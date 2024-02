Comment la guerre a détruit les quartiers de Gaza – enquête visuelle | Gaza

Une enquête du Guardian a détaillé la destruction massive de bâtiments et de terrains dans trois quartiers de Gaza.

À l’aide d’images satellite et de preuves open source, l’enquête a révélé des dommages à plus de 250 bâtiments résidentiels, 17 écoles et universités, 16 mosquées, trois hôpitaux, trois cimetières et 150 serres agricoles.

Des bâtiments entiers ont été rasés, des champs rasés et des lieux de culte rayés de la carte au cours de la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza, lancée après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Les destructions ont non seulement contraint 1,9 million de personnes à quitter leur foyer, mais ont également rendu impossible le retour d’un grand nombre d’entre elles. Cela a conduit certains experts à qualifier ce qui se passe à Gaza de « domicide », défini comme la destruction généralisée et délibérée d’une maison pour la rendre inhabitable, empêchant ainsi le retour des personnes déplacées. Le concept n’est pas reconnu dans la loi.

L’armée israélienne affirme que sa lutte est contre Le Hamas et non Gazaque son bombardement est proportionnel à la menace posée par le Hamas et qu’il fait tous les efforts possibles pour avertir les citoyens des attaques imminentes.

Un porte-parole de Tsahal a déclaré au Guardian : « Le Hamas opère à proximité, sous et dans les zones densément peuplées dans le cadre de pratiques opérationnelles de routine. Dans le cadre des opérations de Tsahal, il [has] mené des frappes sur des cibles militaires, ainsi que localisé et détruit des infrastructures lorsque cela était impérativement nécessaire pour atteindre les objectifs de la guerre.

Rajagopal, Azzouz et Coward ont tous déclaré que les preuves contenues dans l’enquête du Guardian concordaient avec leur compréhension des événements de Gaza comme une forme de domicide.

« L’anéantissement total de Beit Hanoun et la destruction d’al-Zahra et de Khan Younis sont la preuve que le recours à la force par Israël a rendu la vie impossible en les rendant inhabitables », a déclaré Rajagopal, le rapporteur de l’ONU. « Tout ce qui compte pour vivre une vie digne et sûre est détruit et cela n’est ni légal ni légitime dans le sens d’un monde fondé sur le droit. »

Coward, professeur à l’Université Queen Mary, a déclaré : « La destruction des maisons joue un rôle clé à la fois dans le déplacement – ​​les communautés ne peuvent pas revenir si elles n’ont pas de maison où retourner – et dans la destruction des communautés, car les maisons sont détruites et les familles sont déplacées. tout ce qui fait la cohésion d’une communauté est détruit et dispersé dans de nombreux endroits différents.

Azzouz a déclaré : « L’enquête du Guardian montre comment Israël utilise l’architecture à Gaza comme une arme, détruisant les sites du patrimoine culturel palestinien et leur tissu urbain quotidien. »

Les Palestiniens déplacés, qui ont fui leurs maisons à cause des frappes israéliennes, s’abritent dans un camp de tentes à Khan Younis Photographie : Mohammed Salem/Reuters

Corey Scher et Jamon Van Den Hoek estiment qu’entre 142 900 et 176 900 bâtiments avaient été endommagés au 17 janvier, ce qui soulève des questions sur la manière de réhabiliter Gaza une fois la guerre terminée.

Coward a ajouté : « En regardant les images d’al-Zahra, Khan Yunis et Beit Hanoun, on constate une destruction généralisée des infrastructures civiles telles que les écoles, les universités et les magasins. Cette destruction non seulement tue et déplace des civils, mais elle détruit le sentiment que ces lieux abritent un mode de vie particulier. Si vous ne pouvez pas magasiner ou apprendre, vous ne pouvez pas créer un sentiment d’appartenance ou appeler un endroit votre chez-soi.

Méthodologie

Les images satellite proviennent de Planet Labs. Les images antérieures au conflit de 2023 ont été prises en mai 2023, tandis que les preuves de dommages présentées proviennent d’images prises les 30 novembre, 31 décembre 2023 et 5 janvier 2024. Des images satellite d’autres dates ont été utilisées à des fins de vérification. Certaines images satellite proviennent également de Copernicus Sentinel.

Les vidéos de l’école de Beit Hanoun et de l’hôpital de l’amitié turco-palestinienne ont été tirées d’images diffusées sur les réseaux sociaux et vérifiées par le Guardian. Les images de la voiture à Beit Hanoun et celles de la mosquée Khaled bin al-Walid à Khan Younis ont été publiées par Reuters. Les images prises par drone de la zone résidentielle d’al-Zahra ont été publiées par Getty. Les images de la rue à Khan Younis ont été publiées par Associated Press.

Les zones endommagées ont été vérifiées par rapport aux images satellite, aux séquences multimédia générées par les utilisateurs, aux reportages ou aux mises à jour de Tsahal.

L’analyse de Corey Scher de la City University de New York et de Jamon Van Den Hoek de l’Oregon State University ne couvre que les dommages aux bâtiments, tandis que l’évaluation du Guardian a également enregistré les dommages agricoles.

Pour établir l’existence et l’identité de zones ou de bâtiments particuliers, le Guardian a utilisé diverses sources, notamment l’analyse des dommages de l’UNOSAT, les médias sociaux, les reportages locaux, les sites Web des entreprises, Planet Labs, Open Street Maps, MapCarta, WikiMapia, Google Earth, Google Maps. et satellites.pro.

Une zone n’était confirmée comme endommagée que si deux journalistes ou plus parvenaient à la vérifier.