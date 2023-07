Comment la guerre avec la Corée du Nord pourrait être la plus sanglante de l’histoire si Kim Jong-un déchaîne un arsenal de bombes nucléaires et d’armes chimiques

La GUERRE avec la Corée du Nord pourrait être la plus sanglante de l’histoire si Kim Jong-un déchaîne son arsenal de bombes nucléaires et d’armes chimiques, préviennent les experts.

L’Amérique a envoyé un sous-marin nucléaire vers le Sud pour la première fois depuis des décennies alors que les tambours de la guerre commencent à battre sur la péninsule coréenne.

7 On craint que Kim Jong-un ne libère son arsenal mortel Crédit : AP

7 Les tensions montent dans la péninsule coréenne après une vague d’essais de missiles par Kim Crédit : AP

Kim, quant à lui, a lancé une vague de tests de missiles alors qu’il intensifie les essais d’armes.

Le dictateur dérangé et sa sœur sadique continuent de développer leur arsenal nucléaire au milieu des craintes qu’ils se préparent à un nouvel essai atomique dévastateur.

Biden se concentre sur l’Ukraine et Taïwan, mais les experts avertissent qu’une guerre de Corée pourrait coûter des millions de vies et s’avérer bien plus destructrice que l’enfer que Vladimir Poutine a déclenché en Europe.

Et cela pourrait tout aussi bien entraîner les États-Unis dans un combat contre la Chine, déclenchant la Troisième Guerre mondiale et un éventuel Armageddon nucléaire, ce qui en ferait probablement la guerre la plus sanglante de l’histoire.

Alors que les tensions atteignent leur point d’ébullition, The Sun a cartographié comment une nouvelle guerre de Corée pourrait se dérouler et à quel point le bilan pourrait être sanglant.

Le Dr Bruce Bennett, un expert nord-coréen du groupe de réflexion RAND, estime que la guerre se déroulerait en trois grandes phases – ainsi qu’une phase préliminaire d’escalade.

Phase préliminaire

Depuis la dernière fois que la Corée du Nord et la Corée du Sud ont failli se battre en 2017 alors que Donald Trump était président, Kim s’est consacré à la constitution de son stock nucléaire.

Il a maintenant tellement d’armes nucléaires que les États-Unis ne pensent plus qu’elles sont à des fins défensives, mais plutôt pour permettre à Kim de mener des frappes militaires conventionnelles au sud de la frontière.

Dans ce scénario – qui, selon un récent document du Conseil national du renseignement, est le « plus probable » – Kim pourrait frapper des infrastructures, des navires, des îles sud-coréennes ou d’autres cibles, convaincu que ses armes nucléaires dissuaderont le Sud ou les États-Unis de riposter.

L’objectif serait d’amener les alliés à lui faire des concessions – comme l’allégement des sanctions – en échange de l’arrêt des frappes, mais s’il va trop loin, il pourrait déclencher des représailles.

Le Dr Bennett a déclaré: «Le potentiel de guerre est que le Sud se fatigue et réagit de manière plus agressive, essayant de régner dans le Nord, et nous nous retrouvons coincés dans un cycle d’escalade.

« Par exemple, le Sud répond en détruisant un QG militaire, le Nord répond ensuite avec de l’artillerie le long de la zone démilitarisée, le Sud l’étend, et tout dégénère en conflit majeur. »

7

Phase 1 : Décapitation

Si un conflit majeur devait éclater, il s’agirait probablement de l’un des plus sanglants que le monde ait jamais connu. Au-delà, il y a peu de certitudes.

Mais le Dr Bennett pense que le scénario le plus probable est que la guerre se déroulerait en trois grandes phases – dont la première impliquerait des frappes de décapitation des deux côtés contre l’autre.

Les forces terrestres sud-coréennes – même avec des renforts américains – ne sont pas à la hauteur de la taille de l’armée nord-coréenne.

En 2022, Séoul ne comptait que 365 000 soldats en service actif sous ses ordres et les États-Unis comptent actuellement un peu moins de 30 000 hommes sur la péninsule.

En comparaison, Kim en a 1,2 million.

Pour compenser le manque de main-d’œuvre, la Corée du Sud a investi massivement dans des technologies telles que les avions de combat F-35 pour égaliser les chances.

La première cible pour la Corée du Nord sera les aérodromes, les ports et les bases militaires pour exposer les troupes terrestres vulnérables de la Corée du Sud.

