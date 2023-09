Comment la « guerre contre le terrorisme » a été menée et gagnée en Asie du Sud-Est – pour l’instant | Actualités sur les conflits

Medan, Indonésie – Au début des années 2000, le potentiel d’attentats terroristes en Asie du Sud-Est semblait radicalement différent de ce qu’il est aujourd’hui.

L’Indonésie a été secouée par les attentats à la bombe contre des églises la veille de Noël, le 24 décembre 2000, qui ont tué 18 personnes. À peine six jours plus tard, la région métropolitaine de Manille, aux Philippines, a connu des attentats à la bombe similaires qui ont tué 22 personnes.

En 2002, une série d’attentats à la bombe a ravagé un lieu de vie nocturne populaire à Bali, en Indonésie, tuant plus de 200 personnes et faisant au moins 200 blessés.

Au cours des années suivantes, l’hôtel JW Marriott, la Bourse des Philippines et le consulat, tous situés à Jakarta, la capitale indonésienne, ont été attaqués, ainsi que d’autres sites en Asie du Sud-Est.

Le groupe responsable de ces attaques, entre autres, était la Jemaah Islamiyah (JI), dont les membres aspiraient à établir un État islamique pur et dur en Indonésie et dans toute l’Asie du Sud-Est.

Souvent désigné par ses initiales, le JI aurait des membres à Singapour, en Malaisie, au Cambodge et aux Philippines, et serait lié à d’autres groupes, notamment Al-Qaïda et le Front Moro islamique de libération (MILF) aux Philippines. Île de Mindanao.

Bien que la JI ait été responsable d’une longue liste d’atrocités et de centaines de victimes au début des années 2000 – sa dernière attaque enregistrée était l’attentat à la bombe contre un complexe de la police dans la province de Java Ouest en 2011 – le groupe et la peur des attaques terroristes sont largement oubliés. dans la région maintenant.

Alors, comment les gouvernements indonésiens et d’autres pays d’Asie du Sud-Est ont-ils efficacement endigué une menace régionale alors que la « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis a laissé des pays entiers brisés et des régions du monde dans le chaos après les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis ?

« Le début des années 2000 semblait certainement dangereux à l’époque », a déclaré à Al Jazeera Zachary Abuza, professeur au National War College de Washington, DC.

« Mais l’attentat de Bali a vraiment sorti l’Indonésie de sa complaisance. La nouvelle loi sur le terrorisme a changé la perception du public quant au niveau de danger perçu et les autorités ont eu carte blanche pour faire leur travail sans ingérence politique », a déclaré Abuza.

« Ça a brisé le dos de JI »

Au moment des attentats de Bali fin 2002, l’Indonésie ne disposait pas de législation antiterroriste spécifique et ciblée, même si celle-ci a été rapidement rédigée et promulguée en 2003 et appliquée rétroactivement à certains des auteurs de l’attaque sur l’île de vacances populaire.

Trois hauts responsables du JI, l’Imam Samudra, Ali Ghufron et Amrozi, ont été rapidement arrêtés, poursuivis et exécutés en 2008 pour leur rôle dans l’organisation des attentats à la bombe.

Un quatrième auteur, Ali Imron, a été condamné à la prison à vie.

En 2003, Hambali, un membre du JI basé en Malaisie, présumé responsable du financement du groupe, a été arrêté en Thaïlande après avoir passé des mois à se cacher dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh.

Rendu par les États-Unis, Hambali a été torturé dans les « sites noirs » de la CIA avant d’être transféré au célèbre camp de détention militaire américain de Guantanamo Bay, à Cuba, où il reste emprisonné à ce jour pour son rôle présumé dans les attentats à la bombe de Bali.

L’Indonésie et d’autres gouvernements de la région ont continué à resserrer les liens entre les membres de la JI et leurs dirigeants.

En 2007, Abu Dujana, le chef des opérations militaires de la JI, a été arrêté. En 2010, Abu Bakar Bashir, le « chef spirituel » de l’organisation, a été capturé et condamné à 15 ans de prison. Il a été libéré début janvier 2021.

« Lorsque des gens ont été arrêtés, JI a eu le dos brisé », a déclaré Abuza.

« Mais la JI en tant qu’organisation existait toujours et le gouvernement lui a donné suffisamment d’espace pour exister, lui permettant de gérer ses madrasas. [Islamic educational institutions]les organismes de bienfaisance et les entreprises », a-t-il déclaré.

Le gouvernement indonésien a officiellement déclaré la JI organisation illégale en 2008, mais les autorités ont adopté une approche plus mesurée en continuant à accorder à ses membres un certain degré d’autonomie à condition qu’ils ne s’engagent pas dans des actes de violence.

« Le Jihad comme lutte spirituelle »

Selon Farihin, membre du JI basé en Indonésie, l’organisation reste active, même si elle a désormais changé sa philosophie pour adopter une philosophie pacifiste et se concentre sur des œuvres telles que l’enseignement religieux et d’autres causes sociales.

