique étant donné l’économie chancelante de la Russie, l’effondrement de l’armée, les services de renseignement châtiés, la marque internationale toxique, la diminution de la démographie et la terreur.

société civile », a déclaré le professeur Gioe.

L’économie russe a été paralysée par les sanctions occidentales, entraînant des pénuries de nourriture et de médicaments Crédit : Reuters

Poutine est devenu de plus en plus isolé et paranoïaque Crédit : AFP

“[Putin’s] la bévue a causé un préjudice catastrophique à la Russie dans toutes les facettes de l’art à court terme et, de plus, a mis en péril le développement et la prospérité de la Russie pour l’avenir.”

“La comptabilité toujours plus grande des crimes et des atrocités a encore porté atteinte à la légitimité de la Russie en tant qu’État dans le système international, cimentant son statut de paria.”

Selon les universitaires, l’invasion est “potentiellement la plus grande bévue géopolitique depuis l’invasion de la Russie par Adolf Hitler en 1941” qui a conduit à la chute de l’Allemagne nazie quatre ans plus tard.

“L’erreur de calcul de Poutine en Ukraine a affaibli la Russie à un niveau élémentaire, la faisant reculer de plusieurs décennies sur tous les axes mesurables et intangibles du pouvoir politique, militaire et économique, entravant l’art de gouverner et l’action stratégique de la Russie pendant des décennies”, ont-ils déclaré.

“La croupe d’un empire autrefois puissant est maintenant soumise à un déclin perpétuel, tant que Poutine barre le navire de l’État.”

Cela survient alors que l’ancien chef de l’OTAN, Sir Richard Shirreff, a exhorté l’Occident à maintenir la pression sur le tyran alors que son invasion de l’Ukraine perd de son élan.

Sir Richard a comparé la déroute à l’effondrement total de l’armée du tsar russe en 1917.

La révolution a vu des soldats se mutiner et refuser de suivre les ordres, mettant fin à l’implication de la Russie dans la Première Guerre mondiale et a conduit à la révolution russe.

Les succès ukrainiens ont été aggravés par les échecs russes – l’armée “fondamentalement kleptocratique et corrompue” de Poutine laissant ses hommes désespérément sous-équipés.

Et maintenant, il y a eu une mobilisation “totalement chaotique” des conscrits, avec des rapports qui laissent les hommes sans nourriture ni autres ressources de base.

Poutine prend également des décisions mal informées au sommet du Kremlin au sujet de la guerre – Vlad étant apparemment de plus en plus isolé, déconnecté de la réalité et entouré de ses copains.

“La [Russian] le moral a baissé », a expliqué Sir Richard.

“Vous avez des soldats qui ne veulent tout simplement pas se battre – on a dit à ces gars qu’ils seraient accueillis à bras ouverts par des foules en liesse et que les soi-disant” nazis ukrainiens “s’effondreraient.

« Mais ils se sont heurtés à une résistance féroce, ils sont dans un pays qui ne veut pas d’eux. Pourquoi devraient-ils mourir pour l’aventure de Poutine ?

“Conceptuellement, les Russes ne comprennent pas la guerre interarmes, ils ne se sont pas entraînés correctement, physiquement, ils n’ont pas le bon équipement et ce qu’ils ont, c’est de la foutaise, et moralement, ils sont complètement en faillite.”

Et même avec l’hiver et les pluies “rasputitsa” qui s’abattent sur l’épaisse boue, cela ne ralentira peut-être pas l’Ukraine.

“Si l’hiver est suffisamment froid pour que le sol gèle, les Ukrainiens continueront à rouler”, a déclaré Sir Richard au Sun Online.

“Les Ukrainiens sont bien préparés, ils ont les vêtements, ils ont le kit, et ils ont le moral et la motivation – ils ne vont pas s’arrêter.”

Un char russe assommé après la récente avancée d’éclairage des Ukrainiens Crédit : Getty