Et Kim pourrait bien décider d’utiliser ses armes nucléaires pour ces frappes, ayant récemment adopté une loi lui permettant de les lancer de manière préventive.

Le Dr Bennett dit que la politique officielle des États-Unis est que le régime de Kim « ne survivra pas » s’il utilise des armes nucléaires – ce qui signifie que Washington lancerait ses propres armes atomiques pour l’anéantir.

Mais il a ajouté : « Kim peut espérer pouvoir contraindre les États-Unis avec sa menace ICBM. L’Amérique risquerait-elle vraiment de frapper Pyongyang si cela signifiait que Seattle ou New York seraient touchés ? »

Le dictateur dispose également d’importants stocks d’agents neurotoxiques tels que le sarin et le VX, ainsi que d’armes chimiques contenant de l’anthrax et de la variole qu’il pourrait déchaîner.

Si les États-Unis décidaient de ne pas riposter avec des armes nucléaires, alors Washington et Séoul effectueraient leurs propres frappes de décapitation sur le Nord en utilisant des jets, des missiles et des forces spéciales.

En plus du lancement depuis des bases aériennes en Corée du Sud, l’USS Ronald Reagan – un porte-avions déployé dans le Pacifique – se joindrait probablement aux bombardiers à longue portée des bases américaines au Japon et à Guam.

La cible principale, selon le Dr Bennett, serait les missiles de Kim.

La doctrine sud-coréenne appelle à une « chaîne de mise à mort » qui anéantirait d’abord les lanceurs de missiles nord-coréens, puis ses stocks de missiles de rechange et ses ogives.

Après cela, ils passeraient aux défenses aériennes de Kim, y compris son armée de l’air vieillissante et des missiles anti-aériens beaucoup plus récents et plus sophistiqués.

La troisième serait l’élimination de Kim lui-même, ce que le Sud s’est engagé à faire en utilisant une force « massive » – ​​en nivelant les villes si nécessaire.

7 Des véhicules de l’armée américaine se préparent à traverser la rivière Hantan sur un terrain d’entraînement à Yeoncheon, près de la frontière avec la Corée du Nord Crédit : AP

7 Des soldats américains passent devant des véhicules militaires sur un terrain d’entraînement dans la ville de Yeoncheon Crédit : AFP

Phase 2 : escarmouches du Sud

Si la première phase de la guerre s’avérait non concluante, aucune des parties n’étant capable d’éliminer complètement l’autre de la guerre, alors la deuxième phase verrait les événements sur le terrain s’intensifier.

La Corée du Nord compte environ 7 000 pièces d’artillerie déployées sur des hauteurs surplombant Séoul, qui seraient presque certainement utilisées pour déchaîner l’enfer sur la ville densément peuplée.

Plus de 32 millions de personnes vivent à portée de l’artillerie à plus longue portée de Corée du Nord, a révélé un article de la RAND de 2018, dont près de 10 millions à Séoul.

La Corée du Sud pourrait tenter des attaques au nord de l’autre côté de la frontière pour tenter de repousser l’artillerie, mais risque de faire mâcher son armée relativement petite dans le processus.

Au lieu de cela, il pourrait être contraint de compter sur un duel avec ses propres armes pour faire taire les Nord-Coréens – en particulier si ses troupes au sol sont occupées par des escarmouches le long de la frontière.

Le Dr Bennett pense qu’il est peu probable que Kim ordonne à son énorme armée de marcher vers le sud, car ils rencontreraient rapidement tous les signes extérieurs de la vie moderne une fois la frontière franchie.

Cela anéantirait la propagande dont ils ont été nourris toute leur vie selon laquelle la vie est plus pauvre dans le Sud, et pourrait risquer l’effondrement de l’État nord-coréen.

La seule chose qui pourrait forcer la main de Kim, dit le Dr Bennett, c’est s’il craignait une rébellion de ses généraux. Dans ce cas, ils pourraient être envoyés au combat pour les empêcher de prendre le pouvoir.

Si une telle attaque se produit, alors l’objectif du Sud sera de retenir l’armée de Kim suffisamment longtemps pour que les États-Unis puissent rassembler leur armée principale et venir en aide.

Alors que l’Amérique possède la plus grande armée de la planète, seule une infime fraction est déployée en Corée et rassembler une force suffisamment importante pour repousser le Nord ne serait pas facile.

Séoul estime que la force devrait être énorme, impliquant quelque 600 000 hommes – trois fois le nombre déployé en Irak à son apogée – et 2 000 avions.