« L’accent n’est plus mis sur la violence actuellement », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Uniquement sur le jihad en tant que lutte spirituelle pour nous prémunir contre nos péchés personnels en tant qu’individus », a-t-il déclaré.

« Toutes les religions ont ce concept sous une forme ou une autre. »

Bien que Farihin se décrit toujours comme membre du JI, il a déclaré que le groupe d’origine s’est fracturé et divisé à plusieurs reprises au fil des ans, en raison de personnes ayant des points de vue et des opinions différents.

Ces divergences d’opinions sont régulièrement citées comme une autre raison du succès de l’approche régionale de la soi-disant « guerre contre le terrorisme » – un mélange de conflits politiques internes et d’opérations de sécurité externes.

En 2007, raconte Abuza, la JI était « criblée de factionnalisme » alors que les membres restants de l’organisation se bousculaient pour le pouvoir et s’affrontaient sur la manière de créer un plan pour l’avenir de leurs opérations.

« Abu Dujana avait des idées différentes concernant l’organisation et estimait que bombarder les étrangers n’était pas le moyen d’atteindre ses objectifs », a déclaré Abuza.

« Assez de gens au sein du JI pensaient qu’il valait mieux faire profil bas après l’attentat de Bali et que l’attaque n’avait pas été productive », a-t-il déclaré.

« Abu Dujana ne prétendait pas que tuer des étrangers était moralement répréhensible, mais simplement que cela n’était pas productif car, à chaque attaque et à chaque arrestation qui s’ensuivait, l’organisation s’affaiblissait. »

La lutte contre le terrorisme se poursuit

L’Indonésie a également parcouru un long chemin en ce qui concerne la création d’un cadre antiterroriste efficace qui a considérablement affaibli les réseaux d’attaquants potentiels dans la région, a déclaré Alif Satria, chercheur au département de politique et de changement social du Centre d’études stratégiques et internationales en Indonésie. .

«Le premier est la création de Densus 88 en 2003 grâce à l’aide d’autres pays. Cela a permis de garantir que l’Indonésie dispose d’une unité antiterroriste qui fonctionne bien, dotée des renseignements et des compétences opérationnelles nécessaires pour démanteler les réseaux », a déclaré Satria à Al Jazeera.

Densus 88 ou Détachement spécial de lutte contre le terrorisme 88, était une unité créée en 2003 sous l’égide de la police nationale et a été financée, équipée et formée en partie par les États-Unis et l’Australie.

Satria a ajouté qu’une autre étape importante a été la création de l’Agence nationale indonésienne de lutte contre le terrorisme (BNPT) en 2010.

Les programmes de déradicalisation menés par la police au début des années 2000 ont également joué un rôle crucial pour garantir que les personnes arrêtées ne réintègrent pas les groupes extrémistes une fois libérées.

« En conséquence, l’Indonésie a réussi à maintenir son taux de récidive à environ 11 pour cent », a-t-il déclaré.

Toutefois, les efforts antiterroristes menés par les autorités indonésiennes se poursuivent.

Qui émergera ensuite ?

La collecte de données open source montre qu’entre 2021 et 2023, plus de membres du JI ont été arrêtés que de membres d’autres groupes tels que Jamaah Ansharut Daulah (JAD), un groupe affilié à l’EIIL responsable des récentes attaques en Indonésie et dans la région au sens large.

Parmi les incidents les plus récents figurent les attentats à la bombe de Surabaya en 2018, au cours desquels trois églises chrétiennes ont été attaquées dans la ville de Surabaya par un mari et une femme et leurs quatre enfants, dont l’un n’avait que neuf ans. Quinze personnes ont été tuées.

Le même groupe était également à l’origine des attentats à la bombe contre la cathédrale de Jolo à Sulu aux Philippines en 2019, qui ont tué 20 personnes.

« Entre 2021 et 2023, quelque 610 personnes ont été arrêtées, dont 42 pour cent étaient du JI et 39 pour cent du JAD et d’autres groupes pro-État islamique », a déclaré Satria.

« Pour moi, cela montre que, bien qu’elle ne mène pas d’attaques, la JI reste très active, qu’il s’agisse de recrutement, de collecte de fonds ou de préparation de sa régénération », a-t-il déclaré.

Abuza partage ce ton prudent, affirmant que le manque de leadership clair à l’échelle mondiale pour les groupes extrémistes a également contribué à un sentiment général de quintessence.

Mais cela pourrait rapidement changer.

« Ces organisations sont des organisations vivantes et réagissent à l’environnement extérieur », a déclaré Abuza.

« Tout le monde attend de voir ce qui se passera au Moyen-Orient et de voir qui émergera comme leader », a-t-il déclaré.

« Quelqu’un le fera », a-t-il ajouté.