Le Dr Bennett est sceptique quant au fait que les États-Unis pourraient déployer autant d’hommes – du moins pas sans mobiliser leurs réserves – ce qui pourrait encore ralentir le processus.

Ils devraient ensuite être expédiés à travers le Pacifique, ce qui prendrait probablement des semaines, voire des mois, à rassembler.

7 Kim inspecte un projet d’armement nucléaire dans un lieu inconnu en Corée du Nord Crédit : AFP

7 Un exercice de lancement de missiles à ogive simulant une attaque nucléaire tactique dans le comté de Cholsan en mars Crédit : AFP

Phase 3 : La poussée vers le nord

Mais une fois la principale force américaine arrivée, les États-Unis et la Corée du Sud pourraient commencer une poussée vers le nord.

Le premier objectif serait de mettre les armes de la Corée du Nord hors de portée de la capitale, et le second serait de capturer Pyongyang et de mettre fin à la guerre.

Mais une telle marche serait semée d’embûches.

Premièrement, le Dr Bennett pense que Kim aurait presque certainement gardé des armes nucléaires en réserve dans le but de menacer l’armageddon nucléaire pour les envahisseurs.

Il pourrait menacer de bombarder les troupes qui avancent, une grande ville sud-coréenne ou le continent américain dans l’espoir de forcer une sorte d’accord de paix.

Deuxièmement, il est peu probable que la guerre ait pu durer aussi longtemps sans que les Chinois ne soient impliqués, déclare le Dr Bennett.

Bien que Xi soit l’un des alliés les plus proches de Kim, il n’est pas fan du programme d’armes nucléaires du despote et ne veut pas voir une guerre atomique se dérouler à sa porte.

Le Dr Bennett pense donc que les forces spéciales chinoises sont susceptibles d’être réparties dans tout le pays à ce stade – ayant été envoyées pour sécuriser les sites nucléaires nord-coréens afin que Kim ne puisse pas utiliser les armes.

Mais cela ne signifie pas qu’ils accueilleront favorablement l’arrivée des États-Unis et des Sud-Coréens.

Si les deux parties se rencontrent de manière inattendue sur le champ de bataille, cela pourrait bien dégénérer en un match de tir et déclencher une guerre entre les deux superpuissances.

Et les forces adverses pourraient aussi en venir aux mains dans les airs, car la Chine pourrait bien décider de mettre en place une zone d’exclusion aérienne le long de sa frontière avec la Corée du Nord.

Cela pourrait causer de gros problèmes aux États-Unis et à la Corée du Sud, d’autant plus que certaines des bases nucléaires de Kim sont situées dans cette région.

Washington serait obligé de faire un sombre calcul : envoyer des combattants dans une zone d’exclusion aérienne chinoise et risquer la Troisième Guerre mondiale, ou risquer que Kim tire une bombe nucléaire.

Le résultat final

Tout cela entraînera probablement des centaines de milliers, voire des millions de morts.

Le Dr Bennett a déclaré : « Même la guerre de Corée dans les années 1950 sans utilisation d’armes nucléaires, des centaines de milliers de personnes ont été tuées des deux côtés.

« L’ajout d’armes nucléaires pourrait augmenter considérablement le nombre de victimes.

« Par exemple, un programme d’évaluation des dommages nucléaires montre que si une seule arme nucléaire nord-coréenne… explose en explosion à son emplacement par défaut à Séoul, près de 600 000 personnes pourraient être tuées et 2,5 millions grièvement blessées.

« Et la Corée du Nord pourrait bien avoir le matériel nucléaire nécessaire pour fabriquer 50 à 100 armes nucléaires. »

Une crise de réfugiés s’ensuivrait presque certainement, alors que des millions de personnes fuiraient vers le nord en Chine. Le Japon subirait presque certainement des pressions pour emmener les personnes fuyant le sud.

Et la Russie pourrait aussi y être entraînée puisqu’elle partage une petite frontière avec le Nord.

Compte tenu de l’endoctrinement auquel la population nord-coréenne a été soumise, toute puissance occupante serait presque certaine de faire face à des mouvements d’insurrection qui pourraient déstabiliser la péninsule pour les décennies à venir.

Et même si ce défi pouvait être surmonté, le conflit se terminerait avec les forces chinoises et américaines séparées uniquement par une ligne frontalière, ce qui en ferait un point d’éclair pour les tensions futures.